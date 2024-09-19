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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русское оружие – гарант национального суверенитета

    19 сентября – День оружейника, профессиональный праздник всех работников военно-промышленного комплекса. С началом СВО мы избавились от перестроечных иллюзий и обнаружили, что российский ВПК способен не только не тормозить национальную экономику, но и быть ее драйвером, поднимая на новые уровни развития.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Сможет ли Грузия прокрутить фарш назад

    Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Грету Тунберг записали в антисемиты

    Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.

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    19 сентября 2024, 09:33 • Новости дня

    Анонсирован визит в Россию президента Экваториальной Гвинеи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого прибудет в Россию 25 сентября для участия в Российской энергетической неделе и планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

    По информации ТАСС, президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого прибудет в Москву 25 сентября. Его визит продлится до 28 сентября, и основным поводом для поездки стало участие в Российской энергетической неделе. Предполагается, что в ходе визита он проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    В рамках мероприятия президент Экваториальной Гвинеи намерен обсудить с российскими представителями ключевые вопросы энергетического сотрудничества и развития двусторонних отношений. Ожидается, что эти переговоры могут укрепить связи между двумя странами в сфере энергетики и других важных областях.

    Ранее президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиан Нгема Мбасого предложил использовать свою страну как площадку для следующего саммита «Россия – Африка». В августе сообщалось, что российский президент Владимир Путин провел переговоры с лидерами африканских государств, включая Экваториальную Гвинею, обсуждая укрепление двусторонних отношений. В связи с этим, африканские государства выразили заинтересованность в активизации сотрудничества с Россией, особенно в области энергетики и безопасности.

    18 сентября 2024, 16:57 • Новости дня
    Путин рассказал о женском секрете, который не могут разгадать мужчины

    Путин заявил об умении женщин сочетать нежность и трудоспособность

    Путин рассказал о женском секрете, который не могут разгадать мужчины
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Женщины могут одновременно достигать профессиональных успехов и хранить семейный очаг, и при этом оставаться красивыми и нежными, этот секрет разгадать мужчинам невозможно, признал с улыбкой президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам IV Евразийского женского форума.

    «Наша государственная политика строится на национальной стратегии действий в интересах женщин. Принимаются необходимые меры, создаются условия, чтобы женщины могли достигать успеха на профессиональном поприще и в то же время быть хранительницами семейного очага, настоящей душой большой многодетной семьи», – отметил Путин, передает ТАСС.

    «Знаем, что сочетать это очень нелегко, – признал глава государства. – Но наши женщины умеют это делать и оставаться при таких нагрузках красивыми, нежными, обаятельными». «Обладая здесь таким секретом, который мужчинам разгадать невозможно», – добавил с улыбкой президент.

    Напомним, Путин в среду прибыл на Евразийский женский форум (ЕЖФ), который проходит в Таврическом дворце в Петербурге.

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    18 сентября 2024, 21:37 • Новости дня
    Путин продлил продовольственное эмбарго на западный импорт

    Путин продлил продовольственное эмбарго на импорт из стран Запада

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин продлил введенное в 2014 году эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из стран Запада, оно продлено еще на два года – с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года.

    Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В указе говорится, что необходимо «продлить с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что российская сельскохозяйственная продукция по качеству выше, чем любая из стран Запада.

    Кроме того, российский лидер сообщил, что введенное в 2014 году продовольственное эмбарго оказало положительное влияние на российское сельское хозяйство.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    18 сентября 2024, 17:59 • Новости дня
    Путин изложил президенту Бразилии взгляд России на урегулирование украинского кризиса

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в беседе с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой изложил российское видение того, как может быть урегулирован конфликт на Украине, сообщили в пресс-службе Кремля.

    «С учетом подтвержденной Луисом Инасиу Лулой да Силвой заинтересованности внести вклад в поиск путей урегулирования украинского конфликта Владимир Путин изложил принципиальные российские оценки на этот счет», – говорится в Telegram-канале Кремля.

    Также Путин и Лула да Силва обсудили подготовку к саммиту БРИКС в Казани и приоритеты российского председательства в объединении. Лидеры наметили график дальнейших двусторонних контактов и условились о встрече в ходе казанского саммита БРИКС.

    Были затронуты и актуальные вопросы дальнейшего развития российско-бразильского стратегического партнерства. Подтверждена обоюдная заинтересованность в наращивании политического диалога, взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, включая торговлю, сельское хозяйство, энергетику, промышленную кооперацию.

    Ранее Путин сообщил, что в среду общался с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, передал от него привет участницам Евразийского женского форума.

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    18 сентября 2024, 19:02 • Новости дня
    Путин отметил мужество и силу духа избирателей в приграничье
    Путин отметил мужество и силу духа избирателей в приграничье
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мужество и сила духа жителей приграничных регионов, принявших участие в сентябрьских выборах, вызывают искреннее уважение, заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с недавно избранными главами регионов.

    «Несмотря на все трудности, давление, попытки дестабилизировать ситуацию, террористические акты в этих территориях, люди пришли на выборы, показали пример сплоченности и консолидации. Ваше мужество, сила духа вызывают искреннее уважение», – сказал российский лидер, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует провести видеоконференцию с недавно избранными главами регионов страны, чтобы обсудить текущие вопросы и перспективы их деятельности.

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    18 сентября 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин: В российских женщинах раскрывается душа и красота России
    Путин: В российских женщинах раскрывается душа и красота России
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евразийский женский форум (ЕЖФ) является одной из наиболее авторитетных международных площадок, демонстрирующих потенциал и возможности современных женщин, заявил президент России Владимир Путин, приветствуя участников мероприятия.

    ЕЖФ показывает колоссальную созидательную роль женщин практически во всех сферах жизни, указал российский лидер.

    «Убежден, что именно приверженность женщин идеям сотрудничества и мира делает ваш форум таким успешным и таким популярным. Каждый раз он собирает все больше и больше участников. В этом году в Санкт-Петербург приехали женщины-лидеры из 126 стран мира. Также к обсуждению различных, в том числе острых, чувствительных, тем присоединяется многомиллионная аудитория в режиме онлайн», – приводит слова Путина Telegram-канал Кремля.

    На форуме также присутствуют делегации из всех регионов России, добавил глава государства. «В российских женщинах раскрывается душа России, ее красота, притягательность, теплота, милосердие, душевная щедрость. Форум дает возможность показать, рассказать широкой женской аудитории планеты, что Россия – открытая, гостеприимная страна, что у нас высоко ценятся диалог, доверие и дружба, что мы с уважением относимся к многообразию и самобытности государств и народов мира», – сказал он.

    Напомним, президент России Владимир Путин в среду прибыл на Евразийский женский форум (ЕЖФ), который проходит в Таврическом дворце в Петербурге.

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    18 сентября 2024, 16:45 • Новости дня
    Путин передал привет из Бразилии участницам Евразийского женского форума

    Путин сообщил, что провел разговор с президентом Бразилии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил, что в среду общался с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, передал от него привет участницам Евразийского женского форума.

    «Мы сейчас только что обсуждали все эти вопросы с президентом Бразилии. Вам большой привет из Бразилии», – обратился Путин к собравшимся в Таврическом дворце. Выступая на форуме, глава Российского государства затронул тему взаимодействия стран по различным вопросам. Участницы встречи поблагодарили президента аплодисментами, передает ТАСС.

    Напомним, Путин в среду прибыл на Евразийский женский форум (ЕЖФ), который проходит в Таврическом дворце в Петербурге.

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    18 сентября 2024, 19:42 • Новости дня
    Путин: Калининградская область должна чувствовать себя частью России, а не крепостью

    Путин: Калининградская область должна чувствовать себя частью России, а не только крепостью на границе

    Путин: Калининградская область должна чувствовать себя частью России, а не крепостью
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Жители Калининградской области должны ощущать себя как жители России, а не как жители крепости на западной границе, сказал президент Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов.

    «Нужно стремиться к тому, чтобы это был не только наш форпост и крепость на западных рубежах отечества, но и чтобы Калининградская область была органично вписана в жизнь всей страны. Чтобы она чувствовала, что она является частью большого государства», – цитирует Путина ТАСС.

    Хотя регион и находится на отдалении от остальной части страны, Калининградская область должна жить общей с Россией жизнь, по всем направлениям, в социальном, в культурном и экономическом измерениях. Из-за отдаленности в области есть проблемы, однако они вполне решаемы.

    «Нужно сделать все, чтобы не было никаких барьеров в передвижении людей, нужно создавать условия для экономического развития – естественного экономического развития как части экономического комплекса всей Российской Федерации», – подчеркнул Путин.

    В среду Путин заявил, что мужество и сила духа жителей приграничных регионов, принявших участие в сентябрьских выборах, вызывают искреннее уважение.

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    18 сентября 2024, 16:20 • Новости дня
    Путин прибыл на Евразийский женский форум

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду прибыл на Евразийский женский форум (ЕЖФ), который проходит в Таврическом дворце в Петербурге.

    Российский лидер выступит с обращением к участникам мероприятия, тема которого – «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество», передает ТАСС.

    Среди участников форума – министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи и бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Всего в рамках форума пройдет более ста мероприятий, в которых принимают участие представители из десятков стран.

    Позднее в среду у Путина запланирована встреча с вновь избранными главами регионов и совещание по теме развития ВС России в условиях специальной военной операции.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует провести видеоконференцию с недавно избранными главами регионов страны, чтобы обсудить текущие вопросы и перспективы их деятельности.

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    18 сентября 2024, 20:43 • Новости дня
    Путин пообещал обеспечить армию серийными образцами передовых средств поражения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия будет обеспечена серийными образцами передовых средств поражения, бронетехники, авиации и беспилотников, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию Вооруженных сил в условиях спецоперации.

    «У нас реализуется программа комплексного переоснащения армии и флота, а значит, в войска поступят уже не единичные, а серийные образцы современных высокоточных средств поражения и бронетехники, авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи. И конечно, беспилотные авиасистемы разных типов: от стратегических и тяжелых до малых и сверхмалых», – приводит ТАСС слова главы государства.

    Напомним, Путин в среду накануне Дня оружейника проводит совещание по теме развития Вооруженных сил страны в условиях специальной военной операции. Перед этим он в формате видеосвязи встретился с недавно избранными главами регионов и посетил Евразийский женский форум.

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    18 сентября 2024, 20:48 • Новости дня
    Путин заявил о важности комплектации ВС России высококвалифицированным личным составом

    Путин: ВС России нужны высококвалифицированные военные для работы с новыми вооружениями

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию Вооруженных сил в условиях СВО заявил о необходимости укомплектовать армию, получающую новые вооружения, высококвалифицированными расчетами и экипажами.

    Российский лидер обратил внимание на техническое перевооружение армии и флота, по которому в войска поступают современные виды вооружений и техники. «Однако для эффективного применения этих вооружений нужны высококвалифицированные расчеты и экипажи. То есть нужно, чтобы у нас были люди, которые готовы работать на этой технике. Эффективность применения будет прямо зависеть от личного состава Вооруженных сил, от уровня его подготовки и в первую очередь от качества боевой учебы», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.

    В среду Путин накануне Дня оружейника в формате видеоконференции начал совещание по теме развития Вооруженных сил страны в условиях спецоперации.

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    18 сентября 2024, 20:38 • Новости дня
    Путин объяснил увеличение численности ВС появлением новых военных округов

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития Вооруженных сил в условиях СВО прокомментировал указ о повышении численности Вооруженных сил России, он отметил, что решение принято в связи с созданием новых военных округов.

    «Одна из ключевых задач – комплектование Вооруженных сил подготовленным и обученным личным составом. В том числе имею в виду части и соединения постоянной боевой готовности новых военных округов. Именно на решение этой задачи был направлен опубликованный на днях указ об установлении штатной численности Вооруженных сил. Он вступит в силу с 1 декабря текущего года», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.

    Напомним, президент подписал указ об увеличении штатной численности ВС России на 180 тыс. человек – до 1,5 млн военнослужащих. В Кремле это связали с количеством угроз по периметру границ – «враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных».


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    18 сентября 2024, 19:36 • Новости дня
    Путин назвал святой обязанностью армии защиту людей в приграничье

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская армия обязана защитить жителей приграничных регионов, подвергающихся сейчас опасности, подчеркнул президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи с избранными руководителями российских регионов.

    «Святая обязанность… Вооруженных сил – сделать все для защиты людей», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что мужество и сила духа жителей приграничных регионов, принявших участие в сентябрьских выборах, вызывают искреннее уважение.

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    18 сентября 2024, 17:12 • Новости дня
    Путин отметил важность формирования прогрессивного мирового пространства

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в рамках IV Евразийского женского форума отметил важность формирования нового, прогрессивного мирового пространства.

    Он подчеркнул, что большой интерес к форуму обусловлен тем, что на нем собираются женщины, достигшие высот в творческой, управленческой, интеллектуальной, гуманитарной и просветительской деятельности, и их опыт имеет большое значение для мира, передает ТАСС.

    «Авторитет форума неуклонно растет. Ваш голос слышат и с ним считаются правительства разных стран. Ваши рекомендации принимают во внимание крупнейшие международные организации. Повторю, такое участие, активная работа крайне важны для процессов построения многополярного, справедливого и подлинно свободного мира. Все мы разделяем эти идеи и делаем все возможное для формирования нового, прогрессивного мирового пространства», – сказал Путин.

    Напомним, Путин в среду прибыл на Евразийский женский форум (ЕЖФ), который проходит в Таврическом дворце в Петербурге.

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    18 сентября 2024, 20:19 • Новости дня
    Путин начал совещание по вопросам развития ВС России в условиях СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин накануне Дня оружейника в формате видеоконференции проводит совещание по теме развития Вооруженных сил страны в условиях специальной военной операции.

    В ходе совещания обсуждаются вопросы, связанные с укреплением и повышением боеготовности Российской армии, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    «Мы много внимания уделяем техническому перевооружению армии и флота. Речь идет как о модернизации и улучшении тактико-технических характеристик оружия и техники, стоящих на вооружении, так и о перспективах разработки новых высокотехнологичных образцов, в том числе с учетом опыта, полученного нашими войсками в ходе специальной военной операции. Этот опыт всесторонне изучается в конструкторских бюро и специализированных НИИ», – сказал Путин.

    Ранее Путин назвал святой обязанностью армии защиту людей в приграничье.

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    18 сентября 2024, 13:57 • Новости дня
    Анонсирована встреча Путина с избранными главами регионов

    Песков: Путин проведет по видеосвязи встречу с избранными главами регионов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин планирует провести видеоконференцию с недавно избранными главами регионов страны, чтобы обсудить текущие вопросы и перспективы их деятельности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин 18 сентября проведет видеоконференцию с недавно избранными главами субъектов Российской Федерации, сообщает ТАСС. Встреча пройдет из Константиновского дворца в Петербурге. Песков отметил, что это мероприятие проводится в формате видеосвязи, его цель – обсудить важные вопросы с руководителями регионов.

    В ходе недавних выборов, состоявшихся с 6 по 8 сентября, были избраны главы десяти субъектов Федерации, а также парламентарии на региональном и муниципальном уровнях. Еще два региона получили новых руководителей через законодательные собрания – это Ингушетия и ХМАО. Среди тех, кто получил мандаты на новый срок, числятся главы Забайкальского края, Курганской, Мурманской, Сахалинской и Челябинской областей.

    Кроме того, в ряде регионов были впервые избраны их руководители. Среди них Республика Алтай, Кемеровская, Курская и Самарская области, а также Хабаровский край. Важно отметить, что эти изменения в руководстве регионов происходят на фоне активных обсуждений внутри страны и за ее пределами.

    Кроме встречи с главами регионов, Путин также проведет видеоконференцию по вопросам развития Вооруженных сил России. Пресс-секретарь президента сообщил, что совещание пройдет с широким кругом участников в открытом режиме, на нем будут обсуждаться актуальные вопросы, связанные со спецоперацией на Украине.

    Кроме того, в расписании президента возможны международные контакты. Последний такой разговор Путин провел 30 августа с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    Напомним, ЦИК ранее подвела итоги единого дня голосования, где избирали глав 21 региона России.

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