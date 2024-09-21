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«Рубин» и ЦСКА завершили матч вничью в чемпионате России
«Рубин» и ЦСКА завершили матч вничью в девятом туре РПЛ
В Казани прошел матч девятого тура РПЛ, в котором Рубин и ЦСКА сыграли вничью 1:1, благодаря забитым голам Рифата Жемалетдинова и Егора Тесленко.
Футболисты казанского «Рубина» и московского ЦСКА завершили матч девятого тура Российской премьер-лиги вничью со счетом 1:1, передает ТАСС. Встреча состоялась в Казани. В составе ЦСКА отличился Рифат Жемалетдинов, который забил гол на 15-й минуте. «Рубин» сравнял счет на 55-й минуте благодаря голу Егора Тесленко.
После этой игры ЦСКА набрал 14 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Казанский «Рубин» с 11 очками находится на восьмой строчке. Следующий матч ЦСКА пройдет 28 сентября против грозненского «Ахмата», а «Рубин» 27 сентября сыграет на выезде с воронежским «Факелом».
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