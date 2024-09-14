Руководитель лунной программы заявил о нехватке средств на две станции «Луна-27»

Луговой призвал прекратить дипломатические отношения с «британскими подонками»

Депутат Луговой: Британцы используют самые подлые и коварные средства и думают, что Россия об этом ничего не знает

Tекст: Алёна Задорожная

«Я давно рассматриваю британское посольство как базу для проведения шпионских акций и диверсий со стороны разведки MI6. И анализируя слова, сказанные сотрудниками ФСБ, которые, видимо, работают в английском направлении, можно только с ними согласиться», – сказал Андрей Луговой, первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности, зампред думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

«То, что устраивают англичане на территории нашей страны, не входит ни в какие дипломатические рамки. Они используют любые самые низкие, самые подлые и коварные средства для достижения своих целей. И почему-то думают, что мы об этом ничего не знаем», – возмутился спикер.

«Но каждое их действие и движение находится на контроле. Я считаю, что вообще пришло время раз и навсегда прекратить любые дипломатические отношения с этими подонками. Других слов я найти не могу», – добавляет парламентарий.

По его словам, России стоит уделить «подобное внимание и американскому посольству». «Я полагаю, что они в тандеме с британскими шпионами пытаются проводить деструктивную и подрывную работу в отношении нашей страны. Поэтому я стоя аплодирую тем действиям, которые были предприняты в отношении этих негодяев», – заключил Луговой.

Ранее ФСБ обвинила шестерых сотрудников британского посольства в «разведывательно-подрывной работе». Соответствующие признаки нашли в их работе. Речь идет о таких дипломатах, как Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кэтрин Макдоналл, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел. В спецслужбе подчеркнули, что потребуют досрочного прекращения деятельности в России британских дипломатов при выявлении таких признаков в дальнейшем.





Кроме того, были получены документы, подтверждающие факт координации Лондоном «эскалации международной военно-политической обстановки». Материалы свидетельствуют о том, что в Британии головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики «на российском направлении» и в странах, ранее входивших в СССР, является директорат Восточной Европы и Центральной Азии британского МИД.

Согласно сообщению ФСБ, после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года директорат «был превращен в спецслужбу для нанесения поражения России». «Таким образом, выявленные факты дают основания рассматривать деятельность направляемых в Москву по линии директора британских дипломатов как угрожающую безопасности Российской Федерации», – подчеркнули в спецслужбе.

Мария Захарова заявила, что в МИД полностью разделяют выраженные ФСБ оценки деятельности британских «как бы дипломатов», действия которых вышли далеко за пределы, очерченные венскими конвенциями. «Важнее всего, что речь идет не только о формальной стороне вопроса и не соответствии заявленной деятельности, а о подобных акциях, нацеленных на нанесение ущерба нашему народу», – сказала представитель ведомства.