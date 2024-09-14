На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.0 комментариев
В Черном море средства ПВО уничтожили украинский дрон
Российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку киевского режима провести террористическую атаку в акватории Черного моря, сообщило Минобороны.
Около 17.30 мск дежурные средства ПВО уничтожили украинский дрон в небе над морем, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Ранее российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника в Курской и Белгородской областях.