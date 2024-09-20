Названо обнаруженное в рациях «Хезболлы» мощное взрывчатое вещество

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Reuters со ссылкой на источник в Ливане, знакомый с компонентами устройства, причиной взрывов, произошедших в Ливане 18 сентября, стало детонирование батарей в рациях модели IC-V82 японского производства, передает ТАСС.

Согласно данным расследования, батареи были начинены высокочувствительным взрывчатым веществом PETN. Отмечается, что это вещество широко используется в военных целях благодаря своей высокой мощности и способности к детонации при незначительном механическом воздействии.

Представители японской корпорации Icom, производителя раций, заявили, что компания прекратила производство и поставку модели IC-V82 десять лет назад. В связи с этим эксперты не исключают, что взорвавшиеся рации могли быть модифицированы с целью закладки взрывчатки.

Особую опасность представляло то, что взрывы происходили даже в тех случаях, когда аккумуляторный блок был отделен от основной части рации. Это свидетельствует о том, что взрывчатое вещество было тщательно интегрировано в конструкцию устройства.

Во вторник в различных районах Ливана произошла детонация этих пейджеров, в результате инцидента более 2,8 тыс. человек получили ранения, а 12 человек погибли. «Хезболла» объявила о гибели 20 бойцов, включая командиров, в результате взрыва раций. Израильскую сторону считают ответственной за взрыв пейджеров. В четверг число жертв взрывов в разных районах Ливана возросло до 25 человек, ранено 608 человек.