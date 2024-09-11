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    «Несокрушимая свобода» положила конец романтическому глобализму с надеждой на единые правила, уважение к правам человека и малых стран, «невиданную личную свободу» и «свободу информации». Свобода проиграла «безопасности», а безопасность трансформировалась в контроль и принуждение.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Империя – это веротерпимость

    Консервативные христианские силы на Западе, недовольные всей радужной повесткой – это если не союзники, то люди, с которыми можно и нужно работать. В этом отношении поддерживать хорошие отношения с западными исповеданиями, католиками, лютеранами, протестантами – в интересах России.

    8 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Щадя свои чувства, мы отделяем себя от правды

    Что испытывают те, кто бежал из зоны обстрелов, кто жил годами в аду, кто лишился дома и близких? Что испытывают парни, которые каждый день смотрят в глаза смерти? Что испытывают матери и жены, узнавшие, что их родных больше нет в живых?

    31 комментарий
    11 сентября 2024, 20:37 • Новости дня

    Позицию Киева об ударах дальнобойным оружием вглубь РФ Блинкен доложит Байдену

    Блинкен в Киеве обсудил вопрос об ударах дальнобойным оружием вглубь России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Джо Байден будет проинформирован о результатах обсуждения вопроса о разрешении Киеву наносить удары вглубь России дальнобойными ракетами, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    На пресс-конференции в Киеве Блинкен заявил, что обсудил эту тему с коллегами из Британии и с Украины и намерен доложить о результатах Байдену, передает РИА «Новости». «Мы обсудили обстрелы дальнобойным оружием, а также ряд других вопросов, и, как я сказал вначале, я собираюсь продолжить эту дискуссию в Вашингтоне, чтобы доложить президенту о том, что я услышал», – сказал он.

    В среду госсекретарь США Блинкен и глава МИД Британии Лэмми прибыли в Киев. В украинскую столицу также прибыли президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня, спикер Сената Чехии Милош Выстрчил, а также спикер парламента Молдавии Игорь Гросу.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад, вероятнее всего, уже принял решение разрешить Киеву бить по территории России дальнобойными ракетами, в СМИ идет формализация этого решения.

    11 сентября 2024, 05:47 • Новости дня
    Харрис заявила о передаче Зеленскому данных разведки США перед СВО
    Харрис заявила о передаче Зеленскому данных разведки США перед СВО
    @ Wolfgang Rattay/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис заявила на дебатах с Дональдом Трампом, что встречалась с украинским лидером Владимиром Зеленским за несколько дней до начала спецоперации России и поделилась с ним развединформацией.

    По ее словам, встреча с Зеленским произошла за несколько дней до начала СВО. Харрис отметила, что поделилась американскими разведданными о том, «как он может защитить себя», передает РИА «Новости».

    Между тем, издание Politico писало, что Харрис может отложить кредит Украине на 50 млрд долларов.

    Напомним, перед началом спецоперации в 2022 году Зеленский отвергал сообщения о скором конфликте с Россией и заявлял, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией для достижения мира.

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    11 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    При попытке захвата буровой вышки РФ в Черном море уничтожены восемь катеров ВСУ

    Минобороны: Сорвана попытка ВСУ захватить российскую буровую вышку в Черном море

    При попытке захвата буровой вышки РФ в Черном море уничтожены восемь катеров ВСУ
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли восемь катеров и до 80 военнослужащих в результате безуспешной попытки захватить российскую буровую вышку в Черном море, сообщило Минобороны.

    По информации ведомства, Главное управление разведки Минобороны Украины организовало операцию по захвату российской буровой вышки, передает ТАСС. Для выполнения этой задачи был направлен морской десант, состоящий из 14 американских катеров Willard Sea Force с украинскими военнослужащими сил специальных операций.

    Силами Черноморского флота операция была сорвана. В результате были потоплены восемь морских катеров и уничтожено до 80 украинских военнослужащих.

    «Еще шесть украинских катеров ретировались, даже не сделав попыток забрать остававшихся в воде раненых украинских военнослужащих», – сообщило Минобороны.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о подготовке Украиной нападения с Черного моря.

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    11 сентября 2024, 20:56 • Видео
    Камала Харрис наконец-то себя показала

    Первые и, вероятно, последние дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис не завершились так, как рассчитывали сторонники Трампа – полным разгромом «глупой Камалы». Итог более чем неожиданный: несмотря на колоссальную разницу между ними, Харрис, как оказалось, во многом похожа на Трампа – у них одинаковые недостатки.

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    10 сентября 2024, 22:43 • Новости дня
    Axios: Блинкен озвучит Зеленскому разрешение США на удары ATACMS по России

    Axios: Украина получит от Блинкена разрешение США на удары ракетами ATACMS по России

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Энтони Блинкен едет в Киев для того, чтобы озвучить украинским властям разрешение на дальнобойные удары по России, сообщила корреспондент американского Axios Джулигрейс Бруфке.

    Бруфке ссылается на заявление главы Палаты представителей по иностранным делам Майкла Маккола, который якобы подтвердил, что  разговаривал с Блинкеном о цели его визита в Киев с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, пишет РБК.

    «Блинкен едет в Киев, чтобы сказать им, что они разрешат наносить удары по России с помощью ATACMS», – процитировала журналист Маккола.

    Ранее Блинкен заявил, что президент США Джо Байден намерен обговорить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием.

    ATACMS – Army Tactical Missile System (армейский тактический ракетный комплекс), это твердотопливная баллистическая ракета класса «земля – земля». Ее длина – 4 м, диаметр – 610 мм. Масса – от 1320 до 1670 кг. Радиус действия (в зависимости от модификации) – от 140 до 300 км. Скорость полета – 3700 км/ч.

    Ракета способна быстро корректировать курс, чтобы противодействовать перехвату средствами ПВО, оснащается различными боевыми блоками, кассетными боеприпасами, осколочно-фугасными и кумулятивными, способна поражать движущиеся цели, а также хорошо защищенные огневые позиции противника. Кассетная начинка несет угрозу автостоянкам, складам ГСМ, самолетам и вертолетам на аэродромах.

    Пуск ракет комплекса ATACMS осуществляется с помощью установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) или М270 MLRS (Multiple Launch Rocket System), а также при помощи ракетного комплекса М270 MLRS на гусеничной платформе бронемашины M2 Bradley.

    По мнению российских военных экспертов, отечественные системы ПВО «Тор», «Бук», С-300 и С-400 способны успешно бороться с ракетами ATACMS.

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    11 сентября 2024, 12:52 • Новости дня
    Военный эксперт: ВСУ слишком широко разинули пасть в Курской области

    Военный аналитик Онуфриенко: ВС России на Курском направлении перешли к наступлению

    Военный эксперт: ВСУ слишком широко разинули пасть в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Крах ВСУ на Курском направлении обернется личной катастрофой для Александра Сырского. Поэтому он, вероятно, перебросит туда любые резервы, даже если для этого придется оголить другие участки фронта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее военкоры сообщили об освобождении села Снагость в Курской области.

    «По поступающим данным, российские войска на Курском направлении освободили ряд населенных пунктов, продолжается штурм еще нескольких сел. Фактически можно говорить о формировании котла в районе Снагости», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    На этом фоне он обратил внимание на плохую оборону ВСУ. Так, например, наши десантники прорвались в центр населенного пункта Снагость и не понесли никаких потерь в технике. «Прежде всего операция стала результатом грамотного планирования», – пояснил собеседник. Во-вторых, противник не успел существенно закрепиться на захваченных территориях, добавил он.

    «ВСУ лишь вырыли окопы, в каких-то домах оборудовали огневые точки. Оплошали украинские военные и с планом по минированию участков. Проблема их командования в том, что они слишком широко разинули пасть. Теперь им приходится за это расплачиваться», – детализировал спикер.

    По мнению Онуфриенко, ВС России в перспективе могут пойти на прорыв к Любимовке в Кореневском районе. Однако ожидать отступления украинской армии не стоит. «Крах ВСУ на Курском направлении обернется личной катастрофой для Александра Сырского. Поэтому он, вероятно, перебросит туда любые резервы, даже если для этого придется оголить другие участки фронта», – прогнозирует эксперт.

    Как считает аналитик, это может создать некоторые трудности и немного замедлить продвижение российских войск. «Тем не менее можно говорить о том, что мы постепенно перешли от создания устойчивой линии фронта в Курской области к наступлению и освобождению захваченных ВСУ территорий», – акцентировал он.

    «При этом важно понимать, что в отличие от противника, мы не перебрасываем дополнительные силы. На других направлениях у нас также продолжается достаточно успешное продвижение с большими перспективами», – заключил Онуфриенко.

    Ранее появились видеоподтверждения атаки и боевых действий в селе Снагость Курской области, которое освобождали от украинских боевиков бойцы 51-го парашютно-десантного полка ВДВ. Кадры штурма населенного пункта опубликованы в Telegram-канале «Военный осведомитель».

    Авторы канала уточняют, что десантники прорвались в центр Снагости, не понеся потерь в технике. Возглавили атаку танк и БМД с антидроновыми козырьками. В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» сообщается, что в Снагости были уничтожены «десятки оккупантов», часть сдалась в плен и выжила. На кадрах видно, как российский десантник идет неспешно сзади группы пленных, украинские солдаты не пытаются сбежать.

    Кроме того, по словам генерал-майора Апти Алаудинова, замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, на Кореневском направлении российские войска уже освободили несколько населенных пунктов. Он добавил, что бойцы 155-й бригады морской пехоты, задействованные на этом участке, воюют очень мужественно и достойно, «никогда не отступают и идут вперед».

    Напомним, днем ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что военное командование разработало план по выдворению украинских боевиков из области, но публично его не озвучат. Он также указывал, что у России хватит сил и средств для защиты Белгорода и выбивания ВСУ из Курской области.

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    10 сентября 2024, 21:54 • Новости дня
    Украинский депутат призвал ВСУ нанести удар по Ирану
    Украинский депутат призвал ВСУ нанести удар по Ирану
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал ВСУ нанести удар по Ирану.

    «А не имеем ли мы права ударить по Ирану?» – написал Гончаренко в своем микроблоге, сообщает «Лента.Ру». По словам Гончаренко, Иран является союзником России и передает ей оружие.

    «Вон Израиль вообще не стесняется. Бьет куда хочет и как хочет. И проблем нет. А нас почему-то в Тегеране вообще не воспринимают», – возмутился депутат.

    Он также призвал срочно сформировать центр по изучению и анализу Ирана, а также начать искать агентуру в Исламской республике.

    Ранее США анонсировали новые санкции против Ирана из-за сотрудничества с Россией и якобы передачи России баллистических ракет.



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    11 сентября 2024, 14:23 • Новости дня
    Мурманские власти уточнили число сбитых беспилотников

    Чибис: В Мурманской области уничтожены все три пытавшиеся атаковать дрона

    Мурманские власти уточнили число сбитых беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прилетевшие в Мурманскую область беспилотные летательные аппараты уничтожены, сообщил глава региона Андрей Чибис в среду днем.

    «Все три беспилотника в Мурманской области сбиты», – сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось о другой отраженной в Мурманской области атаке беспилотников.

    По данным Telegram-каналов, украинский дрон, пытавшийся атаковать Мурманскую область, летел со стороны Норвегии.

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    11 сентября 2024, 01:40 • Новости дня
    Небензя посоветовал ждать некрологи американских военных после недавних ударов России

    Небензя посоветовал ждать некрологи американских военных после ударов России по Украине

    Небензя посоветовал ждать некрологи американских военных после недавних ударов России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    После проведенной Россией серии ударов по украинским военным объектам следует ждать некрологи о внезапной кончине высокопоставленных иностранных военных, в том числе американских, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    Небензя в ходе заседания Совбеза ООН напомнил о «внушительных и эффективных» ударах ВС России по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве и гостинице в Кривом Роге с украинскими офицерами и иностранными инструкторами, передает РИА «Новости».

    «Отличительной особенностью данной серии ударов стала ликвидация значительного количества иностранных инструкторов, специалистов и наемников», – отметил российский дипломат.

    По его словам, после российских ударов в скором времени могут появиться  большое количество некрологов о внезапной кончине «высокопоставленных американских, британских, французских, польских и шведских военных».

    Небензя также повторил предупреждение России, что все, кто помогает «клике Зеленского удерживать на плаву ее военный потенциал», является «законной целью» для ВС России.

    Ранее высокопоставленный военный источник сообщил, что в результате высокоточных ударов ВС России по объекту ВСУ в Полтаве погибло и ранено около 500 специалистов, среди них военнослужащие ВСУ, нацгвардии, а также наемники из Польши, Франции, Германии и Швеции.

    Кроме того, в Кривом Роге уничтожены более 250 боевиков. Среди них около 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству БПЛА.

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    11 сентября 2024, 00:39 • Новости дня
    Байден пообещал снять запрет на удары американским оружием вглубь России
    Байден пообещал снять запрет на удары американским оружием вглубь России
    @ Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация США работает над тем, чтобы отменить ограничения на удары американскими вооружениями вглубь России, заявил президент США Джо Байден.

    Байден заявил, что «работает прямо сейчас» над вопросом снятия ограничений на удары дальнобойным оружием вглубь России, передает ТАСС.

    Ранее глава госдепа США Энтони Блинкен не исключил, что Байден снимет запрет на удары американскими ракетами вглубь России.

    Напомним, Байден намерен в пятницу обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием.

    Между тем, корреспондент американского Axios Джулигрейс Бруфке сообщила, что Блинкен едет в Киев для того, чтобы передать разрешение на дальнобойные удары по России.

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    11 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Захарова: За ударом по Раменскому стоят США и Британия

    Представитель МИД Мария Захарова обвинила США и Великобританию в причастности к атаке на Раменское

    Tекст: Денис Тельманов

    США и Великобритания стоят за атакой на Раменское, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Мы прекрасно понимаем, что киевский режим – это всего лишь инструмент, что за ним, его руками водят, безусловно, Вашингтон и Лондон», – сказала она, передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на вторник беспилотник атаковал городской округ Раменское в Подмосковье.

    В результате атаки пострадали несколько человек. 25-летнего мужчину с черепно-мозговой травмой доставили вертолетом в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Еще четверо пострадавших были госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения.

    Всего в ночь на вторник над Московской областью было сбито 20 беспилотников.

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    11 сентября 2024, 12:58 • Новости дня
    Солист группы «Ляпис Трубецкой» Михалок спел для солдат ВСУ

    Солист групп «Ляпис Трубецкой» и Brutto Сергей Михалок встретил в Киеве песней поезд из Краматорска с солдатами ВСУ

    Солист группы «Ляпис Трубецкой» Михалок спел для солдат ВСУ
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Константин Сергеев

    Вокалист групп «Ляпис Трубецкой» и Brutto Сергей Михалок встретил в Киеве поезд с солдатами ВСУ из донбасского Краматорска.

    Как сообщила «Газета.ру» со ссылкой на блог музыканта, уже два года по прибытии войск на поездах из Донбасса он встречает украинских солдат своими песнями. 5 сентября группа «Ляпис Трубецкой» исполнила их для военных вживую, чтобы «поднять боевой дух солдат».

    В августе 2024 года Борисовский районный суд Белоруссии внес клип и песню «Не быць скотам» («Не быть скотом») группы «Ляпис Трубецкой» в список экстремистских материалов. В 2023 году сообщалось, что концерт группы «Ляпис Трубецкой» отменили в Белграде и черногорской Будве.

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    11 сентября 2024, 11:11 • Новости дня
    WSJ: Запад дал понять Киеву, что не сможет обеспечить его «полную победу»
    WSJ: Запад дал понять Киеву, что не сможет обеспечить его «полную победу»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Западные союзники дали понять украинскому руководству, что не смогут материально обеспечить «полную победу» Киева в конфликте с Россией, а потому Украине стоит исходить из существующих реалий, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на анонимные источники из числа высокопоставленных европейских чиновников.

    По их данным, Киеву уже «было сказано», что обеспечение «полной победы» Украины означало бы затраты Запада на ее поддержку в сотни миллиардов долларов, чего не в силах дать ни Вашингтон, ни Брюссель, передает ТАСС.

    Издание отмечает, что Запад призывает Украину при определении своих целей в конфликте с Россией исходить из сложившихся на поле боя реалий и разработать «убедительный план» действий на следующий год, который будет предусматривать постановку реалистичных военных целей.

    WSJ пишет, что подобные призывы звучат на фоне снижения поддержки избирателями в западных странах идеи военной помощи Киеву и успешного наступления российских сил в зоне боевых действий.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что администрация США работает над тем, чтобы отменить ограничения на удары американскими вооружениями вглубь России.

    Коментарии (7)
    11 сентября 2024, 14:14 • Новости дня
    В ЕС заявили о готовности к жизни без российского газа
    В ЕС заявили о готовности к жизни без российского газа
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз подготовился к тому, чтобы отказаться от поставляемого через украинскую территорию газа из России, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

    «ЕС готов жить без российского природного газа, транзит которого осуществлялся через Украину», – сказала Симсон на пресс-конференции в Брюсселе, передает РИА «Новости».

    При этом объем импортируемого в ЕС российского газа «все еще впечатляющий», несмотря на то, что он снизился с 45% в 2021 году до 15% в 2023 году, заявила еврокомиссар.

    Она добавила, что европейские компании не намерены прекращать закупки российского природного газа, пока это не запрещено санкциями.

    Напомним, контракт на поставки российского газа в европейские страны через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что не будет его продлевать.

    Ранее в США заявили о скорой «независимости» Европы от энергоресурсов из России.

    Коментарии (31)
    11 сентября 2024, 15:42 • Новости дня
    Минобороны назвало «медийной операцией» Киева попытку ВСУ захватить буровую вышку
    Минобороны назвало «медийной операцией» Киева попытку ВСУ захватить буровую вышку
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытка захвата российской буровой вышки в Черном море является медийной операцией киевского режима, приуроченной к приезду высоких представителей США и Европы, заявило Минобороны.

    Эта операция «захлебнулась в крови» и унесла жизни «многих десятков украинских военнослужащих», подчеркнули в российском оборонном ведомстве, передает ТАСС.

    Напомним, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли восемь катеров и до 80 военнослужащих в результате безуспешной попытки захватить российскую буровую вышку в Черном море.

    Коментарии (9)
    11 сентября 2024, 11:58 • Новости дня
    В Мурманской области отразили атаку украинских беспилотников

    Чибис: В Мурманской области система ПВО отразила атаку украинских беспилотников

    В Мурманской области отразили атаку украинских беспилотников
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В Мурманской области была предпринята попытка атаки беспилотников, сработала система ПВО, все угрозы ликвидированы, сообщил губернатор Андрей Чибис.

    В своем Telegram-канале он указал, что в регионе зафиксированы попытки украинских беспилотников проникнуть на территорию, силы ПВО были незамедлительно приведены в боевую готовность и успешно отразили атаку.

    Чибис отметил, что в связи с обострившейся обстановкой в регионе могут быть введены временные ограничения. Он призвал жителей с пониманием отнестись к этим мерам, направленным на обеспечение безопасности.

    Ранее власти Мурманска временно ограничили работу аэропорта.

    Коментарии (7)
    11 сентября 2024, 08:46 • Новости дня
    После схода вагонов поезда в Белгородской области возбуждено дело о теракте

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «террористический акт» после схода вагонов грузового поезда в Белгородской области.

    В Telegram-канале СК указано, что инцидент случился в результате вмешательства в работу железнодорожного транспорта. Машинист и его помощник не пострадали.

    Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК по данному факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

    В настоящее время на месте происшествия работают следователи, проводятся осмотр места происшествия и комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

    Также организованы оперативно-розыскные мероприятия для выявления лиц, причастных к совершению преступления.

    Ранее в управлении Юго-Восточной железной дороги сообщили, что грузовой поезд сошел с рельсов в Белгородской области. Пассажирские поезда отправлены в объезд участка в Белгородской области.

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    Перспективу украинской ПВО Запад обнаружил в С-300

    Дефицит советских комплексов ПВО и дороговизна западных аналогов вынудили Вашингтон искать новые способы поддержки ВСУ. По сообщениям Пентагона, США вместе с Европой и Украиной начинают разработку замены ЗРК С-300 и авиационных ракет Р-27. В чем заключается особенность подобной работы и в какие сроки она может быть выполнена? Подробности

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    Франция собирает африканских террористов против России

    Франция, которая в последние годы терпит одно за другим поражения в Африке, намерена взять реванш. Поскольку результатом этих поражений стало усиление российского влияния и присутствия, именно Россия и выбрана главной целью французских спецслужб. А ударной антироссийской силой выступают местные террористические группировки. Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Камала Харрис наконец-то себя показала

      Первые и, вероятно, последние дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис не завершились так, как рассчитывали сторонники Трампа – полным разгромом «глупой Камалы». Итог более чем неожиданный: несмотря на колоссальную разницу между ними, Харрис, как оказалось, во многом похожа на Трампа – у них одинаковые недостатки.

    • На Украине появятся «языковые инспекторы»

      Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал создать в городе институт «языковых инспекторов», поскольку на улицах стало больше русскоязычных. Деньги на это есть: Запад обеспечивает. С чем связано очередное обострение бандеровщины в Галиции?

    • Шольц передумал: Берлин просит переговоров

      Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Более того, как утверждает европресса, немцы даже готовят собственный «мирный план», по которому Украине нужно отказаться от части территорий. Об этом стало известно после встречи Шольца с Владимиром Зеленским на базе «Рамштайн».

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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