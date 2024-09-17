Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?0 комментариев
Путин пожелал депутатам успешной работы
Путин пожелал Госдуме эффективной работы в интересах России
На первом заседании осенней сессии Госдумы спикер ГД Вячеслав Володин передал слова президента Владимира Путина с пожеланиями эффективной работы депутатам в интересах страны и избирателей, подчеркнув внимание главы государства к развитию парламентаризма.
Путин пожелал депутатам Государственной думы эффективной работы в интересах страны и избирателей. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС. Володин отметил, что в преддверии осенней сессии он обсудил с президентом приоритетные вопросы, стоящие на повестке дня. Путин выразил самые теплые пожелания депутатам, подчеркнув важность их работы для России.
Володин особенно отметил, что Путин уделяет значительное внимание развитию парламентаризма и деятельности Госдумы. Несмотря на свою занятость, президент поддерживает диалог с лидерами политических фракций и профильных комитетов. Володин добавил, что политическая система, разработанная Путиным, зарекомендовала себя как эффективная, что подтверждается результатами последних выборов.
Единый день голосования продемонстрировал значительную поддержку парламентским партиям, так как девяносто процентов граждан высказали свою поддержку. Володин подчеркнул: это свидетельствует о том, что политическая система России не только успешно противостоит вызовам, но и обеспечивает обратную связь между избирателями и парламентом. Работа депутатов в рамках предстоящей осенней сессии будет основываться на этих принципах, что, как считает Володин, является ключом к эффективному парламентскому взаимодействию.