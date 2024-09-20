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Эксперт: Искусственный интеллект не сможет заменить судей
Адвокат Елена Авакян: ИИ поможет правосудию, но не заменит судью
Полноценным образом заменить судью роботы не смогут, хотя искусственный интеллект (ИИ) давно стал помощником во многих сферах жизни и, естественно, его можно применять в системе правосудия, заявила вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Елена Авакян на IX Юридическом форуме стран БРИКС.
Елена Авакян напомнила, что Китай с 2016 года применяет технологию «умный суд», которая является электронным помощником судьи.
«Хорошо, что Китай первым прошел по этому пути. Теперь мы постараемся не допускать их ошибок. Нельзя забывать, что человек – существо весьма ленивое, он не любит трудиться тогда, когда того не требуется. Что сделали в китайском эксперименте? Если мнение живого судьи расходится с мнением ИИ, судья должен обосновать эти различия. Идея прекрасна, решение судьи призвано исправить ошибки искусственного интеллекта. Результатом становится эталонное решение. На практике вышло, что судьи скребутся к айтишникам, узнают, что ИИ порешал, чтоб не разойтись с ним и не обосновывать», - приводит РАПСИ слова Авакян.
Китайцы создали, к тому же, открытую систему, когда электронный помощник имеет доступ ко всем базам в интернете, ИИ принялся фантазировать.
«Работа ИИ должна быть направлена туда, где нет споров, где есть понятные механизмы. Нажал пять кнопок, получил судебный приказ, не согласен – нажал одну и его обжаловал», – считает Авакян.
Как считает адвокат, перспективы полной замены живого судью на ИИ равны нулю. Верховенство права заключается в том, что человек судит человека, и «никакая машина никогда не должна заменить человека в этом сакральном процессе», – заметила Авакян.
Ранее 11 ноября 2022 года сообщалось, что судебные приказы начнет готовить искусственный интеллект.