Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».0 комментариев
В результате сбития БПЛА в Белгородской области пострадал мирный житель
Гладков: Над Белгородским районом сбит БПЛА, ранен мирный житель
Над Белгородским районом сбит беспилотник, ранен мирный житель, в здании промпредприятия повреждена кровля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, над Белгородским районом был сбит БПЛА, в результате чего был ранен мирный житель, которого с осколочными ранениями отправили в больницу, передает РИА «Новости». Гладков добавил, что в результате сбития в здании промышленного предприятия была повреждена кровля.
Ранее после атаки ВСУ в селе Белгородской области сгорели два дома.