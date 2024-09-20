Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.2 комментария
На Алтае ввели режим ЧС из-за сильных дождей
В Алтайском крае ввели режим ЧС из-за обильных осадков
В Алтайском крае установили режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей, которые нарушили ход уборочной кампании, что стало известно из сообщения губернатора региона Виктора Томенко.
В Алтайском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обильных осадков, передает ТАСС. Губернатор Виктор Томенко сообщил, что решение принято на заседании комиссии после сбора информации от сельхозпроизводителей и Гидрометцентра. Дожди привели к переувлажнению почвы, что осложнило проведение уборочных работ.
Томенко отметил, что коллеги по правительству предложили ввести режим ЧС. Необходимые документы были подготовлены в кратчайшие сроки. Это решение позволит быстрее мобилизовать ресурсы для борьбы с неблагоприятными погодными условиями и их последствиями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Омской области из-за обильных дождей накопилось значительное количество воды, что создало препятствия для уборочной кампании. Вслед за этим в Красноярском крае из-за аномальных осадков ввели режим чрезвычайной ситуации, поскольку дожди привели к прорастанию зерна и значительным повреждениям урожая на более чем 17 тыс. га, с ущербом свыше 280 млн рублей.