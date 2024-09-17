Вера в собственное мессианство вообще присуща украинским политиками, это ярко проявлялось у экс-президента Виктора Ющенко, который свои обращения начинал словами «мой народ». Тем более, она присуща Зеленскому, который даже из войны пытается сделать шоу.0 комментариев
Китайские ученые исследовали грунт с обратной стороны Луны
Китайские ученые установили состав грунта с обратной стороны Луны
Китайские ученые проанализировали почти два килограмма лунного грунта, доставленного зондом «Чанъэ-6», выявив уникальные физические и минералогические характеристики, отличающиеся от предыдущих образцов.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая, китайские ученые провели анализ образцов грунта, доставленных зондом «Чанъэ-6» с обратной стороны Луны. Образцы, весом почти два килограмма, включают в себя базальт, брекчии, цементит и стекловидный материал. Исследование показало, что содержится значительное количество плагиоклаза и уменьшенное количество оливина по сравнению с образцами, доставленными «Чанъэ-5» в 2020 году.
Минералогический анализ выявил, что основной состав включает плагиоклаз (32,6%), пироксен (33,3%) и стекло (29,4%). Эти данные свидетельствуют о влиянии небазальтовых материалов на лунный грунт. Геохимический анализ показал высокое содержание оксида алюминия и кальция, а также низкое содержание оксида железа.
Образцы, собранные зондом, содержат менее радиоактивных элементов, таких как торий и уран, чем известные KREEP-породы. Эти результаты углубляют понимание внутренней структуры Луны и помогают лучше понять процессы ее формирования и эволюции. «Чанъэ-6» был запущен в мае 2024 года и успешно прилунился в бассейне Южный полюс – Эйткен, откуда и были собраны образцы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, китайский космический аппарат «Чанъэ-6» летом этого года успешно приземлился в автономном районе Внутренняя Монголия, доставив на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны. Ранее сообщалось, что с поверхности Луны взлетел китайский зонд «Чанъэ-6», который впервые в истории получил эти образцы, что стало важным шагом в исследовании спутника Земли.