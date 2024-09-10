Не временным, а структурным кризисом называют текущее положение дел в немецкой экономике большинство экспертов. Массовые увольнения персонала, демонтаж производственных мощностей влекут за собой рост социальной напряженности. А это уже политика.0 комментариев
Глава МО Белоусов провел заседание координационного совета по военной безопасности приграничья
Глава Минобороны Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщили в оборонном ведомстве.
Министру доложили о ходе реализации комплекса мер по решению основных вопросов, поступающих в оперативную группу, и защите населения и инфраструктуры в регионах возле границы, передает ТАСС.
Также Белоусов обсудил с главами трех регионов и командующими группировок войск обстановку в приграничье и заслушал доклады заместителей министра обороны по вопросам материально-технического, медицинского, инженерного, транспортного обеспечения приграничных территорий, обеспечение группировок войск востребованными вооружением, военной и специальной техникой.
Ранее в Минобороны сообщали, что ВС России поразили замаскированные силы ВСУ в лесах Курской области.