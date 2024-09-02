Пока что повсеместно (кроме Италии) «крайние» не обладают достаточным мастерством и хитростью, чтобы переиграть оппонентов в этой уже поствыборной игре. А итальянский казус свидетельствует, что «переигравший дракона» сам становится его подобием.0 комментариев
Путин: Россия сделает все, чтобы восстановить нормальную жизнь школьников в приграничье
Россия думает о школьниках в приграничных районах, военные сделают все, чтобы их нормальная жизнь скорее восстановилась, заявил президент Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном», который прошел в МБОУ «СОШ № 20 им. Героев Отечества» Кызыла.
«Разумеется, мы сейчас думаем о ваших сверстниках, ребятах из Курской, Брянской, Белгородской областей, которые вынуждены в силу известных обстоятельств заниматься онлайн, либо учиться в других коллективах. Безусловно, страна, наши вооруженные силы сделают все, чтобы нормальная жизнь в этих регионах, у этих ребят восстановилась. Уверен, так и будет, не может быть никаких сомнений», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что более 100 школ в приграничье перевели на дистанционное обучение