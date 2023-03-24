Инвестор Калви с партнером Дельпалем покинули Россию

Oсужденные за растрату bнвестор Калви и его партнер Дельпаль покинули Россию

Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви и его партнер Филипп Дельпаль, осужденные за растрату 2,5 млрд рублей, покинули Россию, сообщили в силовых структурах.

Как сообщил источник ТАСС, Калви и Дельпаль покинули Россию сразу после того, как с них была снята мера пресечения в виде запрета определенных действий в начале 2022 года.

Мосгорсуд в пятницу рассмотрит жалобы защиты на приговор. Заседание началось в отсутствии подсудимых, кроме Максима Владимирова. Судья пояснил, что в пятницу состоится только подготовительная часть рассмотрения жалоб.

Адвокат Тимофей Гриднев в судебном заседании пояснил, что Калви находится за рубежом, но планирует принять участие в слушаниях, если получит визу. Защита Дельпаля заявила в суде об аналогичной позиции.

В январе 2022 года Второй кассационный суд отменил наложенную на инвестора из США Майклу Калви меру пресечения в виде запрета определенных действий до вступления в силу вынесенного ему обвинительного приговора по делу о растрате.

Напомним, Мещанский суд Москвы приговорил основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви к 5,5 годам условно, признав его виновным в растрате 2,5 млрд рублей.

Калви также запретили в течение пяти лет менять место жительства и покидать Россию без разрешения властей.