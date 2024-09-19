Анонсирован визит в Россию президента Экваториальной Гвинеи

Tекст: Дмитрий Зубарев

По информации ТАСС, президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого прибудет в Москву 25 сентября. Его визит продлится до 28 сентября, и основным поводом для поездки стало участие в Российской энергетической неделе. Предполагается, что в ходе визита он проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

В рамках мероприятия президент Экваториальной Гвинеи намерен обсудить с российскими представителями ключевые вопросы энергетического сотрудничества и развития двусторонних отношений. Ожидается, что эти переговоры могут укрепить связи между двумя странами в сфере энергетики и других важных областях.

Ранее президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиан Нгема Мбасого предложил использовать свою страну как площадку для следующего саммита «Россия – Африка». В августе сообщалось, что российский президент Владимир Путин провел переговоры с лидерами африканских государств, включая Экваториальную Гвинею, обсуждая укрепление двусторонних отношений. В связи с этим, африканские государства выразили заинтересованность в активизации сотрудничества с Россией, особенно в области энергетики и безопасности.