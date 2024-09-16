Главная проблема отношений между Россией и странами Центральной Азии – это пока неспособность найти свой, третий путь, который бы отличался от уже невосстановимой советской модели, но не повторил бы печальный опыт европейцев и их бывших колоний.0 комментариев
В Госдуме раскрыли подробности законопроекта о защите прав пользователей цифровых подписок
Володин анонсировал рассмотрение законопроекта о защите прав пользователей цифровых подписок
Госдума приступит на этой неделе к рассмотрению законопроекта, который должен сделать предоставление платных услуг цифровых сервисов и платформ более прозрачным для граждан, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
В частности, в договор об онлайн-подписках планируется обязательно включать информацию о сроке действия; размере и периоде платежей; порядке отказа от услуг.
Сам договор будет действовать только до последнего дня оплаченного периода, сообщил Володин в Telegram-канале.
Это позволит избежать излишних списаний денег с банковских счетов пользователей подписок.