На границе Курской области отражены две попытки ВСУ прорваться к Новому Пути

Потери противника составили до 30 человек убитыми и ранеными, танк, две машины пехоты, бронемашина и два автомобиля, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Также подразделения группировки «Север» продолжили наступление, в ходе которого нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ около Любимовки, Дарьино, Нового Пути, Николаево-Дарьино, Малой Локни и Плехово.

Ударами авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад теробороны ВСУ возле Горнали, Гончаровки, Куриловки, Косицы, Кругленького, Любимовки, Мартыновки, Малой Локни, Меловой, Малой Обуховка, Медвежьего, Мирного, Нового Пути, Новоивановки, Плехово, Русского Поречного, Толстого Луга и Черкасской Конопельки, перечислили в Минобороны.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 103-й, 110-й, 116-й и 129-й бригад теробороны поблизости от Белополья, Будивельного, Брусков, Глухова, Диброво, Журавки, Ободов, Павловки, Речек, Радьковки, Стукаловки, Сосновки, Сум и Угроедов.

За последние сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих и шесть единиц бронетехники, в том числе танк, три машины пехоты, две бронемашины, а также восемь арторудий, станция РЭБ, РЛС контрбатарейной борьбы.

Один военнослужащий ВСУ взят в плен, отчитались в Минобороны.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 16400 военнослужащих, 127 танков, 60 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортеров, 797 бронемашин, 497 автомобилей, 132 арторудия, 29 пусковых установок РСЗО, в том числе восемь американских HIMARS и шесть MLRS, восемь пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 32 станции РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 17 единиц инженерной техники, из них десять инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, подытожили в оборонном ведомстве.