Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?6 комментариев
В Петербурге гей арестован за убийство изнасиловавшего его опозиционера
Жителя Петербурга, обвиняемого в убийстве 53-летнего мужчины, суд отправил в СИЗО, сообщила пресс-служба главного управления СКР по городу.
«В отношении обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – сообщает Telegram-канал ведомства.
Как считает следствие, фигурантом в ходе конфликта в квартире на проспекте Науки 16 сентября нанесены множественные удары ножом 53-летнему знакомому. Полученные телесные повреждения повлекли гибель потерпевшего. Фигурант 17 сентября сам сообщил в правоохранительные органы о совершенном преступлении.
Ранее в экстренных службах сообщалось, что жертвой преступления стал Виталий Йоффе, который ранее привлекался к административной ответственности за организацию уличных акций, а также по статье о публичных действиях по дискредитации Вооруженных сил.
Обвиняемым проходит Александр Синько, который известен пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Из его показаний, которые предоставил источник в силовых структурах региона, следует: он нанес своему знакомому удары ножом после изнасилования.
Ранее сообщалось, что 12 сентября подозреваемого в попытке убийства Авраама Руссо Тархана Эльдукаева обвинили в покушении на горских евреев в 1996 году.