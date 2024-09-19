19 сентября – День оружейника, профессиональный праздник всех работников военно-промышленного комплекса. С началом СВО мы избавились от перестроечных иллюзий и обнаружили, что российский ВПК способен не только не тормозить национальную экономику, но и быть ее драйвером, поднимая на новые уровни развития.0 комментариев
Путин поприветствовал участников Юридического форума БРИКС
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам IX Юридического форума стран БРИКС, подчеркнув важность темы форума для многополярного миропорядка.
Он отметил, что тема форума «Право на страже справедливого мира» созвучна приоритетам российского председательства в объединении и отражает стремление стран-участниц к формированию демократического многополярного миропорядка, передает РИА «Новости».
Путин особо подчеркнул значимость неформального общения между учеными и юристами из стран БРИКС, особенно в условиях расширения объединения.
Президент также отметил, что повестка форума охватывает широкий круг вопросов, включая международное правосудие, юридическое образование, правовое измерение торговых и инвестиционных обменов, интеллектуальную собственность и механизмы урегулирования трансграничных коммерческих споров.
«Уверен, что ваши дискуссии будут содержательными и конструктивными, а выдвинутые предложения и инициативы послужат дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства между государствами БРИКС», – сказал Путин и пожелал успешной и плодотворной работы участникам форума.