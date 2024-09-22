Председатель правления «Движения первых» посетил спартакиаду «Гвардия» в Удмуртии

Tекст: Дарья Григоренко

Помимо участия в масштабных военно-патриотических мероприятиях, председатель правления «Движения Первых» провел встречу с активистами, подчеркнув важность их роли в развитии организации. «Ребята очень позитивные, у них огромное количество идей и предложений», – отметил Орлов.

«Движение Первых», по словам его председателя, активно расширяет свою деятельность. «Будем расширять проектную деятельность, выходить за пределы школы, развивать сеть первичных отделений в колледжах, молодежных центрах, в учреждениях культуры, спорта и на предприятиях», – заявил Орлов.

««Движение Первых» за полтора года достигло огромных результатов. Создано более 47 тыс. первичных отделений во всех регионах России. У каждого ребёнка, даже в самых удаленных уголках России, есть возможность стать участником наших мероприятий и активностей», – сказал Орлов.

Особое внимание было уделено сохранению исторической памяти. Орлов принял участие в обсуждении концепции будущего мемориального комплекса, посвященного памяти участников военных действий. «Это память, это уважение, это наша история», – подчеркнул он.

Вместе с Главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым и командиром отряда мобильного особого назначения Росгвардии Олегом Матвеевым Орлов стал гостем республиканских финалов и церемонии закрытия спартакиады «Гвардия» и смотра-конкурса по строевой подготовке «Равняемся на Героев».

Бречалов высоко оценил вклад «Движения Первых» в патриотическое воспитание молодежи. «Эти люди – пример для всего подрастающего поколения республики», – сказал он о председателе «Движения Первых» и командире отряда мобильного особого назначения Росгвардии.

На «Классной встрече» с активистами «Движения» Удмуртии Орлов пообщался с ребятами и ответил на их вопросы. Председатель правления «Движения» обсудил с ними планы и задачи, стоящие перед организацией, отметил важность и ценность диалога и инициативы. Орлов поделился с «Первыми» моментами своей биографии и рассказал о своей мечте.

«В родную Удмуртию я приехал, чтобы поближе пообщаться с ребятами. Они активны, выступают со своими инициативами, готовы вместе реализовывать все проекты «Движения». Сегодня я увидел, как хорошо выстроена деятельность «Первых» в республике. Здесь создано больше 30 местных и порядка 740 первичных отделений. Огромное спасибо Главе Удмуртской Республики Александру Бречалову и всей команде Удмуртии за большую работу по развитию «Движения» в регионе», – прокомментировал встречу с «Первыми» Удмуртии Орлов.

Помимо прочего, Орлов принял участие в проектном семинаре по разработке концепции будущего мемориального комплекса в Ижевске, посвященного памяти участников военных действий в Афганистане, Чечне, СВО. В обсуждении также участвовали глава Ижевска Дмитрий Чистяков, матери и жены погибших бойцов, архитекторы, представители общественных организаций и администрации города.