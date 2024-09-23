Делать из научной теории философию жизни – явная ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни – ошибка не меньшая. Противопоставлять «естественные процессы» – такие, как эволюция – и Божье творение, неверно и философски, и богословски.0 комментариев
Губернатор назвал количество получивших помощь жителей Курской области
Жители приграничных районов Курской области получили материальную помощь
Власти Курской области оказали материальную поддержку жителям приграничных районов, пострадавшим от обстрелов, выплатив различными суммами более 290 тыс. человек.
Более 290 тыс. жителей приграничных районов Курской области получили материальную помощь, сообщил глава региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, помощь была направлена людям, пострадавшим в результате обстрелов со стороны ВСУ. Смирнов уточнил, что почти 135 тыс. человек получили 10 тыс. рублей, около 130 тыс. курян – по 15 тыс. рублей, и почти 26 тыс. человек получили по 150 тыс. рублей. Власти продолжают предоставлять помощь и работают над поддержкой всех нуждающихся.
Кроме того, более 6 тыс. человек покинули приграничные районы Курской области за последнюю неделю. По словам Смирнова, эвакуация проводилась как самостоятельно, так и организованными колоннами из 15-километровой зоны в Рыльском и Хомутовском районах. Эти меры направлены на обеспечение безопасности жителей региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кореневском районе Курской области были найдены более 260 человек, потерявших связь с близкими после освобождения региона группировкой «Север», сообщал губернатор Алексей Смирнов. В частности, отмечалось, что из них 118 человек находились в розыске по запросам родственников, а еще 101 человек числились пропавшими без вести. Также сообщалось, что с начала августа было подано более 770 заявлений от граждан и организаций, утративших связь с родными и близкими.