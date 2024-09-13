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    Андрей Перла Андрей Перла Мирного тыла больше нет

    До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева В истории позорного русского покаяния поставлена точка

    Летом этого года тихо, без помпы и бурных обсуждений, Концепция по увековечиванию памяти репрессированных была радикально изменена. Это логично следовало из факта запрета «Мемориала» в конце 2022 года.

    31 комментарий
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Американцам придется привыкать к правилам «Концерта держав»

    Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.

    9 комментариев
    13 сентября 2024, 13:45 • Новости дня

    Финляндия направила Киеву новый пакет военной помощи на 118 млн евро

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Финляндия направляет Украине новый пакет военной помощи на сумму 118 млн евро, сообщило минобороны страны.

    Как говорится в сообщении, это 25-я поставка военной помощи из Финляндии на Украину, ее стоимость составит около 118 млн евро, передает РИА «Новости».

    По данным минобороны, общая стоимость поставок военной помощи Украине Финляндий оценивается в 2,3 млрд евро.

    Ранее Финляндия начала военные учения у самого близкого к Петербургу КПП.

    12 сентября 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией
    Путин заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные не могут использовать самостоятельно западные дальнобойные системы, их задействование в конфликте будет означать войну стран НАТО с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Любые эксперты подтвердят, и у нас, и на Западе, наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии, она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает. Это данные со спутников Евросоюза либо Соединенных Штатов, в общем – с натовских спутников. Это первое. Второе, и очень важное, может быть, ключевое. Оно заключается в том, что полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие НАТО», – пояснил глава государства. Видео с его заявлением опубликовано в Telegram-канале Кремля.

    Путин подчеркнул, что речь не идет о разрешении Украине бить таким оружием по российской территории, а речь идет о прямом участии НАТО в военном конфликте.

    «И это, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО – США, европейские страны – воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – заключил глава государства.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план ударов по России дальнобойными ракетами.

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    12 сентября 2024, 17:32 • Новости дня
    МИД: ВСУ построили подобие концлагерей для мирных жителей в Курской области
    МИД: ВСУ построили подобие концлагерей для мирных жителей в Курской области
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные устроили в оккупированных зонах Курской области схожие с концентрационными лагерями учреждения для местных жителей, не захотевших уезжать с территории, говорится в докладе МИД.

    В нескольких контролируемых боевиками ВСУ зонах были созданы подобия концентрационных лагерей, куда насильно сгоняли мирных жителей, не захотевших или не имевших возможность покинуть захваченную территорию, передает РИА «Новости» со ссылкой на доклад. 

    О таких лагерях ВСУ сообщили многочисленные свидетели, также есть информация, собранная штабом Российского Красного Креста в Курске. В РККК обращались родственники пропавших.

    Ранее источник сообщал, что ВСУ насильно депортируют мужское население приграничных районов Курской области на территорию Украины.

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    12 сентября 2024, 16:33 • Видео
    США достали главный козырь на Украине раньше времени

    До конца недели США и Великобритания озвучат совместное решение по давней просьбе Владимира Зеленского. Скорее всего, ему разрешат использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, хотя прежде запрещали. Что изменилось теперь? Почему сейчас англосаксы якобы готовы перейти очередную «красную линию» Москвы?

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    13 сентября 2024, 09:58 • Новости дня
    Греция обвинила Россию в росте цен на электричество в Европе

    Греция сообщила о влиянии российских ударов по Украине на рынок электроэнергии ЕС

    Греция обвинила Россию в росте цен на электричество в Европе
    @ Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Греция заявила, что российские удары по украинской инфраструктуре и требования Киева к европейским странам о помощи способствовали удвоению цен на электричество в Юго-Восточной Европе этим летом.

    Как сообщает Financial Times, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предупредил о значительном росте цен на электроэнергию в Юго-Восточной Европе из-за российских атак на украинскую инфраструктуру. Он обратился к Еврокомиссии с просьбой срочно решить проблему нехватки мощностей, которая привела к таким экстремальным ценам.

    Мицотакис отметил, что цены на электроэнергию в августе выросли с 60 евро за мегаватт-час до 130 евро. Это вызвано не только жаркой погодой и нехваткой воды для гидроэлектростанций, но и увеличением импорта электроэнергии Украиной, которая раньше была ее экспортером. После интенсивных бомбардировок Россией в первой половине 2024 года Украина увеличила импорт электроэнергии почти в шесть раз.

    Премьер-министр также подчеркнул необходимость лучшего контроля над рынком электроэнергии, назвав его «неконтролируемой черной коробкой». Он отметил, что существует мини-кризис в энергетике, о котором мало говорят, и призвал к политическому ответу на эту проблему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская энергетика поддерживается на плаву благодаря западной помощи, которая заключается в передаче оборудования вместо денежных сумм в целях восстановления энергосистемы. Однако украинский Центр противодействия дезинформации при СНБО предупреждает, что этой зимой жители страны могут столкнуться с долгими периодами без тепла и света, что свидетельствует о нестабильном состоянии энергетики Украины.

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    13 сентября 2024, 06:49 • Новости дня
    Китай назвал условия урегулирования конфликта на Украине

    Министр обороны Китая Дун Цзюнь призвал избегать двойных стандартов при урегулировании конфликта на Украине

    Китай назвал условия урегулирования конфликта на Украине
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Для урегулирования палестино-израильского конфликта, конфликта на Украине и других необходимо осознать их первопричину и избегать двойных стандартов, заявил министр обороны Китая Дун Цзюнь.

    На церемонии открытия Сяншаньского форума по безопасности в Пекине Дун Цзюнь подчеркнул, что любой конфликт должен завершиться «мирным решением». По его словам, фундаментальным решением может быть только «продвижение политического урегулирования путем всестороннего обсуждения».

    «Чем скорее сесть за стол переговоров и начать говорить, тем скорее наступит мир и будут решены такие острые вопросы, как украинский кризис и палестино-израильский конфликт», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он заявил, что сейчас «многие страны мира активно работают над прекращением огня и прекращением войн, консенсус о необходимости поддержания мира расширяется, а импульс для содействия примирению растет». Если все стороны будут стремиться к миру, то смогут перейти от конфликтов к мирному решению, сказал Дун Цзюнь.

    «Для решения украинского кризиса, палестино-израильского конфликта и других горячих вопросов способствование мирным переговорам и политическое урегулирование являются единственным базовым выходом», – приводит слова министра ТАСС.

    Дун Цзюнь подчеркнул, что при работе над урегулированием конфликтов нужно «быть справедливым, не искать геополитических интересов и не прибегать к двойным стандартам», это позволит заручиться доверием всех сторон, организовать благоприятную среду для переговоров.

    Кроме того, как указал министр, для урегулирования конфликтов на Украине и Ближнем Востоке нужно «сначала осознать их первопричину и реальность, а потом найти ключи к этим проблемам». Он указал, что у сложных проблем нет простых решений, требуется «придерживаться системного мышления, анализировать первопричины и искать корень болезни».

    Дун Цзюнь сказал, что «нельзя заботиться только о себе». «В сообществе с неделимой безопасностью каждый участник имеет право поддерживать свою безопасность, а также несет ответственность за совместное поддержание безопасности во всем мире», – заявил он.

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал план мирного урегулирования, разработанный Китаем и поддержанный Бразилией.

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    13 сентября 2024, 00:29 • Новости дня
    Вэнс рассказал о возможном плане Трампа по Украине

    Вэнс раскрыл «вероятное» содержание мирного договора между Россией и Украиной в соответствии с планом Трампа

    Вэнс рассказал о возможном плане Трампа по Украине
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мирный договор между Россией и Украиной, вероятно, будет включать создание демилитаризованной зоны и отказ Киева от вступления в НАТО, сообщил кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс, рассказывая о возможном плане Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

    О возможном плане Трампа Вэнс рассказал YouTube-каналу Shawn Ryan Show. По словам Вэнса, Трамп, вероятно, проведет встречу с представителями России, Украины и стран Европы, попросив их решить, каким должен быть мирный договор, передает РИА «Новости».

    «Вероятно, это будет выглядеть следующим образом: линия разграничения между Россией и Украиной станет демилитаризованной зоной», – приводит слова Вэнса ТАСС.

    ДМЗ «будет сильно укреплена». Украина «сохранит независимость и суверенитет», а Россия получит от Киева «гарантии нейтральности, неприсоединения к НАТО и другим союзным учреждениям подобного рода», «Германия и другие страны должны будут частично профинансировать восстановление Украины», сообщил Вэнс.

    Напомним, Трамп заявлял, что у него есть план по урегулированию украинского конфликта. Однако детали этого плана он раскрывать отказался.

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    13 сентября 2024, 02:22 • Новости дня
    Зеленский объявил успехи российских войск в Курской области «украинским планом»

    Зеленский объявил освобождение населенных пунктов в Курской области от ВСУ российскими войсками частью «плана» Киева

    Зеленский объявил успехи российских войск в Курской области «украинским планом»
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Курской области, где российские войска освободили от вооруженных сил Украины ряд населенных пунктов, захваченных ранее ВСУ.

    Зеленский признал, что российские войска проводят «контрнаступательные действия». При этом он заявил: «Все идет по нашему украинскому плану», – передает РИА «Новости».

    Напомним, Минобороны России подтвердило, что российская группировка войск «Север» за двое суток освободила десять населенных пунктов в Курской области. Ранее появились видеоподтверждения атаки и боевых действий в селе Снагость. Российские десантники прорвались в центр Снагости, не понеся потерь в технике.

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    12 сентября 2024, 22:20 • Новости дня
    Украина объявила демарш Монголии из-за визита Путина в Улан-Батор
    Украина объявила демарш Монголии из-за визита Путина в Улан-Батор
    @ BYAMBASUREN BYAMBA-OCHIR/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с визитом президента России Владимира Путина в Улан-Батор Монголии объявлен демарш, сообщил МИД Украины.

    «МИД Украины объявил демарш монгольской стороне в связи с визитом Путина в Монголию», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинского министерства.

    МИД заявил, что сильно разочарован – Киев полагает, что Монголия должна была выполнить ордер МУС на арест Путина. Украина пригрозила, что ответит на позицию Улан-Батора.

    Напомним, Путин совершил официальный визит в Монголию, где провел переговоры с руководством страны.

    Следует отметить, что Монголия является участницей МУС, который в 2023 году в нарушение норм международного права выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Кремль указывал, что это решение МУС является ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не находится под юрисдикцией МУС.

    Украина заявила, что будет «работать с партнерами» над тем, чтобы наказать Монголию. МУС допустил принятие мер в отношении Монголии из-за визита Путина. США, в свою очередь, заверили, что «понимают, в каком положении находится Монголия», но призывают ее «выполнять международные обязательства».

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    13 сентября 2024, 03:53 • Новости дня
    Сенату США предложили запретить импорт критически важных минералов из России

    Американский сенатор Дэйнс внес законопроект о запрете импорта в США критически важных минералов из России

    Сенату США предложили запретить импорт критически важных минералов из России
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сенатор-республиканец Стив Дэйнс внес в Сенат США проект закона, который предполагает запрет на импорт критически важных минералов из России, пока Москва не прекратит специальную военную операцию на Украине.

    Речь идет о таких минералах, как медь, никель, палладий, платина, родий, рутений и ряд других. Поводом для предложения стала новость об увольнениях на горнодобывающем предприятии в штате Монтана, который и представляет Дэйнс в Сенате, передает РИА «Новости».

    Он обвинил Белый дом в том, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «не смогли защитить рабочие места» в штате. По его словам, США должны разрабатывать «собственные рудники в Монтане», а Белый дом вместо этого разрешает поставки «важнейших минералов» из России. Такой импорт, по словам сенатора, ведет к «потере рабочих мест в Монтане и финансированию конфликта на Украине».

    Дэйнс не видит причин для продолжения импорта «полезных ископаемых, которые можно добыть» в самих США. «Монтана богата минералами, и нам нужно поддерживать рудники и рабочие места в США, а не в России», – заявил он.

    Напомним, в августе в США вступил в силу закон о временном запрете на импорт урана из России.

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    13 сентября 2024, 11:55 • Новости дня
    ITV: Стармер исключил одобрение ударов вглубь России на встрече с Байденом
    ITV: Стармер исключил одобрение ударов вглубь России на встрече с Байденом
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия и США не собираются в пятницу на встрече лидеров двух стран давать Украине разрешение на использование западного вооружения для ударов по целям на территории России, сообщает канал ITV со ссылкой на британского премьера Кира Стармера.

    Как говорится в сообщении, Стармер в самолете по пути в Вашингтон дал понять, что во время его встречи в Белом доме с Байденом Украине не разрешат использовать западные ракеты для нанесения ударов по России, передает РИА «Новости».

    Стармер заявил, что решение о расширении возможностей применения ракет Storm Shadow является «тактическим», тогда как обсуждения с Байденом будут полностью сосредоточены на стратегии. При этом глава британского правительства добавил, что с Белым домом будут согласованы новые стратегические рамки, которые затем определят окончательный ответ для Владимира Зеленского по использованию Storm Shadow, сказано в материале.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией.

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    13 сентября 2024, 05:27 • Новости дня
    Пентагон заявил о желании «дать России возможность защищать свой суверенитет»

    Официальный представитель Пентагона Райдер по ошибке заявил о нацеленности США на помощь России в защите суверенитета

    Пентагон заявил о желании «дать России возможность защищать свой суверенитет»
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер, обсуждая военную помощь Украине, оговорился и заявил, что Пентагон хочет оказать поддержку России.

    «Мы сфокусированы на том, чтобы давать возможность России защищать свой суверенитет», – приводит слова Райдера РИА «Новости».

    Он продолжил выступать, сообщив о планах США передать Украине средства ПВО для защиты объектов энергетики. Также Вашингтон собирается предоставить Киеву бронетехнику и артиллерию.

    Напомним, заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель сообщил, что позиция Белого дома по ограничениям на использование Украиной американского дальнобойного оружия против России пока не изменилась.

    СМИ считают, что США не разрешат Киеву наносить удары вглубь России американскими дальнобойными ракетами ATACMS, но, вероятно, согласятся на использование европейских ракет.


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    12 сентября 2024, 20:54 • Новости дня
    СМИ: Байден разрешит бить британским и французским оружием вглубь России

    Times: Байден не разрешит бить оружием США вглубь России, но разрешит британским и французским

    СМИ: Байден разрешит бить британским и французским оружием вглубь России
    @ Chris Kleponis/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден не разрешит Киеву наносить удары вглубь России американскими дальнобойными ракетами ATACMS, но, вероятно, не будет препятствовать использованию европейских аналогов этого вида оружия, пишет The Times.

    Речь идет о британских Storm Shadow и французских Scalp, если Лондон и Париж заинтересованы в таком сценарии, пишет The Times со ссылкой на источники, передает ТАСС.

    Вместе с тем источник в британских военных кругах заявил изданию, что Британии не нужно одобрение со стороны других западных стран для разрешения Украине бить вглубь российской территории.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские военные не могут использовать самостоятельно западные дальнобойные системы, их задействование в конфликте будет означать войну стран НАТО с Россией.

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    13 сентября 2024, 10:39 • Новости дня
    Минобороны: НАТО хочет отправить войска на Украину для принуждения России к переговорам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны НАТО с целью обеспечения условий для силового принуждения России к переговорам по формулам Киева строят планы по отправке своих войск на Украину, заявил замминистра обороны Александр Фомин на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине.

    По его словам, с целью обеспечения условий для принуждения России силой к переговорам по формулам Киева страны НАТО планируют отправку своих войск на Украину, передает РИА «Новости».

    Фомин подчеркнул, что это опасная игра, которая может привести к прямому военному столкновению ядерных стран.

    Ранее военнослужащий ВСУ Виталий, служивший в нацбате «Киевская Русь» и отбывающий наказание в колонии в России, рассказал, что НАТО и Евросоюз восемь лет «накачивали» Украину вооружением и идеологически готовили к войне с Россией.

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    12 сентября 2024, 17:40 • Новости дня
    Зеленский упрекнул Запад за запрет использования дальнобойного оружия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад фактически отказался от ударов вглубь российской территории с применением дальнобойного оружия, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, он «не видит результатов действий соответствующего оружия», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    «Если снимаются ограничения на какое-то оружие, к которому нет ракет, – это не снятие ограничений. Это другой вид, как не давать положительного решения по применению соответствующего оружия», – заявил он.

    Ранее Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план ударов по России дальнобойными ракетами.

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    13 сентября 2024, 12:39 • Новости дня
    ЦРУ зафиксировало на Украине самый высокий уровень смертности в мире
    ЦРУ зафиксировало на Украине самый высокий уровень смертности в мире
    @ Amadeusz Swierk/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина заняла первое место в рейтинге по уровню смертности в мире, следует из доклада американского Центрального разведуправления (ЦРУ).

    По его данным, смертность на Украине составляет 18,6 на 1 тыс. человек, второе место занимает Литва с уровнем смертности 15,2, а на последнем месте находится Катар (1,4 на тысячу человек), передает ТАСС. Всего в списке представлены 229 стран.

    Ранее в аналитической справке ООН «Демографические процессы» указывалось, что население Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире.

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    13 сентября 2024, 13:23 • Новости дня
    Китай ответил на критику Зеленского мирного плана КНР и Бразилии
    Китай ответил на критику Зеленского мирного плана КНР и Бразилии
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    КНР не перестанет продвигать мирные переговоры по украинскому урегулированию, заявила представитель МИД страны Мао Нин, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о предложении Китая и Бразилии по урегулированию.

    Китай и Бразилия выдвинули «Консенсус из шести пунктов», чтобы поспособствовать решению неотложной задачи по смягчению ситуации, заявила Мао Нин, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что консенсус считает необходимым три главных принципа – деэскалацию ситуации, недопущение расширения поля боя, эскалации военных действий и провокаций.

    «Китай поддерживает тесное взаимодействие с Украиной. Мы также продолжим продвигать мирные переговоры и играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса», – добавила дипломат.

    В августе Зеленский раскритиковал план мирного урегулирования Китая и Бразилии, назвав его деструктивным.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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