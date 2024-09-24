Взрывы в Полтавской области оставили без света 20 населенных пунктов

Энергосистема Полтавской области пострадала из-за ночных взрывов

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в Полтавской области на северо-востоке Украины произошли ночные взрывы, которые нанесли ущерб энергетической инфраструктуре региона, передает ТАСС. Пронин добавил, что в результате без света остались 20 населенных пунктов.

Пронин также сообщил, что на месте работают все необходимые службы, занятые ликвидацией последствий происшествия. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

Кроме того, в ночь на вторник взрывы были зафиксированы и в других областях Украины, включая Киевскую, Сумскую, Харьковскую и Черкасскую. Также поступали сообщения о взрывах в Запорожье, находящемся под контролем Киева.

Ранее в Сумской области Украины был поврежден объект критической инфраструктуры в результате серии взрывов в Шосткинском районе. Вслед за этим в Харькове на фоне взрывов был поврежден объект энергетической инфраструктуры. В результате обстрела в Сумской области также пострадал объект энергетической инфраструктуры на севере региона.