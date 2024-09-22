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    Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сменил призрачный мир на бесконечную войну

    Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.

    10 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Про Армению надо временно забыть

    Последние заявления армянского премьер-министра ставят перед нами простой и важный вопрос: что России делать с Арменией? А может быть, вопрос еще проще: стоит ли вообще с ней что-то делать или пусть армяне разбираются с собой сами?

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    22 сентября 2024, 01:12 • Новости дня

    Концерт Гребенщикова отменили во Франции

    Концерт Гребенщикова отменили во Франции из-за проблем со здоровьем музыканта

    Tекст: Вера Басилая

    Концерт Бориса Гребенщикова* (признан в России иноагентом), в Ницце на юге Франции, был отменен из-за плохого состояния здоровья музыканта, сообщается на сайте по продаже билетов Best Events Europe.

    В сообщении указано, что состояние здоровья Гребенщикова (признан в России иноагентом) не позволяет провести концерт. Всем покупателям обещали вернуть деньги за ранее приобретенные билеты, передает ТАСС.

    Ранее Гребенщиков из-за проблем со здоровьем отменил концерт в Дубае.

    В реестр иноагентов Гребенщиков был внесен 30 июня. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что это значит для музыканта.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    21 сентября 2024, 15:05 • Новости дня
    Эксперт назвал тип оружия, которым был уничтожен украинский сухогруз с западными ракетами

    Эксперт Дандыкин: Ударом по украинскому сухогрузу Россия уничтожила ценный груз для ВСУ

    Эксперт назвал тип оружия, которым был уничтожен украинский сухогруз с западными ракетами
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Для уничтожения украинского сухогруза с западными ракетами Россия применила дальнюю авиационную ракету или нанесла удар комплексом «Искандер», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Об уничтожении сухогруза с западными ракетами и боеприпасами для киевского режима сообщили в Минобороны России.

    «Вполне вероятно, что украинский сухогруз был поражен дальней авиационной ракетой. Второй вариант – это удар «Искандером». Судя по всему, груз сдетонировал, и от судна ничего не осталось. Скорее всего, сухогруз находился где-то под Одессой, куда он подошел под разгрузку», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

    Нанесение поражения сухогрузу с западными ракетами и боеприпасами для Украины было ожидаемым. «Это достаточно ценный груз, но надо более активно уничтожать боеприпасы, которые Запад поставляет киевскому режиму. Все это оружие, как мы знаем, направлено не только против военных объектов, но и мирногно населения», – подчеркнул эксперт.

    Подобные удары также должны отбить охоту перевозить особо опасные грузы на гражданских судах. «Военная помощь Украине только затягивает конфликт, но не изменит его исхода. Кому-то выгодно, чтобы он продолжался. А мы тратим ресурсы, причем главный ресурс – это люди. Да, мы теряем меньше людей, но есть определенное напряжение», – добавил спикер.

    Дандыкин напомнил, что поставщики вооружений Киеву по сути становятся стороной конфликта. «Мы делаем все, чтобы не было большой войны. Понимание того, что такая война стала бы последней в истории человечества, присутствует у самых ожесточенных «ястребов», включая американских», – считает эксперт.

    В субботу в Минобороны сообщили о том, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России было нанесено поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада.

    Кроме того были уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопления живой силы и техники противника в 153 районах. Средствами ПВО сбиты шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун», три французские управляемые авиабомбы Hammer, десять американских реактивных снарядов HIMARS и 177 украинских беспилотника.

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    21 сентября 2024, 12:21 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с ракетами, поставленными Киеву Западом
    ВС России поразили сухогруз с ракетами, поставленными Киеву Западом
    @ РИА Новости

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того были уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопления живой силы и техники противника в 153 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун», три французские управляемые авиабомбы Hammer, десять америкманских реактивных снарядов HIMARS и 177 украинских беспилотника.

    С начала спецоперации уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 31983 беспилотника, 579 ЗРК, 18317 танков и других бронемашин, 1457 боевых машин РСЗО, 14963 орудия полевой артиллерии и миномета, 26328 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

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    21 сентября 2024, 11:34 • Видео
    Урсула перезахватила власть ради Киева

    Главным вопросом переговоров между Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев сразу после утверждения нового состава ЕК, стало спасение украинской энергосистемы. Этой зимой ей предрекают коллапс, ради чего от европейцев требуют пожертвовать еще кое-чем. И они пожертвуют, даже если не хотят.

    Коментарии (0)
    21 сентября 2024, 05:24 • Новости дня
    Бербок назвала условие «конца Украины»

    Бербок предрекла Украине «конец» в случае прекращения поддержки со стороны Германии

    Бербок назвала условие «конца Украины»
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Германия будет оказывать военную помощь Киеву до завершения конфликта на Украине, чтобы не допустить «конца Украины», заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

    Бербок подтвердила на предвыборном мероприятии в Потсдаме, что страна будет продолжать оказывать военную помощь Украине, пока продолжается конфликт. Она отметила, что отсутствие поддержки со стороны Германии может привести к неблагоприятным последствиям для Украины.

    «Если мы в это время не поддержим Украину, то тогда наступит конец Украине, а этого мы не допустим», – приводит ее слова ТАСС на DPA.

    Напомним, Бербок заявила, что Германия выделит дополнительную помощь в 100 млн евро для поддержки Украины в предстоящие зимние месяцы. В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что по вопросу мирного урегулирования украинского конфликта необходимо провести новую конференцию с участием России.


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    21 сентября 2024, 14:09 • Новости дня
    Созданный S7 Group самолет Tango совершил первый полет

    Созданный S7 Group самолет Tango совершил первый полет в Подмосковье

    Созданный S7 Group самолет Tango совершил первый полет
    @ techcult.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Летный демонстратор воздушного судна Tango, созданного S7 Group, провел первый тестовый полет, заявили в пресс-службе холдинга.

    Полет прошел утром 21 сентября на аэродроме в Подмосковье, самолет совершил успешный взлет, выполнил программу испытаний и успешно приземлился, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

    Самолетом управлял летчик-испытатель 1-го класса Владимир Барсук Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина.

    Воздушное судно оснащено двигателем UL Power 520is. Вместе с ним холдинг разрабатывает двигатель собственной конструкции и аналогичной мощности, пока образец находится на испытаниях.

    Tango представляет собой четырехместный легкомоторный учебно-тренировочный самолет, его создавали полтора года на технической базе S7 в Торбеево. Аппарат построен из отечественных композитных материалов, его планируют использовать для обучения пилотов в России и для частных полетов.

    Ранее Ростех публиковал видео с исполнением фигуры высшего пилотажа российским пассажирским лайнером МС-21-300.

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    21 сентября 2024, 15:29 • Новости дня
    Зеленский подготовил «план из трех пунктов» для переговоров с Россией

    Зеленский заявил о «плане из трех пунктов» по переговорам с Россией

    Зеленский подготовил «план из трех пунктов» для переговоров с Россией
    @ Chris Kleponis/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим подготовил план из трех пунктов, который президент Украины Владимир Зеленский намерен использовать для начала переговоров с Россией.

    Зеленский объявил, что план будет готов в начале ноября, и он станет стартом для обсуждения с Россией в любом формате и с любыми ее представителями, передают «Ведомости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Зеленский уточнил, что часть плана включает действия украинских сил в Курской области, куда ВСУ вторглись 6 августа. По его мнению, этот шаг позволил «оттянуть некоторые силы России».

    Карикатура

    Источники сообщили, что Зеленский якобы представит свой «план победы» президенту США Джо Байдену и двум кандидатам на пост главы американского государства.

    Ранее это же сообщали источники Bloomberg, по их информации, в план включены обязательства по поставкам оружия.

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    21 сентября 2024, 10:05 • Новости дня
    Пленный украинский солдат случайно сел в российский БМП

    Украинский пленный признался, что попал к русским из-за обмана командования

    Пленный украинский солдат случайно сел в российский БМП
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Украинский военнослужащий, попавший в плен, рассказал о том, как сел в БМП, не зная, что она принадлежит российским силам, и что его подразделение было единственным на запорожском направлении.

    Пленный украинский солдат сообщил, что оказался в плену, потому что командование ВСУ обещало подкрепление, которого не существовало, передает РИА «Новости». Он сел в БМП, думая, что это украинская машина, но вскоре понял, что она принадлежит российским военным.

    Солдат, по имени Устенко, заявил, что его командование уверило их, что неподалеку находятся силы ВСУ, прикрывающие подразделение, но позже выяснилось, что они были одни. Он добровольно пошел в военкомат, так как ранее служил по призыву, и не стал прятаться от повестки.

    Устенко рассказывал о нехватке подготовки и патронов: тренировки проводились раз в месяц с выдачей всего десяти патронов. По его словам, офицеры, к которым их прикомандировывали, считали солдат «пушечным мясом» и не заботились об их судьбе.

    Отметим, за последнюю неделю на линии боевого соприкосновения более 50 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен.

    Ранее пленный военнослужащий 20-го батальона 61-й механизированной бригады ВСУ Виталий Беседин, инвалид второй группы, признался, что решил дезертировать, узнав, что его вместе с сослуживцами привезли в Курскую область.

    А служивший в ВСУ поваром военнопленный Руслан Полторацкий рассказал Минобороны, как кормил командира бригады стейками и икрой.

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    21 сентября 2024, 06:13 • Новости дня
    Times узнала о втором проекте заявления США и Британии об ударах ВСУ по России

    Times сообщила о проекте заявления Байдена и Стармера с разрешением Киеву бить западными ракетами вглубь России

    Times узнала о втором проекте заявления США и Британии об ударах ВСУ по России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе подготовки встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера было создано два проекта заявления, в одном из которых предполагалось объявить о разрешении Киеву использовать западные ракеты для ударов вглубь России, пишет Times.

    Источники Times указывают на то, что высокопоставленные чиновники в Белом доме нацелены на «построение наследия» перед выборами и стремятся принять решение как можно скорее. Чиновники «готовились разрешить» Киеву наносить удары западными ракетами вглубь России.

    «Но решение было таким сложным, что были подготовлены два заявления для совместной пресс-конференции», – приводит РИА «Новости» текст статьи.

    Напомним, после переговоров между Байденом и Стармером Вашингтон заявил, что не готов объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь российской территории.


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    21 сентября 2024, 06:40 • Новости дня
    Из-за обломков БПЛА на Кубани началась детонация взрывоопасных предметов

    Эвакуация жителей поселка началась на Кубани из-за детонации взрывоопасных предметов после падения обломков БПЛА

    Из-за обломков БПЛА на Кубани началась детонация взрывоопасных предметов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения обломков украинского БПЛА началась детонация взрывоопасных предметов, проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом пожара, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Кроме того, беспилотники сбиты на юго-западе Тверской области.

    Кондратьев сообщил в Telegram, что БПЛА атаковали Тихорецкий район. Два беспилотника были «подавлены силами ПВО и РЭБ», но из-за «падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы».

    Эвакуированных жителей поселка перевозят в соседние населенные пункты. Решено организовать в Тихорецке пункт временного размещения. По имеющейся информации, в результате ЧП никто не пострадал.

    Губернатор правительства Тверской области Игорь Руденя сообщил, что над регионом также «сбиты БПЛА». «Специалисты экстренных служб работают на месте совместно с представителями администрации территории», – сообщается в Telegram-канале пресс-службы правительства Тверской области.

    В среду Руденя сообщал, что в Торопце в результате падения обломков дрона начался пожар, проводилась частичная эвакуация. В результате падения обломков были госпитализированы 13 человек в состоянии средней тяжести.

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    21 сентября 2024, 10:31 • Новости дня
    Бойца ММА пытались похитить из НИИ Склифосовского

    Шестерых мужчин арестовали за попытку похитить бойца ММА из НИИ Склифосовского

    Бойца ММА пытались похитить из НИИ Склифосовского
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Шестеро мужчин, пытавшихся прорваться в НИИ Склифосовского, стремились увезти бойца ММА Умара Чичаева, получавшего там медпомощь после инцидента со стрельбой у офиса Wildberries, однако сами были задержаны.

    Шестеро мужчин пытались проникнуть в приемное отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского, передает ТАСС. По данным правоохранительных органов, их целью было попасть в палату, где находился боец ММА Умар Чичаев. Чичаева задержали ранее после инцидента со стрельбой у офиса компании Wildberries.

    Мужчины, по словам источника, хотели забрать Чичаева из медицинского учреждения, где ему оказывали первую помощь после задержания. Однако они сами были задержаны за неповиновение полиции. В отношении них возбуждено административное дело за нарушение общественного порядка.

    Напомним, Басманный суд Москвы арестовал 30 человек по делу о стрельбе у офиса Wildberries в центре столицы. Впоследствии Следственный комитет отпустил еще трех человек, включая арестованных за покушение на полицейского. Кроме того, владеющий 1% ООО «Вайлдберриз» Владислав Бакальчук, которого задержали по этому делу, сообщил, что вернулся домой.

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    21 сентября 2024, 12:27 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по обеспечивающим ВПК Украины объектам энергетики
    ВС России нанесли удар по обеспечивающим ВПК Украины объектам энергетики

    Российские войска в ночь на субботу нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удар кроме того был нанесен по цехам по производству беспилотников, а также местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В итоге цели были удара достигнуты и все назначенные объекты поражены, сообщил Конашенков.

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    21 сентября 2024, 15:16 • Новости дня
    Залужный сообщил о гибели бывшего помощника от ракетного удара

    Экс-главком ВСУ Залужный сообщил о гибели бывшего помощника от ракетного удара

    Залужный сообщил о гибели бывшего помощника от ракетного удара
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника, полковника Александра Никитюка в результате ракетного удара.

    Он сообщил об этом в Facebook (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) сообщает ТАСС. Залужный выразил соболезнования по поводу утраты, написав: «Покойся с миром».

    Украинские СМИ уточнили, что Александр Никитюк ранее занимал должность помощника экс-главкома ВСУ.

    Напомним, в июле Залужный уехал в Британию, чтобы в скором времени приступить к выполнению полномочий в качестве посла Украины.

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    21 сентября 2024, 16:57 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумах

    Сопротивление: Дислокацию ВСУ в Сумах поразили с помощью ФАБ

    Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумах
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пункт временной дислокации украинской армии в городе Сумы подвергся удару российских военных, сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев.

    После удара в сторону пункта поехали машины скорой, сказал Лебедев РИА «Новости».

    По его информации, удар наносился авиабомбой ФАБ, сейчас выясняется, были ли на месте иностранные наемники.

    В регионе в этот момент объявляли воздушную тревогу.

    В пятницу представители подполья сообщали, что по порту в Одессе нанесен удар, разрушен склад, который накануне загрузили снарядами и ракетами.

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    21 сентября 2024, 11:31 • Новости дня
    Умер народный артист России Владислав Верестников
    Умер народный артист России Владислав Верестников
    @ kino-teatr.ru

    Народный артист России и оперный певец Владислав Верестников скончался на 78-м году жизни после продолжительной болезни, сообщила пресс-служба Большого театра.

    Владислав Верестников ушел из жизни на 78-м году, сообщает ТАСС. Народный артист России скончался после тяжелой длительной болезни. В пресс-службе Государственного академического Большого театра рассказали, что он исполнил более 30 партий за свою карьеру в театре.

    Родился Владислав Верестников 4 января 1947 года в Харькове. Получив образование в Харьковском институте радиоэлектроники, он продолжил обучение в Харьковском институте искусств. В 1977 году будущий певец был принят в стажерскую группу Большого театра, а через год стал частью основной труппы.

    За долгие годы работы Верестников гастролировал в США, Японии, Италии и других странах. Помимо сценической деятельности, он преподавал в Московском государственном институте музыки им. А. Шнитке и Центре оперного пения Галины Вишневской, где обучал молодых вокалистов искусству сольного пения.

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    21 сентября 2024, 18:58 • Новости дня
    Литовский телеведущий призвал расстреливать за просмотр российских фильмов
    Литовский телеведущий призвал расстреливать за просмотр российских фильмов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Литве телеведущий Альгис Раманаускас заявил, что родителей, слушающих при детях русскую музыку или смотрящих российские фильмы, следует расстреливать.

    Литовский сейм осудил высказывание телеведущего, в парламенте даже обратились в полицию с просьбой расследовать, содержат ли слова Раманаускаса призывы к убийству и разжиганию ненависти, передает RT.

    Раманаускас известен своими русофобскими взглядами. Ранее он высказывался в поддержку высылки из Литвы «обрусевшего скота».

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова осудила власти Литвы, назвав их «нацистами», после того как премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните использовала оскорбительное выражение в адрес россиян.

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    21 сентября 2024, 06:52 • Новости дня
    В Раде украинцев призвали «готовиться к худшему»

    Депутат Рады Яресько предупредила украинцев о длительных отключениях света зимой

    В Раде украинцев призвали «готовиться к худшему»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Украинцам стоит готовиться к продолжительным отключениям электроэнергии этой зимой, заявила депутат Верховной рады Елизавета Яресько, представляющая пропрезидентскую партию «Слуга народа».

    «Не нужно иметь иллюзий, нужно готовиться к худшему», – приводит слова Яресько ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Она рекомендовала готовиться к «большому количеству часов» без света.

    Украинский энергетический эксперт Александр Харченко отметил, что страна может столкнуться с серьезными перебоями в электроснабжении при минусовых температурах. По его словам, в условиях холодов отключения могут составлять от 10 до 12 часов ежедневно.

    Напомним, глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол счел поддержку Украины со стороны ЕС недостаточной. Он полагает, что Европа может нарастить поставки электроэнергии на Украину, а европейские потребители могли бы снизить потребление электроэнергии и больше направлять ее на восток в качестве солидарности.


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      «Это не то вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявили в Пентагоне, комментируя требование Владимира Зеленского об ударах дальнобойными ракетами вглубь территории России. По сути, в США заранее похоронили «план победы», который Зеленский собирается презентовать в Нью-Йорке. Но почему?

    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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