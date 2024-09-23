Фигурант дела Baring Vostok Дельпаль уехал из России из-за истечения визы

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Дельпаль, фигурант дела Baring Vostok, уехал из России после истечения срока его визы, передает ТАСС. Адвокат сообщил также, что никаких ограничений на момент отъезда у Дельпаля не было, и он покинул страну из-за истечения срока визы.

Адвокат отметил, что Дельпаль не может вернуться в Россию из-за отсутствия прямых перелетов из Франции. Защита подала иск об отмене условного осуждения и снятии судимости за день до обращения инспекции в суд. Однако суд отклонил этот иск, и апелляционная жалоба ожидает рассмотрения в Мосгорсуде. Также остается арест на денежных средствах Дельпаля в российских банках.

Дельпаль не проживает в Москве около двух лет, его активность в социальных сетях не обнаружена, и его текущее местонахождение неизвестно. Тем не менее, суд отказался заменить его условное наказание на реальное, отклонив ходатайство уголовной инспекции Москвы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви и его партнер Филипп Дельпаль были осуждены за растрату 2,5 млрд рублей. Ранее сообщалось, что обвинение против участников дела Baring Vostok было переквалифицировано с мошенничества на особо крупную растрату.