Стармер рассказал об обсуждении с Байденом стратегии по Украине

Стармер: обсуждение стратегии по Украине продолжится на Генассамблее ООН

Tекст: Вера Басилая

Стармер заявил, что у них с Байденом состоялась «широкая дискуссия» не только по Украине, но и Ближнему Востоку и Тихоокеанскому региону.

«Мы определенно соберемся снова на Генеральной ассамблее ООН через несколько дней уже более широкой группой людей», – цитирует РИА «Новости» Стармера.

Премьер Британии оценил переговоры с Байденом как «длительные и продуктивные», но не сообщил о каких-либо принятых решениях о разрешении Украине наносить удары западным оружием вглубь территории России.

Ранее Байден после встречи со Стармером не сообщил об одобрении ударов вглубь России.

Президент России Владимир Путин пояснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» будет означать войну НАТО с Россией.

Газета ВЗГЛЯД изучала, о чем планируют договориться Вашингтон и Лондон в ходе пятничных переговоров.