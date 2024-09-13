До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.6 комментариев
В Болгарии произошла катастрофа с учебно-боевым самолетом
Минобороны Болгарии сообщило о катастрофе учебно-боевого самолета L-39 ZA на авиабазе Граф-Игнатьево
Падение учебно-боевого самолета L-39 ZA на авиабазе Граф-Игнатьево произошло в Болгарии, сообщило министерство обороны страны
«Министром обороны Атанасом Запряновым отменено авиашоу на Третьей авиабазе. Произошла катастрофа учебно-боевого самолета L-39 ZA. Инцидент произошел во время подготовки к субботнему авиашоу. Проводится расследование. Принимаются мероприятия по локализации пожаров, для выяснения причин происшедшего», – говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.
Болгарские СМИ, ведущие прямые репортажи с места падения, утверждают, что оба пилота самолета, вероятно, погибли.
L-39 ZA Albatross – это реактивный учебно-боевой самолет, который предназначен для обучения и совершенствования мастерства летчиков, он управляем двумя людьми. Происшествие состоялась в момент тренировочного полета на предельно малой высоте при подготовке к масштабному авиашоу, посвященному 20-летию членства Болгарии в НАТО и 35-летию от начала эксплуатации МиГ-29 в ВВС страны.
Ранее сообщалось, что 15 августа самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета.