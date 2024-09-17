Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?7 комментариев
«VK Видео» запустил новую программу монетизации для авторов контента
Сервис «VK Видео» объявил о запуске новой программы монетизации: авторы оригинального контента смогут зарабатывать до 80% дохода платформы от показа рекламы в своих роликах.
Тестирование нового формата монетизации запущено на ограниченной группе авторов, с 23 сентября программа будет доступна всем, говорится в пресс-релизе VK.
«Новая программа распространяется на оригинальный видеоконтент продолжительностью более двух минут, который не нарушает авторские права», – уточнили в компании. Новая программа монетизации будет работать по модели Revenue Share: создатели оригинального видеоконтента смогут получать от 50 до 80% дохода платформы от показа рекламы в их роликах.
«Мы видим активный рост аудитории «VK Видео», переход блогеров с других платформ и вовлеченность создателей видеоконтента. Понимаем, какую важную роль для авторов играет монетизация, и считаем необходимым поддержать всех, кто создает на платформе оригинальный контент. Благодаря новой программе авторы смогут в разы увеличить доходы на платформе», – сообщил вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин.
Он отметил, что новая программа направлена на поддержку и увеличение доходов создателей контента, особенно начинающих и среднего уровня.
Присоединиться к программе монетизации могут авторы с аудиторией от 5 тыс. подписчиков. «VK Видео» планирует подключить к программе порядка 70 тыс. авторов в сентябре этого года.
Ранее «VK Видео» запустил интерактивный контент для пользователей.