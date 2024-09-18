Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.4 комментария
В Уссурийске пожар уничтожил склад стройматериалов на 3 тыс. кв. метров
МЧС: В Уссурийске загорелся склад стройматериалов на 3 тыс. кв. метров
В приморском Уссурийске возник пожар на складе стройматериалов, его площадь составляет 3 тыс. кв. метров, по предварительным данным, пострадавших нет.
В Уссурийске произошел крупный пожар на складе стройматериалов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Огонь охватил здание на улице Теремецкого, его площадь составляет 3 тыс. кв. метров. На месте происшествия работает 30 человек пожарных и шесть единиц техники.
Пожар вспыхнул в складских помещениях, расположенных в районе китайского рынка, уточнили в пресс-службе прокуратуры Приморья. Уссурийская городская прокуратура инициировала проверку по факту возгорания. На текущий момент информации о пострадавших нет.
Операция по тушению продолжается, огнеборцы прилагают усилия для локализации и ликвидации возгорания. Причины возникновения пожара выясняются, ведется следствие. Местные жители предупреждены о возможных последствиях, связанных с пожаром, и о необходимости избегать район происшествия.
Ранее в результате пожара в жилом доме в Уссурийске погибли шесть человек, в том числе ребенок.