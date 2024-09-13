До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.6 комментариев
Жительница Урала отсудила у МВД полмиллиона рублей за срыв турпоездки
Жительница Озерска отсудила у МВД 500 тысяч рублей за срыв турпоездки в Таиланд
Жительница Озерска добилась в суде компенсации на сумму около 500 тысяч рублей за срыв поездки в Таиланд – в аэропорту выяснилось, что ей и ее сыну выдали бракованные загранпаспорта, сообщил Озерский городской суд Челябинской области.
По данным истицы, 3 января в аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга сотрудники отдела паспортного контроля изъяли загранпаспорта ее и ее сына из-за обнаруженных в них ошибок, что сорвало туристическую поездку в Таиланд, запланированную с 3 по 14 января, передает РИА «Новости».
Она просила взыскать с ответчиков ущерб в размере 465,1 тыс. рублей, моральный вред – 100 тыс., расходы на представителя – 30 тыс., а также расходы по госпошлине.
Судом исковые требования удовлетворены частично: с ответчика взыскано в счет возмещения ущерба 465160 руб. 16 коп, в счет компенсации морального вреда 30 тыс. рублей, расходы на представителя и расходы по госпошлине.
Ранее МВД России опровергло информацию о массовом аннулировании загранпаспортов.