Жестокость японцев в годы Второй мировой беспрецедентна и во многих отношениях может поспорить с тем, что творилось даже в Третьем рейхе. Так что отмечают победу при Халхин-Голе монголы не просто так.3 комментария
Темой первого урока «Разговоры о важном» в новом учебном году стал День знаний
В школах и колледжах страны в рамках цикла встреч «Разговоры о важном» состоялось занятие «Образ будущего. Ко Дню знаний», в рамках которого школьники и студенты колледжей поговорили о будущем страны.
Одной из ключевых тем обсуждения стало понимание того, что знания и опыт, образование и труд – это фундамент, на котором строится будущее. Школьники и студенты отметили, что образование играет центральную роль в подготовке к взрослой жизни. Оно не только дает необходимые навыки, но и формирует личность, учит критическому мышлению и способности к анализу.
Классные руководители и советники директора по воспитанию подчеркнули, что важно не только получать знания, но и уметь их применять на практике. Опыт, который школьники и студенты получают в процессе учебы, волонтерской деятельности или стажировок, помогает им лучше понять, как действовать в реальных условиях и как влиять на окружающий мир.
Во время обсуждений обучающиеся и учителя пришли к важному выводу: от каждого из нас зависит, каким будет наше общее будущее. Каждый шаг, каждое решение, каждое действие имеет значение. Молодежь, как будущие лидеры, должна осознавать свою ответственность и активно участвовать в жизни общества. Это включает в себя не только личное развитие, но и участие в социальных проектах, волонтерских движениях и других инициативах.