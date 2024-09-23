Существование на правах американского сателлита вырабатывает у стран поведение по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Внешняя политика союзников США напоминает безответственную болтовню в социальных сетях. Но безответственность слов может легко перейти в дела.0 комментариев
Фигурант дела Baring Vostok Дельпаль уехал из России из-за истечения визы
Филипп Дельпаль, связанный с делом Baring Vostok, покинул Россию из-за истечения срока российской визы, что подтвердил его адвокат в Тверском суде Москвы, где обсуждалась возможность замены условного наказания на реальное.
По его словам, Дельпаль, фигурант дела Baring Vostok, уехал из России после истечения срока его визы, передает ТАСС. Адвокат сообщил также, что никаких ограничений на момент отъезда у Дельпаля не было, и он покинул страну из-за истечения срока визы.
Адвокат отметил, что Дельпаль не может вернуться в Россию из-за отсутствия прямых перелетов из Франции. Защита подала иск об отмене условного осуждения и снятии судимости за день до обращения инспекции в суд. Однако суд отклонил этот иск, и апелляционная жалоба ожидает рассмотрения в Мосгорсуде. Также остается арест на денежных средствах Дельпаля в российских банках.
Дельпаль не проживает в Москве около двух лет, его активность в социальных сетях не обнаружена, и его текущее местонахождение неизвестно. Тем не менее, суд отказался заменить его условное наказание на реальное, отклонив ходатайство уголовной инспекции Москвы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви и его партнер Филипп Дельпаль были осуждены за растрату 2,5 млрд рублей. Ранее сообщалось, что обвинение против участников дела Baring Vostok было переквалифицировано с мошенничества на особо крупную растрату.