Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.2 комментария
Число пострадавших от атак ВСУ в Курской области увеличилось до 228 человек
Число раненых в результате массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничные районы Курской области увеличилось до 228 человек, из них 11 детей, сообщили в правительстве региона.
В сообщении уточняется, что с начала вторжения ВСУ в Курскую область за помощью к медикам обратились 228 человек, из них 11 детей. В настоящий момент в больнице находится 57 человек, среди которых – двое детей, передает ТАСС.
Всего в Курской области действует 94 пункта временного размещения, где находятся 6 911 жителей, эвакуированных из приграничных районов, из них 1 тыс. 408 детей.
Кроме того, по данным правительства Курской области, в 123 ПВР в 25 регионах России проживают 2 тыс. 974 человека, из них 1 309 детей. Всего в ПВР размещены 10 тыс. 254 человека, среди которых 3 тыс. 086 детей.
Ранее сообщалось, что МЧС помогло воссоединиться 466 семьям из Курской области.