Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.0 комментариев
Попова: Уровень доверия к санитарно-эпидемиологическим мерам в России вырос на 15%
Уровень доверия к санитарно-эпидемиологическим мерам в России вырос на 15%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Как сказала Попова в докладе президенту Владимиру Путину, на 15% вырос уровень доверия к мерам санитарно-эпидемиологического характера – и это результат, который будет развиваться дальше, передает РИА «Новости».
Она отметила создание единой информационно-аналитической системы, куда поступают данные о зафиксированных случаях инфекционных заболеваний «Мы теперь буквально в течение нескольких секунд получаем информацию о каждом случае инфекционного заболевания», – указала Попова.
Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с главой ведомства Анной Поповой заявил, что Роспотребнадзор оказался на высоте, преодолевая испытания, с которыми столкнулась Россия.