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    Сергей Худиев Сергей Худиев Ценности не перестают быть ценностями от того, что их нарушают

    Любовь остается самой важной добродетелью в человеческой жизни. Самое важное в жизни – это быть человеком, на которого его близкие могут полагаться, а самое ценное – это люди, на которых можешь полагаться ты сам.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русское оружие доказывает веру в себя

    19 сентября – День оружейника, профессиональный праздник всех работников военно-промышленного комплекса. С началом СВО мы избавились от перестроечных иллюзий и обнаружили, что ВПК способен не только не тормозить национальную экономику, но и быть ее драйвером, поднимая на новые уровни развития.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Сможет ли Грузия прокрутить фарш назад

    Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?

    15 комментариев
    19 сентября 2024, 19:28 • Новости дня

    Минпросвещения решило ввести обязательную языковую проверку детей мигрантов

    Минпросвещения допустило введение обязательной языковой диагностики для детей мигрантов

    Минпросвещения решило ввести обязательную языковую проверку детей мигрантов
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство просвещения России разрабатывает законопроект, обязывающий детей мигрантов проходить языковую диагностику.

    Языковая диагностика позволит определить уровень владения русским языком и организовать дополнительную поддержку для тех, кому она необходима, пояснили в Минпросвещения, передает ТАСС.

    «В настоящее время Минпросвещения прорабатывает законодательные инициативы по закреплению обязательного прохождения языковой диагностики детьми мигрантов. Это в том числе позволит заблаговременно организовать дополнительные занятия для таких учеников», – сообщили в ведомстве.

    Ранее Минпросвещения поддержало ограничение в классах числа не говорящих по-русски детей.

    19 сентября 2024, 14:31 • Новости дня
    Бакальчука обвинили в двух убийствах и покушении на полицейского в центре Москвы

    Бакальчука обвинили в двух убийствах и покушении на полицейского после стрельбы у офиса Wildberries в Москве

    Бакальчука обвинили в двух убийствах и покушении на полицейского в центре Москвы
    @ Shatokhina Natalia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сооснователю маркетплейса Wildberries Владиславу Бакальчуку предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, а также покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве.

    Об этом сообщается в Telegram-канале предпринимателя, передает ТАСС. Бакальчук задержан на 48 часов, говорится в публикации.

    Напомним, в результате стрельбы у офиса Wildberries в Романовом переулке в центре Москвы пострадали семь человек, в том числе два сотрудника правоохранительных органов, два человека скончались. После перестрелки были задержаны несколько десятков человек.

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    18 сентября 2024, 21:44 • Новости дня
    ВСУ планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области

    Пленный: ВСУ планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области

    ВСУ планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска хотели совершить нападение на пассажирский поезд на территории Курской области, сообщил попавший в плен военнослужащий ВСУ.

    «Перед заходом нас собрали и сказали: нам надо расстрелять поезд, чтобы Россия объявила войну Украине официально», – сказал пленный на видео, которое распространило РИА «Новости». Военнослужащий уточнил, что речь шла о гражданском поезде.

    По его словам, они с другими украинскими боевиками соорудили окопы в лесопосадке по обе стороны железнодорожных путей, прождали 12 дней, но поезда так и не дождались.

    Ранее ВСУ обстреляли в Курской области авто с эвакуирующимися женщинами и детьми.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    19 сентября 2024, 11:35 • Новости дня
    Венгрия и Нидерланды собрались отказаться от миграционных правил ЕС

    Венгрия и Нидерланды объявили о намерении отказаться от правил ЕС по беженцам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия и Нидерланды объявили о намерении отказаться от миграционных правил Европейского союза, заявив, что для выхода из действующей системы обеим странам потребуется согласие всех 27 членов ЕС, что делает их инициативу маловероятной.

    Министр Венгрии по европейским делам Янош Бока подчеркнул необходимость жестких мер против нелегальной миграции, заявив о планах подать соответствующую заявку в Еврокомиссию. Министр по вопросам убежища и миграции Нидерландов Марджолейн Фабер также сообщила о своих намерениях, отметив важность возврата контроля над национальной политикой предоставления убежища, сообщает Deutsche Welle (DW, признана в России СМИ-иноагентом).

    Герт Вилдерс, лидер правой Партии свободы в Нидерландах, поддержал инициативу Фабер, признавая долгосрочный характер процесса, но подчеркивая, что это «признак нового ветра». Он также отметил историческое значение заявления министра о желании Нидерландов выйти из миграционной системы ЕС.

    Тем не менее эксперты указывают на маловероятность успеха этих инициатив, так как для исключения из миграционной системы ЕС требуется согласие всех 27 стран-членов.

    Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже неоднократно критиковал политику Евросоюза по приему мигрантов. 

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    19 сентября 2024, 18:33 • Новости дня
    Кабанов: МВД сможет признавать незаконными браки и недвижимость нелегальных мигрантов

    Член СПЧ Кабанов: Наличие семьи не станет препятствием к выдворению незаконных мигрантов из России

    Кабанов: МВД сможет признавать незаконными браки и недвижимость нелегальных мигрантов
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Наличие семьи не станет препятствием к выдворению нелегальных мигрантов из России, сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Кирилл Кабанов. Ранее стало известно, что в России формируется реестр иностранных граждан, находящихся в стране нелегально, а МВД получит право выдворять их из России без суда.

    «Формирование реестра станет важной частью процесса борьбы с нелегальными мигрантами. Напомню, что по новому закону с февраля будущего года МВД получит право административного выдворения иностранцев за пределы России. Сейчас такое решение может принимать только суд», – пояснил Кирилл Кабанов, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета.

    «Эти инициативы неразрывно связаны. Находящиеся незаконно в стране мигранты на суде часто просят оставить их здесь, приводя в качестве аргументов то, что они уже женились, где-то зарегистрировались, получили водительские права, купили недвижимость», – рассказывает спикер.

    «Теперь же МВД сможет признавать все подобные факты недействительными, и это логично – поскольку само нахождение субъекта в России незаконно. Наличие семьи не станет препятствием к выдворению нелегальных мигрантов из России», – подчеркнул спикер.

    «Реализовать новые инициативы совершенно несложно. Полиция будет пополнять реестр по результатам проверок всех незаконных медресе, мечетей, строек, других объектов скопления иностранных граждан, а также жилых районов. Эти процедуры проводятся и сейчас», – напоминает он.

    «Думаю, кроме МВД в эту работу уместно включить и органы ФСБ, которые будут проверять граждан на предмет возможной причастности к экстремистским или террористическим организациям. Возможно, стоит привлечь и Федеральную службу по финансовому мониторингу, чтобы изучать денежные переводы лиц, занесенных в реестр», – заключил Кабанов.

    Ранее стало известно, что в России формируется реестр иностранных граждан, находящихся в стране незаконно. Об этом в интервью изданию «Коммерсант» сообщил генерал-полковник Александр Горовой, первый заместитель министра внутренних дел. По его словам, в отношении лиц, попавших в данный список, будет введен ряд ограничений.

    В частности, нелегалы не смогут управлять транспортными средствами, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы.

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    19 сентября 2024, 14:22 • Новости дня
    Киев отреагировал на предложение главы МИД Польши по Крыму

    Ермак ответил на предложение главы МИД Польши Сикорского по Крыму

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава офиса украинского президента Андрей Ермак ответил на предложение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского провести в Крыму референдум под мандатом ООН, заявив, что полуостров якобы является территорией Украины.

    По утверждению Ермака, «Крым – это Украина», а Россия в ходе событий весной 2014 года якобы «нарушила международное право и должна отвечать за это», передает «Газета.Ru».

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН для организации референдума о статусе полуострова, что было озвучено на встрече YES в Киеве.

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    19 сентября 2024, 19:44 • Новости дня
    Психологи сравнили способность российских и японских детей к саморегуляции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исследование, проведенное сотрудниками факультета психологии МГУ и лаборатории детской психологии и цифровой социализации ФНЦ совместно с коллегами из университетов Тохоку и Хиросаки (Япония), показало, что японские дети лучше умеют сосредоточиться на одном задании, в то время как российские дошкольники более гибко переключаются между различными видами деятельности.

    «Мы предполагали, что в связи с особенностями японской культуры, саморегуляция у японских детей будет развита лучше, чем у российских, но получили более богатую и интересную картину», – рассказал газете ВЗГЛЯД академик РАО, руководитель лаборатории детской психологии и цифровой социализации Федерального научного центра психологических и междисциплинарных исследований (ФНЦ ПМИ) Александр Веракса.

    Это объясняется тем, что японские родители более строгие и контролирующие, чем российские, а японские педагоги и родители ожидают от дошкольников более сдержанного поведения, которое бы не мешало окружающим. Вероятно, благодаря этому японские дошкольники меньше отвлекаются при выполнении заданий, более внимательно слушают педагога, не выкрикивают, а спокойно дожидаются, когда их спросят.

    В то же время родители российских детей предъявляют различные требования к поведению своих детей дома и в общественных местах, поэтому для российских детей задача переключиться с одного правила на другое, с одной ситуации на другую легче, чем для японских детей, показали результаты исследования.

    При сравнении российских и японских мальчиков было выявлено, что японские мальчики дошкольного возраста лучше контролируют свое поведение и ведут себя более послушно, чем российские. При этом девочки из Японии слабее, чем девочки из России в выполнении разноплановых задач в короткое время, при этом они меньше отвлекаются на посторонние предметы и дела при выполнении учебных заданий.

    «Такие различия в саморегуляции мальчиков и девочек из двух стран могут объясняться разницей в ожиданиях взрослых (как родителей, так и воспитателей) от детей разного пола в культурах. В российской культуре от девочек ждут большего послушания и аккуратного поведения, чем от мальчиков. В то же время в Японии на мальчиков возлагают больше надежд и ожиданий в отношении дисциплины и уважения в связи с их будущей карьерой», – поясняет старший научный сотрудник лаборатории детской психологии и цифровой социализации ФНЦ ПМИ Дарья Бухаленкова. Она отметила, что на примере данного исследования можно увидеть, как ожидания взрослых, обусловленные культурными нормами и ценностями, оказывают влияние на развитие детей.

    Стоит отметить, что при адаптации ребенка к школе одной из самых важных проблем психологи и педагоги называют не проблемы с чтением, письмом и счетом, а отсутствие навыков саморегуляции, таких как действовать по правилам, сидеть за партой и слушать учителя на протяжении всего урока, поднимать руку и дожидаться, когда вызовут, чтобы ответить, переходить от выполнения одного задания к другому и т. д. Значение саморегуляции для успешного обучения детей в школе универсально для всех культур, однако разнообразные практики воспитания и социальные убеждения могут приводить к особенностям развития способности контролировать свое поведение у детей.

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    19 сентября 2024, 14:14 • Новости дня
    Экс-сотрудники Oracle попросили российские власти не лишать их премий

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывшие сотрудники российской «дочки» американского разработчика систем управления базами данных и серверного оборудования Oracle – «Оракл компьютерное оборудование» – обратились к российским властям с просьбой не лишать их премий, полученных от компании в 2022 году.

    Более 50 бывших сотрудников российского подразделения Oracle столкнулись с судебными исками со стороны арбитражного управляющего, который требует вернуть выплаченные им премии, передает РБК.

    Они направили письма в адрес президента России Владимира Путина и в его администрацию, омбудсмена Татьяны Москальковой, спикера Госдумы Вячеслава Володина, главы комитета заксобрания по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, вице-премьера Татьяны Голиковой, в Роструд, Генпрокуратуру и Общественную палату с просьбой защитить их интересы и сохранить выплаты.

    По мнению управляющего, эти выплаты были произведены незаконно после закрытия офиса Oracle в России и уменьшили конкурсную массу при банкротстве компании. Общая сумма исков превышает 100 млн рублей.

    Среди ответчиков по искам оказались в том числе бывшие руководители российского подразделения Oracle, включая Евгения Дрякина. В своем обращении экс-сотрудники подчеркнули, что конкурсный управляющий пытается переложить ответственность за финансовые проблемы компании на них, требуя вернуть законно заработанные средства.

    Дрякин, с которого пытаются взыскать 8,4 млн рублей, заявил, что оспариваемые выплаты являются частью его переменной зарплаты, которая была начислена за выполненную работу до закрытия компании в России. Он подчеркнул, что эти средства были выплачены в соответствии с трудовым договором.

    В августе прошлого года арбитражный суд Москвы признал банкротом АО «Оракл компьютерное оборудование» (ОКО), российскую «дочку» американской компании Oracle по производству ПО, следует из картотеки арбитражных дел.

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    19 сентября 2024, 09:28 • Новости дня
    В России решили запретить нелегальным мигрантам пользоваться банками и жениться

    В России решили создать реестр для ограничения услуг нелегальным мигрантам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России формируется реестр иностранных граждан, находящихся в стране незаконно, вследствие чего они будут лишены возможности пользоваться рядом государственных и частных услуг, таких как банки и регистрация браков, сообщил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.

    После включения в этот реестр таким гражданам будет отказано в управлении транспортными средствами, использовании банковских услуг, регистрации собственности и заключении браков. Также невозможно будет оформить детей в детские сады и школы, передает «Коммерсант».

    Горовой отметил, что одной из ключевых задач проекта является развитие межведомственного электронного взаимодействия с организациями, предоставляющими указанные услуги. Это позволит предотвратить использование таких услуг нелегальными мигрантами.

    Заместитель министра также выразил надежду на содействие Минцифры России и поддержку со стороны технических служб органов внутренних дел, что позволит эффективно реализовать данный проект.

    Ранее в Московской области предлагали запретить мигрантам работать в сфере питания и обслуживания, а также рассматривали возможность ограничить их доступ к работе в здравоохранении и образовании.

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    19 сентября 2024, 18:01 • Новости дня
    В Чечне предложили исключить теорию Дарвина из школьных учебников

    Помощник председателя правительства Чечни Хучиев считает, что теория Дарвина противоречит религиозному воспитанию

    Tекст: Денис Тельманов

    Помощник председателя правительства Чечни Муслим Хучиев предложил исключить теорию происхождения видов Чарльза Дарвина из школьных учебников.

    Хучиев считает, что теория Дарвина «противоречит религиозному воспитанию» и способствует «духовному разложению» детей. «Это неправда, это противоречит религиозному воспитанию. Все религии это признали. Кто еще должен это признать, чтобы это убрать из учебников и не вкладывать в сознание нашим детям?» – сказал Хуциев, передает РБК.

    Хучиев обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением исключить теорию Дарвина из школьной программы.

    Ранее против преподавания теории Дарвина в школах выступил мэр Казани Ильсур Метшин. При этом депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что не поддерживает подобную инициативу, подчеркнув необходимость доступа детей к научному знанию.

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    19 сентября 2024, 16:20 • Новости дня
    СК возбудил дело против бывшего заместителя главного редактора «Новой газеты»

    СК возбудил дело против бывшего заместителя главного редактора «Новой газеты» Мартынова

    Tекст: Валерия Городецкая

    В отношении экс-заместителя главного редактора «Новой газеты» Кирилла Мартынова (признан иноагентом в России) возбуждено уголовное дело, сообщили в правоохранительных органах.

    Следственный комитет возбудил против Мартынова дело по статье «Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ», передает ТАСС.

    В июне в Подмосковье задержали мужчину за спонсорство нежелательной в РФ организации.

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    19 сентября 2024, 10:12 • Новости дня
    ФСБ задержала участников ОПГ за фиктивные схемы оформления африканцев в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Участники преступной группы, заработавшей 60 млн рублей на фиктивных схемах оформления африканцев в России, были задержаны ФСБ после проведения ряда обысков и допросов свидетелей.

    ФСБ совместно с МВД и Росгвардией провели серию оперативно-разыскных мероприятий и задержали участников организованной преступной группы, занимавшейся оформлением африканцев в России с помощью фиктивных схем, передает РИА Новости.

    Преступная деятельность включала организацию въезда и транзитного перемещения выходцев из Африки через Россию в страны Евросоюза. Группа зарабатывала на этом, используя фиктивные браки и установление отцовства, что позволяло африканцам получать разрешения на временное пребывание, вид на жительство и долгосрочные визы в России.

    Следствие установило, что в состав ОПГ входили граждане Украины, Нигерии и России. С 2021 года они заработали не менее 60 млн рублей. Организатором группы был гражданин Нигерии, который работал старшим преподавателем в инженерной академии РУДН имени Патриса Лумумбы. В рамках возбужденного уголовного дела проведено 25 обысков в Московском и Владимирском регионах, допрошены более 25 свидетелей. Изъяты миграционные документы, включая паспорта граждан Нигерии, электронные устройства и значительные денежные средства.

    ФСБ выявила материалы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы, в их ежедневниках, телефонах и компьютерах. В одном из домов во Владимирской области были обнаружены и освобождены трое российских граждан, которых преступники незаконно удерживали и эксплуатировали. В настоящее время задержаны организатор и пять активных членов группы. Проводятся следственные действия для установления дополнительных эпизодов и возможных соучастников. Меры пресечения уже избраны в отношении задержанных.

    Напомним, в августе суд арестовал доцента РУДН Экпободо Оввигхо Раймонда, обвиняемого в организации незаконной миграции граждан Нигерии.

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    19 сентября 2024, 17:20 • Новости дня
    Минпромторг не исключил возможности ограничений экспорта стратегического сырья

    Tекст: Константин Сергеев

    Возможность введения ограничений на экспорт стратегического сырья не исключена, сообщил журналистам первый замглавы Министерства промышленности и торговли России Василий Осьмаков.

    Представители СМИ попросили чиновника прокомментировать предложение президента Владимира Путина правительству рассмотреть возможность ограничения экспорта стратегического сырья. Например, урана, титана или никеля.

    «Если, действительно, сможем нащупать некие решения, ограничения экспорта, который и сейчас в определенных категориях ограничен, то будем их реализовывать», – приводит ТАСС ответ Осьмакова.

    Осьмаков отметил, что Минпромторг на постоянной основе работает над мерами сбалансированного противодействия давлению санкций против России. С 2022 года страна ввела несколько пакетов повышенных пошлин в рамках контрсанкционного воздействия. Как пример, приводятся отдельные коды на косметику и химическую продукцию.

    Как сообщалось во вторник, Владимир Путин призвал правительство подумать над жесткими экономическими контрсанкциями.

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    19 сентября 2024, 17:04 • Новости дня
    Путин отметил рост «народного ОПК»
    Путин отметил рост «народного ОПК»
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Так называемый народный ОПК развивается наряду с крупными компаниями и концернами, этому способствовали Минобороны и «Народный фронт», заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

    «Важно, что наряду с крупными компаниями и концернами массовое производство беспилотников <…> налаживают организации так называемого народного ОПК. При этом продукция зачастую не уступает по надежности и эффективности применения крупным предприятиям. Знаю, что Минобороны и «Народный фронт» многое сделали для того, чтобы раскрыть потенциал народного ОПК», – сказал глава государства, его цитирует Telegram-канал Кремля.

    Путин призвал продолжать поддерживать «народный ОПК» и помогать ему налаживать производство своих разработок, передает ТАСС. «Важно и дальше развивать такое взаимодействие, помогать организациям «народного ОПК» запускать свои разработки в производство», – сказал президент.

    Он указал, что малые и средние предприятия сталкиваются с трудностями при решении некоторых задач, помочь им в этом могут крупные научные центры, предприятия и малый бизнес.

    Ранее Путин сообщил, что в России создадут 48 научно-производственных центров по выпуску БПЛА.

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    19 сентября 2024, 13:38 • Новости дня
    Шестиклассник принес в школу пистолет в Екатеринбурге

    Ученик в Екатеринбурге принес в школу травматический пистолет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Екатеринбурге шестиклассник принес в школу травматический пистолет, чтобы показать его одноклассникам, после чего его родители были приглашены на профилактическую беседу, сообщили в пресс-службе городской администрации.

    Как сообщили в пресс-службе, в Екатеринбурге ученик шестого класса школы №300 «Перспектива» пронес травматический пистолет в учебное заведение, сообщает РИА Новости.

    Там уточнили, что ребенок хотел показать его одноклассникам и не проявлял агрессивных намерений. Родители и ученик были приглашены на профилактическую беседу, а в школе проведены дополнительные инструктажи для сотрудников.

    Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых заявил, что правоохранительные органы продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего. По его словам, мать несовершеннолетнего привлечена к административной ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка по ст. 5.35 КоАП РФ. Также семья находится под наблюдением МВД.

    Напомним, в России неоднократно происходили инциденты с вооруженными атаками в учебных заведениях, в частности, после трагедии в Казани, когда подросток напал на школу, президент России Владимир Путин поручил усилить контроль за оборотом оружия. Также сообщалось, что в августе 2021 года в Перми студент устроил стрельбу в университете. В ответ на эти события российские власти значительно усилили меры безопасности в образовательных учреждениях.

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    19 сентября 2024, 18:42 • Новости дня
    Спикер Госдумы: Европарламент подталкивает мир к ядерной войне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европарламент, призывая снять ограничения на удары западным оружием по России, ведет мир к ядерной войне, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

    «То, к чему призывает Европарламент, ведет к мировой войне с использованием ядерного оружия», – написал спикер Госдумы в Telegram-канале.

    Он подчеркнул, что в случае снятия ограничений на использование Киевом дальнобойного западного оружия для нанесения ударов по российской территории, Россия «даст жесткий ответ с использованием более мощного оружия».

    Ранее депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призывают страны ЕС отменить ограничения на использование западного оружия против России. Евродепутаты считают, что это позволит Украине «в полной мере осуществлять право на самооборону».

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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