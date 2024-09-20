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ЦБ запретил банкам брать комиссии за оплату детсадов через СБП
Банк России запретил комиссии за переводы на оплату детсадов через СБП
Банк России утвердил запрет для кредитных организаций на взимание комиссий при переводах в пользу государства через Систему быстрых платежей, речь идет об оплате услуг детских садов, штрафов, налоговых платежей и т. д.
Банк России принял решение запретить банкам взимать комиссии за переводы физических лиц в пользу государства через СБП, сообщается на его сайте.
Это решение касается всех платежей на единый казначейский счет с использованием сервиса быстрых платежей ЦБ и вступит в силу с 1 ноября 2024 года. Сейчас банки не платят регулятору за проведение таких операций, и это решение означает, что кредитные организации не смогут взимать плату с клиентов.
Изменение затронет платежи за детские сады, кружки, секции, налоги и штрафы. Для клиентов банков это нововведение станет возможностью осуществлять переводы в пользу государства без лишних затрат.
Нововведение также включает в себя изменения для операций с электронными кошельками. С ноября 2024 года лимит бесплатных переводов через СБП в размере 100 тыс. рублей в месяц будет распространяться на пополнение электронных кошельков. Это расширяет возможности использования СБП для граждан, делая его более доступным и выгодным.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в условиях роста инфляции регулятор не видит серьезных предпосылок для повышения лимита по бесплатным переводам через Систему быстрых платежей.