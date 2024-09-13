Похороны Сванидзе решили провести в закрытом формате в узком кругу

Летом этого года тихо, без помпы и бурных обсуждений, Концепция по увековечиванию памяти репрессированных была радикально изменена. Это логично следовало из факта запрета «Мемориала» в конце 2022 года.23 комментария
Летом этого года тихо, без помпы и бурных обсуждений, Концепция по увековечиванию памяти репрессированных была радикально изменена. Это логично следовало из факта запрета «Мемориала» в конце 2022 года.23 комментария
Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.8 комментариев
Честность – не только первый и самый элементарный шаг на пути к справедливости, но и необходимое требование нашей победы. Мы готовы простить многое, но только не вранье. Но прежде всего надо самим перестать врать. В том числе себе.13 комментариев
«Любые эксперты подтвердят, и у нас, и на Западе, наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии, она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает. Это данные со спутников Евросоюза либо Соединенных Штатов, в общем – с натовских спутников. Это первое. Второе, и очень важное, может быть, ключевое. Оно заключается в том, что полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие НАТО», – пояснил глава государства. Видео с его заявлением опубликовано в Telegram-канале Кремля.
Путин подчеркнул, что речь не идет о разрешении Украине бить таким оружием по российской территории, а речь идет о прямом участии НАТО в военном конфликте.
«И это, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО – США, европейские страны – воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – заключил глава государства.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план ударов по России дальнобойными ракетами.
Визит приурочен к 300-летию перенесения в Северную столицу мощей Александра Невского, сообщается в Telegram-канале Кремля.
Ранее в РПЦ опровергли сообщения о плохом самочувствии патриарха Кирилла.
В нескольких контролируемых боевиками ВСУ зонах были созданы подобия концентрационных лагерей, куда насильно сгоняли мирных жителей, не захотевших или не имевших возможность покинуть захваченную территорию, передает РИА «Новости» со ссылкой на доклад.
О таких лагерях ВСУ сообщили многочисленные свидетели, также есть информация, собранная штабом Российского Красного Креста в Курске. В РККК обращались родственники пропавших.
Ранее источник сообщал, что ВСУ насильно депортируют мужское население приграничных районов Курской области на территорию Украины.
Психолог Сухих объяснила, почему дети и подростки увлекаются квадробикой
Квадробика – это продвинутая образная игра, которая из дошкольного возраста перекочевала в ранний подростковый. В ней нет ничего странного и патологического, заявила газете ВЗГЛЯД практикующий психотерапевт и научный сотрудник факультета психологии МГУ им. Ломоносова Вера Сухих.
На сегодняшний день у детей и подростков наблюдается новый тренд – квадробика. Это нечто между субкультурой, хобби и фитнесом, когда человек надевает маску животного и перенимает его повадки. В том числе бывают случаи, когда квадробер настолько вживается в роль, что может укусить или поцарапать прохожего, имитируя повадки животных. К слову, сами сборы квадроберов проходят чаще всего на свежем воздухе, например, в парках.
«Квадробику можно оценивать по-разному. С одной стороны, это социальное явление – подростковая субкультура, одна из многих. Субкультуры будут всегда, для многих подростков это часть поиска своей идентичности и способ социализации», – говорит Сухих.
С другой стороны, квадробику можно оценивать как спортивное явление. Квадроберам нужно иметь хорошую физическую подготовку, сноровку, необходимо тренироваться, изучать специфическую технику движения, в данном случае движения животных – все это присуще спорту. Так, например, какое-то время назад и хоббихорсинг – вид спорта, при котором человек преодолевает различные препятствия «верхом на палке с головой лошади» – не воспринимался всерьез и долго числился среди странных развлечений.
«Однажды на пикнике, на поляне, где мы были, я наблюдала за играющими детьми, они изображали животных. На них не было хвостов и масок, которые присущи квадроберам, но дети телом имитировали движения и повадки животных. Это действительно требует тренировок, изучения, как двигаются эти животные, размышлений, как это можно повторить, будучи человеком. И дети исполняли все действительно очень красиво: были пластичные, очень похожие на животных. Поэтому это справедливо может относиться к виду физической активности», – рассуждает психолог.
В отечественной школе психологии есть концепция развития игровой деятельности в дошкольном возрасте. Игра появляется, проходит несколько этапов развития и после дошкольного возраста постепенно угасает (отходит на задний план), потому что приоритетными становятся другие виды деятельности, например, учебная или общение. Для дошкольника именно игровая деятельность является ведущей, в игре ребенок развивается и оттачивает многие навыки.
«Выделяется несколько видов игры, которые последовательно сменяют друг друга. При этом ключевым критерием игровой деятельности, отличающим ее от других видов деятельности, является воображаемая ситуация, – отмечает Сухих. – Получается, что квадробика – это продвинутая образная игра, которая из дошкольного возраста перекочевала в ранний подростковый. В этом смысле ничего асоциального и патологического в квадробике я не вижу. Игра остается с человеком на всю жизнь как способ развлечься, отвлечься, эмоционально разгрузиться».
Другое дело, если стирается грань между реальностью и воображаемой ситуацией (которую в игре осознают даже младшие дошкольники). Или если из-за увлечения начинают страдать другие важные сферы жизни. Тут, конечно, нужно разбираться, что происходит с ребенком и как ему помочь. Но сам по себе квадробинг не будет этому причиной», – рассуждает психолог.
Поведение, свойственное квадроберам, – рычание, хождение на четвереньках и копирование других повадок животных – как таковым асоциальным поведением не является, указывает собеседница. В этом и есть смысл квадробики. Однако кусать прохожих и мешать другим людям – это уже асоциальное поведение. «Естественно, оно вызывает негодование и раздражение окружающих так же, как когда подростки шумят, ругаются матом и громко слушают музыку на детской площадке», – объясняет Сухих.
При столкновении с квадробером, который ведет себя асоциально, специалист рекомендует стараться соблюдать спокойствие и не отвечать агрессией, особенно физической. «Понятно, что укус от квадробера можно расценивать как нападение, но если это пятиклассница, играющая в собачку, то что с ребенком сделаешь? В такой ситуации лучше постараться остановить нападение и объяснить, что так себя вести нельзя. А если есть возможность добраться до взрослых, отвечающих за ребенка, то стоит поговорить с ними», – заключила психолог.
«Мы убеждены, что она (культура) должна и может существовать без грубого вмешательства, без так называемой культуры отмены, то есть отмены самой культуры», – сказал российский лидер, передает ТАСС.
Путин указал, что ценностная политика Запада зачастую игнорирует и даже оскорбляет религии и традиции разных государств.
«Все чаще мы видим, как продвигаемая западными элитами ценностная повестка игнорирует, а подчас и намеренно оскорбляет общемировые религии, культурные традиции целых регионов мира. Уверен, что большинству стран и народов такие подходы, конечно, не по душе», – подчеркнул президент.
В рамках своего выступления Путин также заявил, что российское общество определилось с главными для себя ценностями, в их числе – право людей говорить на своем родном языке и хранить веру отцов.
Reuters: Власти Китая призвали автопроизводителей не инвестировать в заводы в России
Министерство торговли КНР в ходе специального совещания предупредило китайских автопроизводителей об опасности инвестиций в автостроение за рубежом, пишет Reuters со ссылкой на свои источники, передает «Газета.Ru».
Им рекомендовано отказаться от развития производства в Индии, Турции и России, а также ограничить свою деятельность в Европе и Таиланде исключительно сборкой готовых автомобилей.
В марте экспорт из Китая в Россию машин и оборудования упал на 15%.
Украинский блогер Шарий опубликовал подробности об изгнании шестерых британских дипломатов из России
«Спецслужбы России считают, как вы знаете, что именно Британия координировала удары по Крыму, теракт на Керченском мосту и так далее. Но и это не все», – пишет Шарий в своем Telegram-канале.
ФСБ «визуализировала» некоторую информацию, в частности, используя файлы внутренней сети Foreign, Commonwealth and Development Office, проходящие под грифом Official-SensitiveFCDO-only, в итоге сотрудники-британцы признаны агентами и подлежат высылке, напоминает блогер.
«Насколько мне известно … разведка и контрразведка РФ получили информацию о том, что Eastern Europe and Central Asia Directorate (EECAD) … был превращен в спецслужбу, работающую исключительно против интересов России.
Как следует из информации, полученной российскими спецслужбами, в 2017 году EECAD начал курировать операцию Counter Disinformation & Media Development Programme, целью которой стало как публичное, так и непубличное противодействие РФ, дискредитация ее руководства и т. д.», – отмечает Шарий.
«Британией также было создано агентство HMG Russia Unit, – добавляет он. – Курировал проект замминистра иностранных дел королевства Бартон, а он, в свою очередь, подчинялся советнику премьер-министра по национальной безопасности Бэрроу.
Структура EECAD разделена, как утверждают спецслужбы РФ, на множество департаментов, в частности, Департамент развития и гуманитарных программ, Департамент раннего восстановления и реконструкции Украины, Департамент обеспечения деятельности Директората и другие.
Как следует из документации ФСБ, Британское внешнеполитическое ведомство также создало Директорат информационных угроз и влияния (Information Threats and InfluenceDirectorate) – своего рода Департамент пропаганды», – сообщил украинский блогер.
«Что будет дальше? По моей информации, теперь все дипломаты Великобритании будут рассматриваться по умолчанию либо как кадровые сотрудники МИ-6, либо как агентура», – рассуждает Шарий.
«Это одновременно очень сильный удар по службам Великобритании, но также это удар по скудным остаткам дипотношений России и королевства», – заключает блогер.
Напомним, в пятницу утром ФСБ сообщила о прекращении аккредитации шести британских дипломатов. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что дипломаты посольства Британии в Москве занимались акциями, направленными на нанесение ущерба российскому народу.
Министр обороны Китая Дун Цзюнь призвал избегать двойных стандартов при урегулировании конфликта на Украине
На церемонии открытия Сяншаньского форума по безопасности в Пекине Дун Цзюнь подчеркнул, что любой конфликт должен завершиться «мирным решением». По его словам, фундаментальным решением может быть только «продвижение политического урегулирования путем всестороннего обсуждения».
«Чем скорее сесть за стол переговоров и начать говорить, тем скорее наступит мир и будут решены такие острые вопросы, как украинский кризис и палестино-израильский конфликт», – приводит его слова РИА «Новости».
Он заявил, что сейчас «многие страны мира активно работают над прекращением огня и прекращением войн, консенсус о необходимости поддержания мира расширяется, а импульс для содействия примирению растет». Если все стороны будут стремиться к миру, то смогут перейти от конфликтов к мирному решению, сказал Дун Цзюнь.
«Для решения украинского кризиса, палестино-израильского конфликта и других горячих вопросов способствование мирным переговорам и политическое урегулирование являются единственным базовым выходом», – приводит слова министра ТАСС.
Дун Цзюнь подчеркнул, что при работе над урегулированием конфликтов нужно «быть справедливым, не искать геополитических интересов и не прибегать к двойным стандартам», это позволит заручиться доверием всех сторон, организовать благоприятную среду для переговоров.
Кроме того, как указал министр, для урегулирования конфликтов на Украине и Ближнем Востоке нужно «сначала осознать их первопричину и реальность, а потом найти ключи к этим проблемам». Он указал, что у сложных проблем нет простых решений, требуется «придерживаться системного мышления, анализировать первопричины и искать корень болезни».
Дун Цзюнь сказал, что «нельзя заботиться только о себе». «В сообществе с неделимой безопасностью каждый участник имеет право поддерживать свою безопасность, а также несет ответственность за совместное поддержание безопасности во всем мире», – заявил он.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал план мирного урегулирования, разработанный Китаем и поддержанный Бразилией.
Познер отказался работать на Западе из-за требований о Путине
«Были предложения. Я не стану называть конкретно, но они были, и не в одной стране», – сказал Познер в интервью Forbes, передает РИА «Новости».
По его словам, ему выдвигали условие: высказаться о Владимире Путине и его политике «определенным образом». Журналист сообщил, что посчитал такой подход неприемлемым и отказался от предложений.
В интервью Познер рассказал, что хотел бы вернуться к работе в эфире, но это вряд ли возможно: «Я появился на советском экране как человек, которого могли запомнить, в 59 лет, понимаете? Уже люди готовятся уйти, а я в это время прихожу. Думаю, что, может быть, поэтому до сих пор во мне живет вот этот вот драйв, желание. Я хочу, но вы знаете, не всегда все можно, что хочешь. Приходится иногда идти на некоторые компромиссы или признать даже поражение». Журналист также рассказал, что пишет книгу, но не сказал, о чем она будет.
Ранее Познер заявил, что его скончавшийся коллега Николай Сванидзе был принципиальным человеком.
Сотрудник СБУ Журавкин обманом узнал у сына Прилепина местонахождение отца
По данным следствия, куратором Александра Пермякова, которого судят в Москве как исполнителя теракта, был сотрудник СБУ по фамилии Журавкин, который в соцсети «ВКонтакте» создал аккаунт с наименованием Поликарпова Иванка, посредством которого вступил в переписку с сыном Прилепина Ильей, у которого выяснил, что в мае 2023 года его отец будет находиться в поселке Пионерский, передает РИА «Новости».
Журавкин передал информацию о местонахождении писателя Пермякову и приказал ему взорвать автомобиль Прилепина.
Также из обвинительного заключения следует, что Пермяков он получил от Журавкина 2 тыс. долларов и 10 тыс. гривен, прибыл в Россию, арендовал жилье в Солнечногорске, продолжая поиски Прилепина, и продолжал получать деньги от других участников преступной группировки.
Ранее Пермяков признавался, что долгое время работал по заказу украинских спецслужб и рассказывал, как совершил теракт.
Напомним, в мае 2023 года машину писателя подорвали на трассе в Нижегородской области. Он выжил, но получил ранения.
В группе было около пяти-шести учеников, они отделились от остальных, ушли в лес к пограничной линии у реки Коккола, передает ТАСС со ссылкой на газету IltaSanomat.
Они сняли на видео, как проходят мимо красно-зеленого пограничного столба.
Финские пограничники сообщили, что всего 10 учащихся нарушили правила перемещения в пограничной зоне, пятеро из них могли незаконно пересечь границу.
По словам Захаровой, в МИД полностью разделяют выраженные ФСБ оценки деятельности британских «как бы дипломатов», действия которых далеко вышли за пределы, очерченные венскими конвенциями, передает ТАСС.
«Речь идет не только о формальной стороне вопроса и несоответствии заявленной деятельности, а об акциях, нацеленных на нанесение ущерба нашему народу», – сказала Захарова.
Ранее ФСБ сообщила о прекращении аккредитации шести британских дипломатов.
Астроном Попов рассказал о будущих последствиях удара облака солнечной плазмы о Землю
В Российской академии наук предупредили, что по Земле ударит облако солнечной плазмы. По прогнозам ученых, это произойдет 12 сентября в вечернее время.
«Это не первое такое «облако плазмы» даже в сентябре и, судя по пику солнечной активности, не последнее в этом сезоне. Год вообще очень богат на яркие явления, связанные с плазмой и магнитными бурями, Солнце в пике своей активности», – говорит Попов. По словам астронома, бояться данного явления сильно не стоит, хотя не исключает, что могут наблюдаться помехи радиосвязи.
Попов напоминает, что в августе было одно из чудес для любителей наблюдения неба: метеорный поток Персеид и полярное сияние одновременно. По его словам, мало кто такое явление видел своими глазами, тем более в наших широтах летом.
«Сегодня тоже обещается светопреставление. Пока параметры со спутников говорят о том, что с наступлением темноты, как только появятся первые звезды, почти над всей территорией России можно будет уловить всполохи сияния – те самые моменты, когда заряженные частицы солнечного ветра на огромной скорости врезаются в магнитосферу Земли», – делится специалист.
Для повышения шансов что-то увидеть, собеседник рекомендует переместиться туда, где минимальное количество посторонней засветки – огней города, фар часто проезжающих машин. Но придется определить, где север.
«Если заметите какую-то необычную дымку на небе, которая меняет форму, то попробуйте ее сфотографировать в ночном режиме телефона или на фотоаппарат с большой выдержкой. Увидели на экране зеленоватые или красноватые оттенки – да, это оно, продолжаем наблюдения. Ну и, конечно, небо должно быть ясным и чистым, без облаков. Астронаблюдения – это всегда лотерея в наших регионах», – заключил Попов.
Ранее руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал, что на Солнце произошел мощный выброс корональной массы, который привел к образованию крупного плазменного облака. Оно достигло Земли, и специалисты зафиксировали возмущения магнитного поля нашей планеты.
Польша закупила у Южной Кореи учебно-боевые самолеты FA-50 без боевого компонента
«Вероятно, это первые в мире небоевые учебно-боевые самолеты», – приводит слова Томчика РИА «Новости».
Страна, по словам польского замминистра, воспользовалась редкой переговорной тактикой. Когда вооружение закупаемых машин, составлявшее часть контракта, должно было обсуждаться после приобретения самолетов.
В результате в прошлом году в Польшу прибыли 12 учебно-боевых самолетов без боевых характеристик. Примечательно, заметил Цезарий Томчик, что вооружение для FA-50 больше не производится.
«Это абсурд. Мы ведем переговоры до того, как что-то купим, а не после того, как купим», – указал Томчик, обращаясь к заключившему контракт экс-министру обороны Польши Мариушу Блащаку.
По словам Томчика, Минобороны отправило запрос в Верховную контрольную палату с просьбой проверить деятельность прежнего руководства министерства.
Сейчас 12 самолетов FA-50 дислоцируются на 23-й тактической авиабазе в Минске-Мазовецком. В будущем там будет две эскадрильи – 23 машины. Они должны заменить старые МиГ-29. Всего, согласно заключенному с Южной Кореей контракту, Польша будет иметь 48 истребителей FA-50.
Как ранее сообщалось, срочно закупленные Польшей из-за страха перед «нападением России» истребители оказались дорогостоящим «чемоданом без ручки». Даже старые МиГ-29 защищали польское небо гораздо надежнее.
«МИД Украины объявил демарш монгольской стороне в связи с визитом Путина в Монголию», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинского министерства.
МИД заявил, что сильно разочарован – Киев полагает, что Монголия должна была выполнить ордер МУС на арест Путина. Украина пригрозила, что ответит на позицию Улан-Батора.
Напомним, Путин совершил официальный визит в Монголию, где провел переговоры с руководством страны.
Следует отметить, что Монголия является участницей МУС, который в 2023 году в нарушение норм международного права выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Кремль указывал, что это решение МУС является ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не находится под юрисдикцией МУС.
Украина заявила, что будет «работать с партнерами» над тем, чтобы наказать Монголию. МУС допустил принятие мер в отношении Монголии из-за визита Путина. США, в свою очередь, заверили, что «понимают, в каком положении находится Монголия», но призывают ее «выполнять международные обязательства».