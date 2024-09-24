Под давлением США были полностью уничтожены тайна переписки, свобода мнений, право на частную жизнь, право на юридическую защиту, свобода перемещения финансов и информации, но зато появились беспредельные полномочия разведки, трансграничная электронная слежка за каналами связи и т. д. Во время пандемии добили остатки родовых характеристик демократии.0 комментариев
Взрывы в Полтавской области оставили без света 20 населенных пунктов
Энергосистема Полтавской области пострадала из-за ночных взрывов
Энергетическая инфраструктура в Полтавской области Украины пострадала в результате ночных взрывов, оставив без света 20 населенных пунктов, сообщил глава областной администрации Филипп Пронин.
По его словам, в Полтавской области на северо-востоке Украины произошли ночные взрывы, которые нанесли ущерб энергетической инфраструктуре региона, передает ТАСС. Пронин добавил, что в результате без света остались 20 населенных пунктов.
Пронин также сообщил, что на месте работают все необходимые службы, занятые ликвидацией последствий происшествия. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем.
Кроме того, в ночь на вторник взрывы были зафиксированы и в других областях Украины, включая Киевскую, Сумскую, Харьковскую и Черкасскую. Также поступали сообщения о взрывах в Запорожье, находящемся под контролем Киева.
Ранее в Сумской области Украины был поврежден объект критической инфраструктуры в результате серии взрывов в Шосткинском районе. Вслед за этим в Харькове на фоне взрывов был поврежден объект энергетической инфраструктуры. В результате обстрела в Сумской области также пострадал объект энергетической инфраструктуры на севере региона.