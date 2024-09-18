Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?4 комментария
СК Армении заявил о пресечении госпереворота в стране
В армянской столице обезвредили некую группу, якобы вербовавшую участников в России для подготовки захвата власти в Армении, сообщил армянский следственный комитет.
Подозреваемыми считаются пятеро граждан Армении, двое бывших жителей Нагорного Карабаха и несколько других неустановленных лиц, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Подозреваемые якобы намеревались захватить в 2024 году власть, они завербовали группу армянских граждан и бывших жителей Карабаха под предлогом прохождения трехмесячных сборов в России для ознакомления с новым тяжелым вооружением, обучения навыкам его применения и для несения боевого дежурства после возвращения в Армению.
По этим данным, завербованным предлагали ежемесячно 220 тыс. рублей, они якобы выехали в Ростов-на-Дону, там сообщники в России «доставили их в другое место». Их проверили на полиграфе и начали обучение.
«Кроме того, им сообщили, что цель подготовки – вернуться в Республику Армения и свергнуть действующую власть, призывая очистить и спасти Армению», – утверждает армянское ведомство.
Часть завербованных решила не участвовать в сборах и вернулась в Армению, а преступление не было завершено по не зависящим от организаторов обстоятельствам, добавили в СК страны.
Ведомство не привело никаких доказательств своим заявлениям в документе, оно лишь указало инициалы «сообщников в России».
Дело расследуют в отношении семи человек, трех из них задержали, четверых объявили в розыск, задержанных поместили под арест. Расследование ведется по статье «Подготовка к узурпации власти».