  • Новость часаЧисло пострадавших в Ливане при детонации пейджеров превысило 1,5 тысячи
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Иванишвили выбрал неверный способ извинений перед Южной Осетией
    Politico: Залужный считал план Зеленского по вторжению в Курскую область авантюрой
    Трамп назвал число выстрелов в ходе совершенного на него покушения
    Премьер Грузии назвал заказчиков войны-2008
    Грузия назвала условием перезагрузки отношений с США завершение украинского конфликта
    Отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу в Курскую область
    Песков объяснил приказ Путина об увеличении численности армии
    По телефону подозреваемого в покушении на Трампа вербовали наемников в ВСУ
    Москвича осудили на пять лет за фейки о ВС России
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Когда в российский футбол придут «правильные» деньги

    Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский даже войну пытается превратить в шоу

    Вера в собственное мессианство вообще присуща украинским политиками, это ярко проявлялось у экс-президента Виктора Ющенко, который свои обращения начинал словами «мой народ». Тем более она присуща Зеленскому, который даже из войны пытается сделать шоу.

    9 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Деколонизация для России означает освобождение от Запада

    Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.

    15 комментариев
    17 сентября 2024, 18:32 • Новости дня

    «VK Видео» запустил новую программу монетизации для авторов контента

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сервис «VK Видео» объявил о запуске новой программы монетизации: авторы оригинального контента смогут зарабатывать до 80% дохода платформы от показа рекламы в своих роликах.

    Тестирование нового формата монетизации запущено на ограниченной группе авторов, с 23 сентября программа будет доступна всем, говорится в пресс-релизе VK.

    «Новая программа распространяется на оригинальный видеоконтент продолжительностью более двух минут, который не нарушает авторские права», – уточнили в компании. Новая программа монетизации будет работать по модели Revenue Share: создатели оригинального видеоконтента смогут получать от 50 до 80% дохода платформы от показа рекламы в их роликах.

    «Мы видим активный рост аудитории «VK Видео», переход блогеров с других платформ и вовлеченность создателей видеоконтента. Понимаем, какую важную роль для авторов играет монетизация, и считаем необходимым поддержать всех, кто создает на платформе оригинальный контент. Благодаря новой программе авторы смогут в разы увеличить доходы на платформе», – сообщил вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин.

    Он отметил, что новая программа направлена на поддержку и увеличение доходов создателей контента, особенно начинающих и среднего уровня.

    Присоединиться к программе монетизации могут авторы с аудиторией от 5 тыс. подписчиков. «VK Видео» планирует подключить к программе порядка 70 тыс. авторов в сентябре этого года.

    Ранее «VK Видео» запустил интерактивный контент для пользователей.

    15 сентября 2024, 17:34 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о плане Зеленского предложить прекращение огня на отдельных участках фронта

    Политолог Скачко: Россия не согласится на заморозку украинского конфликта

    Эксперт оценил данные о плане Зеленского предложить прекращение огня на отдельных участках фронта
    @ Carl Court/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Война превратилась в средство поддержания власти Владимира Зеленского. Когда в прессе начинают обсуждать возможность прекращения конфликта, он всегда реагирует на это очень жестко, понимая, что на Западе ему могут готовить более сговорчивого преемника, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ходе визита в США может огласить мирный план.

    «Материал газеты Bild, скорее всего, стал результатом умышленной утечки информации со стороны США. Западный мир хочет склонить Украину к миру, действуя в том числе и с помощью общественного давления. Разумеется, в офисе Зеленского это прекрасно понимают, из-за чего и пытаются поспешно обозначить выпущенную статью как фейк», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Для них текущий конфликт – единственный способ остаться у власти. Между тем Вашингтон и Брюссель изрядно устали от бесконечных затрат на поддержку ВСУ. Думаю, что своеволие нынешней администрации вполне может повлечь за собой и ее постепенную замену. Уверен, Штаты уже ищут более сговорчивых украинских политиков», – отмечает он.

    «Неслучайно вместе с Энтони Блинкеном в Киев недавно заскочил и Валерий Залужный. Не исключаю, что именно его готовят в качестве преемника Владимира Зеленского. Что касается остановки огня, скорее всего, она будет требоваться на Харьковском направлении. В настоящий момент это самый проблемный участок фронта для ВСУ», – считает собеседник.

    «Тем не менее Россия не согласится на подобные условия со стороны Запада. После событий в Курской области это стало попросту невозможным. Москва не станет отвергать самой идеи переговоров, однако идти на поводу у США мы не намерены. Наша армия продолжит свое продвижение и будет добиваться полной реализации целей СВО», – заключил Скачко.

    Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ходе визита в США может огласить мирный план в рамках конфликта России и Украины. Согласно информации немецкого издания Bild, инициатива будет предусматривать прекращение огня на некоторых участках фронта, а также временную заморозку боевых действий.

    При этом Зеленский также попросит западные государства разрешить ВСУ наносить удары дальнобойным вооружением по российской территории. Имеющие наработки плана он хочет передать Джо Байдену и обоим кандидатам на пост президента Штатов: Дональду Трампу и Камале Харрис.

    Тем не менее данную новость опроверг советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин. По его словам, газета распространила «фейк». Он добавил, что издание не связывалась ни с одним человеком, вовлеченным в разработку реальной мирной инициативы. При этом Украина до сих пор выступает против заморозки конфликта в любом ее виде.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно разбирала возможные последствия одобрения США ударов Украины вглубь территории России.

    Коментарии (13)
    16 сентября 2024, 14:34 • Новости дня
    Путин увеличил численность Вооруженных сил на 180 тыс. военнослужащих

    Путин увеличил штатную численность ВС России до 1,5 млн человек

    Путин увеличил численность Вооруженных сил на 180 тыс. военнослужащих
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Российской армии на 180 тыс. человек – до 1,5 млн военнослужащих.

    «Установить штатную численность Вооруженных Сил РФ в количестве 2 млн 389 тыс. 130 единиц, в том числе 1 млн 500 тыс. военнослужащих», – говорится в указе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

    В декабре прошлого года Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС России на 170 тыс. человек – до 1 млн 320 тыс. военнослужащих.

    Коментарии (34)
    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    Коментарии (0)
    16 сентября 2024, 14:02 • Новости дня
    Токаев заявил Шольцу о непобедимости России
    Токаев заявил Шольцу о непобедимости России
    @ REUTERS/Turar Kazangapov

    Tекст: Валерия Городецкая

    В военном отношении Россию невозможно победить, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, находящимся с официальным визитом в Астане.

    «Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима», – сказал Токаев, говоря об урегулировании ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что дальнейшая эскалация конфликта повлечет непоправимые последствия для всего человечества, всех стран, которые напрямую вовлечены в него.

    Ранее Токаев заявил, что ни одну проблему в мире нельзя решить без России.

    Коментарии (18)
    16 сентября 2024, 18:05 • Новости дня
    Эксперт: Россия приступила к поэтапному увеличению армии

    Военный эксперт Леонков: Наращивание численности Вооруженных сил станет ответом Москвы на новые внешнеполитические вызовы

    Эксперт: Россия приступила к поэтапному увеличению армии
    @ Владислав Ногай/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Количество внешнеполитических вызовов для России неуклонно растет. Вступление в НАТО Финляндии и Швеции кардинально меняет степень угроз для наших северных рубежей. Наращивание личного состава станет достойным ответом на данные угрозы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В понедельник Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил.

    «Речь идет о крайне серьезном увеличении численности Вооруженных сил России. Из 180 тыс. человек примерно можно сформировать 20 дивизий. Это второе существенное наращивание личного состава армии после декабря 2023 года. Таким образом, можно говорить о поступательном и спланированном улучшении военного потенциала страны», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Подобные действия президента обоснованы нарастанием внешнеполитических угроз. Напомню, что с недавних пор НАТО пополнилось двумя новыми членами: Финляндией и Швецией. Это изменение создает значительные вызовы для северных рубежей России, на которые мы не можем не реагировать», – отмечает он.

    «Соответственно, большая часть военных после увеличения численности армии будет привлекаться именно сюда. Если говорить о составе будущих войск, то в первую очередь здесь требуется усиленное присутствие артиллерийских формирований и ВМФ. Нельзя забывать и о наращивании систем ПВО», – считает эксперт.

    «Необходимо усилить и ВВС. Привлечение новобранцев будет осуществляться путем набора солдат на контрактной основе. Важно понимать, что люди, решившие связать свою жизнь с армией, также нуждаются в соответствующем обучении. Таким образом, стоит ожидать поэтапного увеличения кадрового состава», – акцентирует собеседник.

    «Наскоком достичь цифры в 1,5 млн военнослужащих не получится. Это в Минобороны хорошо понимают. Скорее всего, к данной отметке мы приблизимся где-то в пределах одного года. Распределять нагрузку будут поэтапно, так, чтобы это не сказывалось на качестве подготовки новобранцев и не создавало проблем для бюджета», – полагает он.

    При этом в командование новых формирований, скорее всего, будут привлекаться солдаты, уже прошедшие закалку СВО, говорит эксперт. Их опыт сейчас крайне востребован. Это настоящая элита Российской армии, которая сумеет достойно руководить людьми, не так давно подписавшими контракт с Минобороны», – заключил Леонков.

    В понедельник Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 389 130 единиц. Согласно документу, количество военнослужащих повысится до 1,5 млн человек. Таким образом, личный состав пополнят 180 тыс. солдат. Изменения вступят в силу с 1 декабря текущего года.

    Напомним, в последний раз штатная численность Вооруженных сил менялась зимой 2023-го – ее повысили до 2 209 130 человек. Тогда в Минобороны сообщили, что привлечение новобранцев будет осуществляться за счет записывающихся на контрактную службу. Само решение в ведомстве объясняли ростом угроз для России, связанных с проведением специальной военной операции и расширением блока НАТО.

    При этом еще в марте этого года Сергей Шойгу отмечал, что до конца 2024-го планируется формирование двух общевойсковых армий и 30 соединений, из которых 14 приходятся на дивизии, а 16 – на бригады. По данным Минобороны, лишь с января по июль контракты с военным ведомством заключили порядка 190 тыс. россиян. Темп набора остается «стабильным» и составляет примерно 1 тыс. человек в сутки.

    Коментарии (14)
    15 сентября 2024, 11:14 • Новости дня
    Казахстан предложил «добрые услуги» по организации переговоров России и Украины
    Казахстан предложил «добрые услуги» по организации переговоров России и Украины
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко подтвердил готовность его страны выступить в качестве посредника или предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной.

    Василенко в интервью Deutsche Welle (DW, признана в России СМИ-иноагентом), Астана с самого начала конфликта «предлагала свои услуги для мирного урегулирования ситуации». По его словам, «Казахстан придерживается нейтральной позиции» и уважает принципы Устава ООН, в том числе территориальную целостность государств. Василенко подчеркнул, что Астана поддерживает отношения как с Россией, так и с Украиной, и готова оказать содействие в любой момент, когда обе стороны проявят готовность к диалогу, передает ТАСС.

    «Мы рассчитываем, что наши добрые услуги, наша помощь понадобится и одной, и другой стороне» – пояснил заместитель министра иностранных дел. Он отметил, что для проведения переговоров должно быть выражено желание двух сторон. «Как только это желание будет, мы будем готовы», – подчеркнул Василенко.

    Ранее посол Казахстана в России Даурен Абаев сообщил о готовности Астаны создать условия для обсуждения урегулирования конфликта на Украине и предоставить площадку для соответствующих контактов.

    Напомним, президент России Владимир Путин ранее выдвинул инициативы по мирному урегулированию конфликта. Москва готова незамедлительно прекратить огонь и начать переговоры после вывода украинских войск с территории новых регионов России.

    Позже помощник российского президента Юрий Ушаков уточнил, что предложения Путина по урегулированию на Украине остаются в силе, однако переговоры Москвы и Киева с учетом провокации украинских сил в Курской области невозможны.

    Коментарии (23)
    15 сентября 2024, 13:04 • Новости дня
    Эксперт: Российские инженеры изучат принципы работы ракеты HIMARS

    Эксперт Анпилогов: Изучение ракеты HIMARS откроет России доступ к американским технологиям

    Эксперт: Российские инженеры изучат принципы работы ракеты HIMARS
    @ РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    До этого российские инженеры имели дело только с обломками ракет системы HIMARS. Теперь же мы получили возможность досконально их изучить, что значительно упростит процесс противодействия этим боеприпасам, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты системы HIMARS.

    «Системы HIMARS всегда отличались высокой точностью. Их коэффициент вероятностного отклонения (КВО) составлял всего один метр. Достигались подобные показатели за счет двух составляющих. Первая – качественный GPS-навигатор, установленный в головной части ракеты. Вторая – аэродинамические рули, используемые для корректировки полета боеприпаса», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «До этого мы не имели возможности подробно изучить данные компоненты. Проблема заключалась в том, что после попадания в цель ракета разрушалась. Получить подробную картину работы HIMARS из обломков нам не удавалось. На текущий же момент Россия, вероятно, отыскала относительно целый снаряд», – сказал он.

    «Возможно, ракета по ошибке попала в мягкий грунт или же попросту не сработал контактный взрыватель. Это событие крайне примечательно, поскольку теперь мы имеем возможность узнать радиочастоты работы боеприпаса и принцип их смены. Кроме того, наши инженеры смогут «выудить» информацию о расчете HIMARS траектории полета боеприпаса», – акцентирует эксперт.

    «Таким образом, собирается полная картинка «жизнедеятельности» ракеты. До этого схожая ситуация произошла со 155-мм снарядами Excalibur, на которые ВСУ также делали крупную ставку. Заполучив нетронутый экземпляр данной модели, мы сумели понять принципы ее работы и значительно скорректировать принципы противодействия ей», – полагает собеседник.

    «Даже западные наблюдатели признавали, что после этого эффективность применения Excalibur снизилась с 70% практически до одного. То есть высокоточное оружие превратилось в обычные 155-мм снаряды, производство которых, однако, стоило миллионы долларов. Соответственно, их дальнейшее применение стало попросту невыгодным», – добавляет он.

    «Вполне возможно, что HIMARS ждет схожая судьба. Кроме того, произошедшее стоит рассматривать и с точки зрения противостояния отечественной и западной школ военной инженерии. Ознакомиться с опытом противника всегда полезно и интересно. Мы получаем данные не просто о конкретной ракете, но о ходе мысли зарубежных конструкторов», – рассуждает эксперт.

    «Кроме того, разобрав снаряд и полностью осмотрев его, российская армия получает возможность привнести какие-либо инновации и в собственные будущие проекты. Это расхожая практика, начавшаяся еще во времена холодной войны. Узнав об удачной находке американских инженеров, мы часто пытались ее воссоздать, а затем и улучшить», – заключил Анпилогов.

    Ранее российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты системы HIMARS. По словам источника РИА «Новости», именно в ней происходят технические процессы, отвечающую за работу всего боеприпаса. В распоряжении инженеров оказались ценные микросхемы и стабилизаторы.

    В настоящий момент происходит извлечение компонентов. После завершения подготовительного этапа, эксперты приступят к тщательному анализу полученных данных. HIMARS относится к системам залпового огня. Она была разработана американскими компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в период с 1996 по 2000 год.

    При этом массовое производство началось лишь в 2003-м. Орудие создано на базе трехосного колесного шасси FMTV, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов составляет 80 км.

    Напомним, США приняли решение о поставках РСЗО HIMARS еще летом 2022 года.

    Коментарии (4)
    16 сентября 2024, 20:07 • Новости дня
    Кабмин утвердил проект строительства нефтепродуктопровода в Конго
    Кабмин утвердил проект строительства нефтепродуктопровода в Конго
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России одобрило проект межправительственного соглашения о создании нефтепродуктопровода «Пуэнт-Нуар – Лугете – Малуко-Трешо» в Конго.

    Минэнерго и МИД России поручено провести переговоры с властями Конго и подписать соглашение, передает ТАСС.

    Согласно документу, за реализацию проекта от России будет отвечать ООО «Закнефтегазстрой-Прометей», от Конго – Национальная нефтяная компания, она же заказчик. Российская сторона будет контролировать 90% совместного предприятия, которое будет создано в течение месяца после подписания соглашения.

    Ранее президент Конго Дени Сассу-Нгессо и президент России Владимир Путин договорились нарастить сотрудничество в энергетике.

    Коментарии (10)
    16 сентября 2024, 16:44 • Новости дня
    Комик Поперечный решил обжаловать статус иноагента
    Комик Поперечный решил обжаловать статус иноагента
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стендапер и видеоблогер Данила Поперечный (признан в России иноагентом) обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском к министерству юстиции с намерением обжаловать статус иностранного агента.

    Как сообщили в суде, беседа между сторонами назначена на 18 сентября в 10.10 мск, передает РИА «Новости».

    Напомним, стендап-комик Данила Поперечный был включен в список иноагентов в июне этого года. По данным Минюста, он был респондентом на информплощадках, предоставляемых иностранными структурами, создавал сообщения и материалы иноагентов, а также выступал против специальной военной операции России на Украине и распространял недостоверную информацию о решениях российских властей.

    Коментарии (8)
    16 сентября 2024, 21:01 • Новости дня
    Шольц рассказал о сохранившей рабочие места в Германии нефти из Казахстана
    Шольц рассказал о сохранившей рабочие места в Германии нефти из Казахстана
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Казахстан выразил благодарность за поставки казахстанской нефти, которые, по его словам, сыграли решающую роль в обеспечении энергетической безопасности Германии после того, как ФРГ отказалась от нефти из России.

    В ходе своего визита в Казахстан Шольц высоко оценил сотрудничество двух стран в энергетической сфере. В частности, он подчеркнул важность поставок казахстанской нефти для Германии, которые стали особенно актуальными после введения санкций против России, передает РИА «Новости».

    Выступая на казахско-немецком экономическом форуме, Шольц отметил, что поставки казахстанской нефти помогли сохранить множество рабочих мест на немецком нефтеперерабатывающем заводе в Шведте. «Обе стороны выигрывают от этого экономического обмена, потому что мы таким образом диверсифицируем нашу экономику и делаем ее более устойчивой», – подчеркнул немецкий канцлер. По его словам, сотрудничество Германии и Казахстана в энергетической сфере будет продолжаться.

    В рамках визита Шольц и президент Касым-Жомарт Токаев подписали совместную декларацию о сотрудничестве, которая, как ожидается, придаст новый импульс двусторонним отношениям. В августе итальянская энергетическая компания Eni расширила свое присутствие на европейском рынке, начав поставки казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба».

    Коментарии (0)
    16 сентября 2024, 17:46 • Новости дня
    Президент Ирана опроверг поставки ракет России

    Президент Ирана Пезешкиан опроверг поставки ракет России

    Президент Ирана опроверг поставки ракет России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан заявил, что за время его президентства Иран не передавал России никаких ракет.

    На пресс-конференции с участием иранских и иностранных журналистов Пезешкиан отметил, что Иран продолжает сотрудничество и торговлю с Россией, однако «никакого вооружения передано не было», передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Тегеран всегда выступал за мирное решение конфликта на Украине. По мнению президента Ирана, вопрос о причинах конфликта необходимо задать европейцам: «Почему НАТО хочет расширить свои границы? Они сами нарушили соглашение».

    Ранее Служба внешней разведки (СВР) узнала, что США приготовили провокацию, чтобы обвинить Иран и КНДР в поставках баллистических ракет России.

    Коментарии (6)
    16 сентября 2024, 14:23 • Новости дня
    В Кремле прокомментировали ситуацию с гибелью «Эрнеста» и «Гудвина»

    В Кремле прокомментировали ситуацию с гибелью военных с позывными «Эрнест» и «Гудвин»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В обстоятельствах гибели военных с позывными «Эрнест» и «Гудвин» разбирается Министерство обороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на ситуацию.

    «Тема, которая все-таки касается больше Министерства обороны», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля указал, что глава Минобороны Андрей Белоусов проинформирован о случившемся, он уже дал поручения на этот счет.

    Ранее Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью «Эрнеста» и «Гудвина».

    Коментарии (3)
    15 сентября 2024, 18:14 • Новости дня
    Герой России Воронин: «Движение первых» оказалось в надежных руках

    Герой России Воронин: Кадровый военный Артур Орлов усилит «Движение первых»

    Герой России Воронин: «Движение первых» оказалось в надежных руках
    @ ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/YouTube

    Tекст: Олег Исайченко

    Артур Орлов скромный, но справедливый человек. Его способность грамотно распределять время и силы на выполнение поставленных задач сумеет многое дать «Движению первых», сказал газете ВЗГЛЯД Герой России Сергей Воронин. Ранее Владимир Путин назначил бывшего участника СВО Артура Орлова главой правления «Движения первых».

    «Артур Орлов – человек молодой. Тем не менее за годы своей жизни он успел приобрести немало опыта, который, несомненно, пригодится ему в рамках руководства «Движением первых». Кроме того, речь идет о кадровом военном, который также прошел программу обучения «Время героев», – сказал Герой России Сергей Воронин, лектор российского общества «Знание».

    «Думаю, это лишь усилит уже сформированную детскую организацию. Орлов сумеет привнести в ее руководство взгляд со стороны. Профессиональный солдат всегда отличается целым рядом навыков качественного управленца – это ответственность, а также грамотный подход к распределению сил и времени на выполнение поставленных задач», – отмечает он.

    «Более того, будучи с ним лично знакомым, я могу охарактеризовать его как крайне открытого, скромного и уравновешенного человека. Тем не менее он способен в нужные моменты быть строгим и дотошным. Я наблюдал за тем, как он общается с детьми. Могу с уверенностью сказать, что организация попала в надежные руки», – заключил Воронин.

    Ранее Владимир Путин назначил бывшего участника СВО Артура Орлова главой правления «Движения первых». Предыдущий глава организации Григорий Гуров был снят с данного поста в связи с переходом на должность руководителя Росмолодежи.

    Артуру Орлову 35 лет. Он окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище, после чего с 2006 года проходил военную службу. Участвовал в боевых действиях на территории Сирии, а также был задействован в зоне спецоперации. В 2017-м возглавил первый танковый батальон.

    Кроме того, Орлов является участником кадровой программы для ветеранов СВО «Время героев». В 2023-м также получил магистерскую степень по управлению воинскими частями в Военной академии ВС РФ. Был награжден медалью Суворова, а также орденом Мужества. В рамках участия в боевых действиях на Украине получил Звезду Героя Российской Федерации.

    Коментарии (0)
    17 сентября 2024, 03:49 • Новости дня
    Meta заблокировала аккаунты RT

    Meta заблокировала аккаунты RT и «России сегодня» на своих платформах

    Tекст: Антон Антонов

    Корпорация Meta объявила о расширении ограничений в отношении российских СМИ, включая RT и медиагруппу «Россия сегодня».

    «Россия сегодня», RT и другие связанные с ними организации теперь заблокированы в наших приложениях по всему миру», – приводит ТАСС со ссылкой на NBC текст заявления корпорации.

    Meta заявила, что такой шаг связан с «попытками иностранного вмешательства». В частности, страницы RT, Sputnik, РИА «Новости» недоступны в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России).

    Напомним, Министерство финансов США ввело очередные санкции против российских СМИ. Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США, Британия и Канада запускают совместную «дипломатическую кампанию» для борьбы с угрозой, которая якобы исходит от российского телеканала RT.

    Коментарии (0)
    16 сентября 2024, 17:10 • Новости дня
    Экс-замглавы МЧС по Кубани обвинили в организации покушения на убийство

    Экс-замглавы МЧС по Кубани Симоненко обвинили в организации покушения на убийство

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывшему заместителю главы ГУ МЧС по Краснодарскому Краю Сергею Симоненко предъявлено обвинение по статьям об организации покушения на убийство и уничтожение чужого имущества.

    Симоненко обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Организация, покушение на совершение умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества», «Организация покушения на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии» и «Организация к приготовлению убийства в составе группы, по найму, из корыстных побуждений», передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Собеседник агентства отметил, что так называемых коррупционных или экономических статей в деле экс-замглавы МЧС по Кубани нет.

    Ранее сообщалось, что Симоненко освободили от занимаемой должности после ареста по подозрению в совершении коррупционного преступления.

    Коментарии (0)
    15 сентября 2024, 10:47 • Новости дня
    Посольство России взяло на контроль ситуацию с попавшими в ДТП россиянами в Египте

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посольство России в Каире подтвердило ДТП на трассе Суэц – Каир с участием российских граждан, и сообщило о предоставлении необходимой помощи пострадавшим.

    Как отметили в диппредставительстве, российские туристы «получили травмы различной степени тяжести», часть из них госпитализирована в медицинские учреждения Суэца. Посольство продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего и держит ситуацию под контролем. Для оказания содействия на место происшествия был направлен консульский сотрудник, передает ТАСС.

    «Посольство оказывает гражданам России необходимое содействие, в Суэц направлен консульский сотрудник», – говорится в заявлении диппредставительства.

    Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом на трассе Суэц-Каир в Египте пострадал 21 турист из России.

    Коментарии (0)
    Главное
    Конгрессмены США призвали Байдена ввести санкции на импорт гелия из России
    Президент Эстонии признал усталость ВСУ от боевых действий
    Названы самые богатые бизнесмены Украины
    Катар опроверг участие в поставках оружия на Украину
    Лидер ХДС Мерц выдвинут кандидатом на выборах канцлера Германии
    В США заявили о самом сложном кризисе в стране за 40 лет
    В Росрыболовстве признали «неурожайный» на красную икру год

    Россия готовит жесткий экономический удар по Западу

    Владимир Путин призвал правительство подумать над экономическими контрсанкциями. И назвал три российских ресурса, от которых США и ЕС по-прежнему не могут отказаться. Это никель, титан и уран. Что будет, если Россия сама введет запрет на их поставки в недружественные страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские инженеры «обнулят» эффективность HIMARS

    Россия получила головную часть ракеты системы залпового огня HIMARS американского производства. Специалисты уже приступили к ее изучению, что потенциально может значительно снизить эффективность ее использования ВСУ. Данное событие может стать еще одним ударом по имеющимся у Украины высокоточным боеприпасам, которые за последний год понесли серьезные репутационные потери. Как именно отечественные специалисты сумеют повысить эффективность противодействия ракетам HIMARS? Подробности

    Перейти в раздел

    «Самое важное для русского – возможность своеволия»

    «Россия – это уникальная страна, у которой никогда не было вечных, исторически сложившихся соседей, с которыми она не могла бы ничего поделать». Программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев рассказал газете ВЗГЛЯД, как текущие отношения России и Запада обусловлены российской традицией внешней политики и событиями, которые происходили 800 лет назад. Подробности

    Перейти в раздел

    Латвия предала свои обещания, данные русским при распаде СССР

    Власти Латвии окончательно показали себя предателями тех обещаний, которые были даны русским жителям этой республики при распаде СССР. Ради поддержки русскими отделения Латвии декларировалась «защита родного языка, родной культуры», казалось, что Рига будет бороться лишь с коммунизмом. На самом деле целью оказалась вся русская культура. Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............