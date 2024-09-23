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Семья продавцов машины напавшим на «Крокус» знала о подготовке теракта
Басманный суд Москвы продлил арест членам семьи Исломовых, которых обвиняют в пособничестве террористам, совершившим нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл». По версии следствия, семья продала автомобиль Renault Symbol непосредственным исполнителям теракта, зная о готовящемся преступлении, следует из показаний свидетелей.
По данным следствия, Исломовы продали свой автомобиль Renault Symbol лицам, которые впоследствии совершили нападение на концертный зал. При этом, как считают следователи, семья знала о готовящемся преступлении и сознательно пошла на сотрудничество с террористами, передает ТАСС.
В содействии террористам обвиняются выходцы из Таджикистана, Диловар и Аминчон Исломовы, а также их отец – Исроил Исломов.
Кроме того, к делу причастен еще один фигурант – Алишер Касимов, который предоставил террористам квартиру для проживания. Все обвиняемые свою вину не признают. Адвокаты Исломовых утверждают, что их клиенты добровольно явились в органы следствия и дали показания о продаже автомобиля, однако следствие считает эти показания недостаточными.
Ранее стало известно, что в деле о теракте в «Крокус сити холле» в Подмосковье фигурируют ЧОП и подрядные организации, обслуживающие концертный зал, обвиняемые в оказании небезопасных услуг, что привело к жертвам.
Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта, когда нападавшие открыли огонь из автоматического оружия и подожгли зрительный зал, в результате чего погибло 145 человек. По делу были арестованы 12 человек.