Семья продавцов машины напавшим на «Крокус» знала о подготовке теракта

Tекст: Вера Басилая

По данным следствия, Исломовы продали свой автомобиль Renault Symbol лицам, которые впоследствии совершили нападение на концертный зал. При этом, как считают следователи, семья знала о готовящемся преступлении и сознательно пошла на сотрудничество с террористами, передает ТАСС.

В содействии террористам обвиняются выходцы из Таджикистана, Диловар и Аминчон Исломовы, а также их отец – Исроил Исломов.

Кроме того, к делу причастен еще один фигурант – Алишер Касимов, который предоставил террористам квартиру для проживания. Все обвиняемые свою вину не признают. Адвокаты Исломовых утверждают, что их клиенты добровольно явились в органы следствия и дали показания о продаже автомобиля, однако следствие считает эти показания недостаточными.

Ранее стало известно, что в деле о теракте в «Крокус сити холле» в Подмосковье фигурируют ЧОП и подрядные организации, обслуживающие концертный зал, обвиняемые в оказании небезопасных услуг, что привело к жертвам.

Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта, когда нападавшие открыли огонь из автоматического оружия и подожгли зрительный зал, в результате чего погибло 145 человек. По делу были арестованы 12 человек.