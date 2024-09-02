Сальдо: ВСУ более 40 раз обстреляли за сутки жителей Херсонской области

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал глава региона в своем Telegram-канале, под обстрелы попали Алешки, Каховка, Новая Каховка и другие населенные пункты. По его словам, в результате вражеских атак повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры.

Он подчеркнул, что в Новой Каховке неразорвавшийся снаряд застрял в асфальте в непосредственной близости от жилых домов. Саперы примут все необходимые меры для обезвреживания боеприпаса, однако полностью исключить риск повреждения близлежащих зданий невозможно, отметил губернатор.

Ранее Сальдо заявил, что украинские войска пятью дронами атаковали больницу в городе Алешки Херсонской области, в результате пострадала медсестра.