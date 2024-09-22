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ФБР провело обыски у комиссара полиции Нью-Йорка
CBS News: Федеральные агенты обыскали дома комиссара полиции Нью-Йорка Донлона
Федеральные агенты провели обыски в домах временного комиссара полиции Нью-Йорка Тома Донлона, изъяв вещи из его собственности, которые не связаны с его нынешней должностью, сообщили СМИ.
Телеканал CBS News сообщил, что федеральные агенты провели обыски в домах временного исполняющего обязанности комиссара полиции Нью-Йорка Тома Донлона. Спустя чуть более недели после его назначения на эту должность, Донлон подтвердил факт обысков, заявив, что агенты воспользовались ордерами на обыск его недвижимости, передает РИА «Новости».
Донлон сообщил, что агенты изъяли вещи, которые находятся у него на протяжении 20 лет и не имеют отношения к его текущей должности комиссара полиции. Источники телеканала утверждают, что обыски связаны с предыдущим местом работы Донлона в области национальной безопасности.
Ранее американка Лорна Бич-Матура подала иск против мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, обвинив его в сексуальных домогательствах, имевших место в 1993 году. Между тем, в Организации Объединенных Наций констатировали наличие системного расизма в полиции и системе уголовного правосудия США. Кроме того, в результате нападения 19-летнего мужчины с мачете в Нью-Йорке пострадали трое полицейских.