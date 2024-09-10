Глава МО Белоусов провел заседание координационного совета по военной безопасности приграничья

Tекст: Елизавета Шишкова

Министру доложили о ходе реализации комплекса мер по решению основных вопросов, поступающих в оперативную группу, и защите населения и инфраструктуры в регионах возле границы, передает ТАСС.

Также Белоусов обсудил с главами трех регионов и командующими группировок войск обстановку в приграничье и заслушал доклады заместителей министра обороны по вопросам материально-технического, медицинского, инженерного, транспортного обеспечения приграничных территорий, обеспечение группировок войск востребованными вооружением, военной и специальной техникой.

Ранее в Минобороны сообщали, что ВС России поразили замаскированные силы ВСУ в лесах Курской области.

