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    Летом этого года тихо, без помпы и бурных обсуждений, Концепция по увековечиванию памяти репрессированных была радикально изменена. Это логично следовало из факта запрета «Мемориала» в конце 2022 года.

    80 комментариев
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Эльфы пошли против Невзлина

    Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.

    2 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Мирного тыла больше нет

    До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.

    8 комментариев
    14 сентября 2024, 10:04 • Новости дня

    Руководитель лунной программы заявил о нехватке средств на две станции «Луна-27»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Роскосмос поддерживает идею создания двух автоматических станций «Луна-27», но решение еще не принято,поскольку не хватает средств, сообщил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы России академик Лев Зеленый.

    Он пояснил, что если станция будет создана одна, закономерно будет отправить ее на Северный полюс спутника Земли. Если же будут созданы два аппарата – «Луна-27а» и «Луна-27б», они будут запущены с разрывом во времени, передает ТАСС.

    «Мы не планируем запускать их с перерывом в несколько дней или недель, как в советское время. Думаю, с учетом баллистических окон разница между миссиями составит от шести до девяти месяцев», – сказал Зеленый.

    Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявлял, что работы по миссиям «Луна-26» и «Луна-27» будут ускорены.

    13 сентября 2024, 14:38 • Новости дня
    США выбрали стратегическую цель для украинского удара ракетами ATACMS

    CNN: Вашингтон хочет, чтобы Украина использовала ракеты против Крыма и российских кораблей.

    США выбрали стратегическую цель для украинского удара ракетами ATACMS
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    США пытаются убедить Украину не использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов по объектам в России, которые, по мнению американских военных, не имеют большой стратегической ценности.

    «У Минобороны (США) ограниченный запас дальнобойных систем, поэтому США пытаются убедить Украину использовать их с достижением максимального эффекта, а не на разнородные цели в России, которые имеют небольшую стратегическую ценность», – говорится в сообщении CNN, которое передает РИА «Новости»

    По словам источника телеканала в американской администрации, в Вашингтоне считают, что удары по Крыму и российским военным кораблям будут более эффективным способом применения ATACMS.

    Ранее сообщалось, что США заявили о сохранении позиции по ограничениям для Киева на удары по России.


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    13 сентября 2024, 13:03 • Новости дня
    Британия отреагировала на высылку шпионов-дипломатов из России

    Британия назвала безосновательной высылку шпионов-дипломатов из России

    Британия отреагировала на высылку шпионов-дипломатов из России
    @ Juergen Hasenkopf/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Высылка шестерых британских дипломатов из Москвы не имеет оснований, заявили в министерстве иностранных дел Британии.

    «Выдвинутые ФСБ обвинения полностью беспочвенны», заявило министерство, передает ТАСС.

    «Российские власти аннулировали дипломатическую аккредитацию шести британских дипломатов в прошлом месяце после действий, предпринятых правительством Британии в ответ на деятельность российского государства в Европе и Британии. Мы не собираемся извиняться за защиту национальных интересов», – заключили там.

    Ранее ФСБ заявила, что шестеро сотрудников британского посольства, находившиеся в России, лишены аккредитации из-за признаков разведывательной деятельности.

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    13 сентября 2024, 18:15 • Видео
    США подставили Британию под удар России

    Из России высылают шестерых британских дипломатов на фоне ожиданий того, что после встречи президента США и премьера Британии ВСУ получат разрешение на удары как минимум британскими ракетами по территории России. Так США подставляют британцев под ответный удар. Президент России Владимир Путин предупреждал, что это будет рассматриваться как прямое участие в войне с Россией.

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    13 сентября 2024, 11:28 • Новости дня
    В Таджикистане заявили о вреде работы в России для здоровья трудовых мигрантов
    В Таджикистане заявили о вреде работы в России для здоровья трудовых мигрантов
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Трудовые мигранты из Таджикистана заявили, что сталкиваются с «тяжелыми условиями труда и ограниченным доступом к медицине», и это способствует росту числа случаев ВИЧ и туберкулеза, а также психических заболеваний «из-за постоянного стресса и изоляции».

    Таджикские трудовые мигранты являются одной из наиболее уязвимых групп населения из-за тяжелых условий труда и ограниченного доступа к медицинской помощи, отмечает Asia-Plus. По данным издания, они сталкиваются с серьезными проблемами, влияющими на здоровье, такими как психические и инфекционные заболевания. Однообразное питание, низкий уровень дохода и высокий уровень стресса ослабляют их иммунитет, что увеличивает риск заражения инфекциями, такими как ВИЧ и туберкулез, указывает Asia-Plus. В 2022 году около 19% пациентов в Таджикистане заразились туберкулезом во время миграции.

    В частности, доктор Комрон Парпиев отмечает, что деятельность мигрантов сама по себе не увеличивает риск заражения туберкулезом, однако способствует распространению инфекции, особенно в местах с большим скоплением людей.

    Помимо инфекционных заболеваний, мигранты страдают от психических расстройств «из-за изоляции, нестабильности и трудных условий работы». Так, врач-психиатр Мария Гончарова отмечает, что эти факторы приводят к развитию депрессии, тревожных расстройств и других психических проблем. Она подчеркивает, что многие мигранты сталкиваются с чувством одиночества, что усугубляет ситуацию.

    Издание приводит диаграмму частоты различных расстройств у вернувшихся мигрантов, в том числе более 16% пожаловались на головные боли, почти 13% – на нервозность, 11,3% – на раздражительность, агрессию и потерю контроля над собой. Кроме того, там указано, что 7% опрошенных пожаловались на «чрезмерную задумчивость».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Госдуме предложили ужесточить контроль за заключением браков с иностранцами, чтобы предотвратить фиктивные союзы. По мнению экспертов, такие меры помогут снизить число случаев мошенничества и незаконного получения гражданства России.

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    13 сентября 2024, 19:09 • Новости дня
    СМИ сообщили о гибели экс-главы воздушной разведки ДНР

    СМИ сообщили о гибели экс-главы воздушной разведки ДНР Лысаковского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший глава подразделения воздушной разведки Донецкой народной республики Дмитрий Лысаковский с позывным «Гудвин» погиб в зоне специальной военной операции, сообщают СМИ.

    Лысаковский погиб при выполнении приказа погиб после перевода в штурмовики, передает Lenta.Ru со ссылкой на автора Telegram-канала «ПриZрак Новороссии» Владимира Грубника. В аналогичных обстоятельства погиб еще один специалист по БПЛА с позывным «Эрнест».


    «Им был [дан] приказ, они пошли его выполнять. Как воины. Даже понимая истиную подоплеку "приказа". Пока мы пытались решить вопрос перевода через армейскую бюрократию, без скандалов и огласки, – через 4 дня – оба двухсотые. Переводить некого. Эрнест и Гудвин были людьми чести и долга», – написал Грубник. Он также опубликовал кадры переписки, где Лысаковский высказывал мнение , что его «отправили в один конец».

    Дмитрий Лысаковский с 2014 года занимался сбором финансовой помощи и организацией доставок гуманитарных грузов в Донбасс. С октября того же года стал участником боевых действий, позже стал главой подразделения воздушной разведки. Стоял у истоков создания подразделений БПЛА.

    В 2019 году Лысаковского осудили в Москве за попытку рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре.

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    13 сентября 2024, 21:02 • Новости дня
    Постпредство России оценило возможность разрыва дипотношений с Британией

    Зампостпреда РФ при ООН Полянский назвал разрыв дипотношений России с Британией крайней мерой

    Постпредство России оценило возможность разрыва дипотношений с Британией
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о том, что полный разрыв дипломатических отношений с Великобританией является крайней мерой, и перед принятием такого решения необходимо тщательно взвесить все возможные последствия.

    Полянский в эфире телеканала «Соловьев Live» прокомментировал информацию ФСБ о разведывательной деятельности сотрудников британского посольства. «Полный разрыв дипломатический отношений – это, конечно, совсем крайняя мера. И тут нужно взвесить все за и против», – подчеркнул он, передает ТАСС.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Британия устроила «шпионский цирк» в России.

    Напомним, ФСБ сообщила о разведывательно-подрывной работе шестерых сотрудников британского посольства. В связи с этим Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кэтрин Макдоналл, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел были лишены аккредитации и уже покинули Россию.

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    14 сентября 2024, 07:15 • Новости дня
    Военные США забыли карту базы в отправленном на Украину БМП

    Российские военные нашли в захваченном БМП Bradley забытую американцами карту военной базы

    Tекст: Вера Басилая

    Американцы в отправленном на Украину в рамках военной помощи БМП Bradley забыли карту национального учебного центра Форт Ирвин с нанесенными на ней марщрутами бронетехники и зон высадки, сообщает РИА «Новости».

    Боевую машину захватили на купянском направлении российские военные, в ней была обнаружена карта национального учебного центра Форт Ирвин в США, который, как выяснилось, объявил набор «актеров» со знанием русского языка для участия в учениях, передает РИА «Новости».

    На карту нанесены маршруты движения бронетехники, укрытия, секторы для стрельбы, зоны высадки и другие обозначения. На базе Форт Ирвин американские военные отрабатывают действия против своих потенциальных соперников. Так, там проходила имитация действий американских войск в Ираке и Афганистане. Судя по захваченной карте, на сегодняшний день на американской базе моделируют бои на Украине.

    Между тем, в интернете появились объявления о наборе специально для учебного центра Форт Ирвин людей со знанием русского языка, особенно интересуют русскоязычные «профессионалы в области исполнения ролей»

    Соискатели должны уметь «воспроизводить культурные особенности», обладать отличными устными и письменными навыками, правильно интерпретировать сообщения, уметь говорить, читать и писать, как на английском, «так и на целевом языке»

    В центре Форт Ирвин «актеры» должны изображать «местных органов власти, сотрудников сил безопасности страны»,  членов религиозных групп и их лидеров, беженцев и перемещенных лиц, заключенных и так далее. Кроме русских актеров, разыскиваются также соискатели со знанием арабского, китайского, дари, корейского и пушту.

    Форт Ирвин – ключевой тренировочный полигон американских вооруженных сил, он расположен в пустыне Мохаве в округе Сан-Бернардино в Калифорнии.

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    13 сентября 2024, 18:19 • Новости дня
    Набиуллина назвала главный внутренний риск для российской экономики

    Набиуллина: Исчерпание производственных мощностей и рабочей силы являются главным риском для экономики России

    Набиуллина назвала главный внутренний риск для российской экономики
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ключевым внутренним риском для экономики России является исчерпание производственных мощностей и рабочей силы, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

    «В такой ситуации любое дополнительное стимулирование спроса будет приводить исключительно к росту цен без роста производства», – пояснила она, передает ТАСС.

    Глава ЦБ также указала на сохраняющиеся инфляционные риски, связанные с геополитической напряженностью и возможным замедлением крупнейших экономик мира, что может вызвать снижение спроса на сырьевые товары и оказать давление на российский экспорт и рубль.

    Ранее Центральный банк России повысил ключевую ставку до максимального с апреля 2022 года значения в 19%.

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    13 сентября 2024, 18:02 • Новости дня
    Небензя: НАТО начнет войну с Россией, если разрешит Украине бить вглубь территории РФ
    Небензя: НАТО начнет войну с Россией, если разрешит Украине бить вглубь территории РФ
    @ Craig Ruttle/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Страны НАТО начнут прямую войну с Россией, если разрешат Украине применять дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

    «Если решение о снятии ограничений действительно принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией», – подчеркнул он, сообщает ТАСС.

    По словам Небензи, в этом случае России придется принять соответствующие меры, которые будут иметь последствия для «западных агрессоров».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что задействование Западом дальнобойных ракетных систем на Украине будет означать войну стран НАТО с Россией.

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    13 сентября 2024, 11:26 • Новости дня
    Луговой призвал прекратить дипломатические отношения с «британскими подонками»

    Депутат Луговой: Британцы используют самые подлые и коварные средства и думают, что Россия об этом ничего не знает

    Луговой призвал прекратить дипломатические отношения с «британскими подонками»
    @ Алексей Белкин/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Британское посольство давно превратилось в базу для подрывной и деструктивной деятельности, направленной против России. То, что устраивают англичане, не входит ни в какие дипломатические рамки, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Андрей Луговой. Ранее ФСБ сообщила о прекращении аккредитации шести британских дипломатов.

    «Я давно рассматриваю британское посольство как базу для проведения шпионских акций и диверсий со стороны разведки MI6. И анализируя слова, сказанные сотрудниками ФСБ, которые, видимо, работают в английском направлении, можно только с ними согласиться», – сказал Андрей Луговой, первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности, зампред думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

    «То, что устраивают англичане на территории нашей страны, не входит ни в какие дипломатические рамки. Они используют любые самые низкие, самые подлые и коварные средства для достижения своих целей. И почему-то думают, что мы об этом ничего не знаем», – возмутился спикер.

    «Но каждое их действие и движение находится на контроле. Я считаю, что вообще пришло время раз и навсегда прекратить любые дипломатические отношения с этими подонками. Других слов я найти не могу», – добавляет парламентарий.

    По его словам, России стоит уделить «подобное внимание и американскому посольству». «Я полагаю, что они в тандеме с британскими шпионами пытаются проводить деструктивную и подрывную работу в отношении нашей страны. Поэтому я стоя аплодирую тем действиям, которые были предприняты в отношении этих негодяев», – заключил Луговой.

    Ранее ФСБ обвинила шестерых сотрудников британского посольства в «разведывательно-подрывной работе». Соответствующие признаки нашли в их работе. Речь идет о таких дипломатах, как Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кэтрин Макдоналл, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел. В спецслужбе подчеркнули, что потребуют досрочного прекращения деятельности в России британских дипломатов при выявлении таких признаков в дальнейшем.


    Кроме того, были получены документы, подтверждающие факт координации Лондоном «эскалации международной военно-политической обстановки». Материалы свидетельствуют о том, что в Британии головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики «на российском направлении» и в странах, ранее входивших в СССР, является директорат Восточной Европы и Центральной Азии британского МИД.

    Согласно сообщению ФСБ, после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года директорат «был превращен в спецслужбу для нанесения поражения России». «Таким образом, выявленные факты дают основания рассматривать деятельность направляемых в Москву по линии директора британских дипломатов как угрожающую безопасности Российской Федерации», – подчеркнули в спецслужбе.

    Мария Захарова заявила, что в МИД полностью разделяют выраженные ФСБ оценки деятельности британских «как бы дипломатов», действия которых вышли далеко за пределы, очерченные венскими конвенциями. «Важнее всего, что речь идет не только о формальной стороне вопроса и не соответствии заявленной деятельности, а о подобных акциях, нацеленных на нанесение ущерба нашему народу», – сказала представитель ведомства.

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    13 сентября 2024, 11:55 • Новости дня
    ITV: Стармер исключил одобрение ударов вглубь России на встрече с Байденом
    ITV: Стармер исключил одобрение ударов вглубь России на встрече с Байденом
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия и США не собираются в пятницу на встрече лидеров двух стран давать Украине разрешение на использование западного вооружения для ударов по целям на территории России, сообщает канал ITV со ссылкой на британского премьера Кира Стармера.

    Как говорится в сообщении, Стармер в самолете по пути в Вашингтон дал понять, что во время его встречи в Белом доме с Байденом Украине не разрешат использовать западные ракеты для нанесения ударов по России, передает РИА «Новости».

    Стармер заявил, что решение о расширении возможностей применения ракет Storm Shadow является «тактическим», тогда как обсуждения с Байденом будут полностью сосредоточены на стратегии. При этом глава британского правительства добавил, что с Белым домом будут согласованы новые стратегические рамки, которые затем определят окончательный ответ для Владимира Зеленского по использованию Storm Shadow, сказано в материале.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией.

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    13 сентября 2024, 19:59 • Новости дня
    Зеленский возложил на Байдена ответственность за свой «мирный план»
    Зеленский возложил на Байдена ответственность за свой «мирный план»
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение всех пунктов его плана по завершению конфликта полностью зависит от американского лидера Джо Байдена.

    Зеленский на конференции так называемой Ялтинской европейской стратегии в Киеве указал, что в его плане «немного пунктов», но каждый пункт будет зависеть от решения Байдена, передает ТАСС.

    По его словам, он не может полностью огласить свою инициативу, поскольку «дал слово» ничего не разглашать Байдену. Украинский лидер заверил, что он намерен встретиться с президентом США и представить данный план в этом месяце.

    Ранее Зеленский объявил о создании новой дорожной карты по украинскому урегулированию, он хочет представить его кандидатам в президенты США и странам G7.

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    13 сентября 2024, 21:20 • Новости дня
    Посол: У США не получится отсидеться за океаном в случае ядерного конфликта

    Посол Антонов: У США не получится отсидеться за океаном в случае ядерного конфликта в Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае ядерного конфликта в Европе США не смогут отсидеться за океаном, эта война затронет всех, поэтому не следует «играть с этой риторикой», заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Москва неоднократно говорила о том, что ядерный конфликт, особенно между Россией и США, недопустим, в нем не будет победителей, подчеркнул Антонов, передает ТАСС.

    При этом в США существует иллюзия, что в случае ядерного конфликта он не затронет американскую территорию, указал дипломат. «Я пытаюсь постоянно донести до них один тезис – американцам не удастся отсидеться за водами океана, эта война затронет всех. Поэтому мы постоянно говорим: не надо играть с этой риторикой», – сказал он в эфире «России-24».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне.

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    13 сентября 2024, 13:06 • Новости дня
    Песков: Слова Путина об ударах вглубь России дошли до адресата
    Песков: Слова Путина об ударах вглубь России дошли до адресата
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Высказывания президента Владимира Путина о последствиях ударов вглубь России достигли адресатов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Нет сомнений, что заявление достигло своих адресатов», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он подчеркнул, что Путин сделал очень важное, предельно четкое и однозначное заявление, которое не допускает двойных прочтений.

    В четверг президент России заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией.

    Коментарии (9)
    13 сентября 2024, 18:52 • Новости дня
    В Госдуму внесли проект о платном образовании для детей мигрантов

    ЛДПР предложила сделать платным образование для детей мигрантов в России

    В Госдуму внесли проект о платном образовании для детей мигрантов
    @ Максим Кимерлинг/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий ограничить бесплатное образование для детей иностранных граждан в РФ, переведя их на платную основу. Авторы инициативы связывают это с нехваткой мест в школах России и необходимостью создания адаптационных классов для детей мигрантов.

    Согласно законопроекту, иностранные граждане смогут получать в России дошкольное, начальное общее, основное общее и среднее общее образование, а также профессиональное обучение на платной основе. В пояснительной записке к документу отмечается, что такое решение позволит решить проблему нехватки мест в российских школах, вызванную увеличением числа детей мигрантов, передает РИА «Новости».

    Сейчас иностранные дети имеют право на бесплатное образование наравне с российскими гражданами. Однако, по мнению авторов законопроекта, бесконтрольный рост числа детей мигрантов в российских школах приводит к перегрузке образовательных учреждений. Депутаты указывают, что в российских школах сегодня не хватает около 900 тыс. мест.

    Кроме того, авторы инициативы подчеркивают необходимость создания специальных адаптационных классов для детей мигрантов, которые бы помогли им быстрее освоить русский язык и адаптироваться к образовательной системе России. По мнению депутатов, такие классы должны быть обязательными, а не факультативными, что потребует дополнительных финансовых затрат и увеличения нагрузки на учителей.

    Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов, один из авторов законопроекта, ранее отмечал, что многие дети мигрантов плохо владеют русским языком, что затрудняет их обучение в российских школах. Он также выразил мнение, что если родители-иностранцы хотят дать своим детям российское образование, они должны быть готовы платить за это.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что учащиеся в российских школах дети мигрантов должны выучить русский язык.

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    13 сентября 2024, 19:01 • Новости дня
    Выписан первый штраф на 100 тыс. рублей за нарушение правил езды на электросамокате

    В Москве выписали первый штраф за передачу самоката ребенку, нарушитель заплатит 100 тыс. рублей

    Выписан первый штраф на 100 тыс. рублей за нарушение правил езды на электросамокате
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве впервые оштрафовали пользователя кикшерингового сервиса «Яндекс Go» за то, что он передал электросамокат несовершеннолетнему.

    «С 1 сентября в «Яндекс Go» действует повышенный штраф за использование самоката несовершеннолетними – 100 тыс. рублей. По правилам, ездить на самокате можно только с 18 лет», – сообщили в пресс-службе сервиса, слова которой приводит «Фонтанка». Подробности инцидента выясняются.

    Ранее сообщалось, что московских школьников решили научить езде на самокатах. Правила безопасного вождения на самокатах будут изучать более 100 тыс. учащихся.

    Коментарии (24)
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    Зачем Германия выводит из себя Польшу

    Немецко-польские отношения, и без того непростые, внезапно еще более обострились. Причиной стало то, что обе страны декларируют и реализуют усиление борьбы с незаконной миграцией. Однако Польша считает, что Берлин не имеет права ограничивать миграцию теми же методами, что и Варшава. Что именно происходит и как далеко зайдет этот конфликт? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • США подставили Британию под удар России

      Из России высылают шестерых британских дипломатов на фоне ожиданий того, что после встречи президента США и премьера Британии ВСУ получат разрешение на удары как минимум британскими ракетами по территории России. Так США подставляют британцев под ответный удар. Президент России Владимир Путин предупреждал, что это будет рассматриваться как прямое участие в войне с Россией.

    • США достали главный козырь на Украине раньше времени

      До конца недели США и Великобритания озвучат совместное решение по давней просьбе Владимира Зеленского. Скорее всего, ему разрешат использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, хотя прежде запрещали. Что изменилось теперь? Почему сейчас англосаксы якобы готовы перейти очередную «красную линию» Москвы?

    • Камала Харрис наконец-то себя показала

      Первые и, вероятно, последние дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис не завершились так, как рассчитывали сторонники Трампа – полным разгромом «глупой Камалы». Итог более чем неожиданный: несмотря на колоссальную разницу между ними, Харрис, как оказалось, во многом похожа на Трампа – у них одинаковые недостатки.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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