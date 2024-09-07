Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
Артиллерия ВС России поразила замаскированные силы ВСУ в лесах Курской области
Украинские боевики собрали свои силы в лесном массиве в приграничном районе Курской области, по ним ударили артиллерийские расчеты группировки «Север», сообщило Минобороны.
Скопления ВСУ выявили средства воздушной разведки, они замаскировались в лесном массиве, после этого цели поразили из ствольной и реактивной артиллерии, сообщило министерство в своем Telegram-канале.
Средства объективного контроля подтвердили поражение личного состава и техники украинской армии.
До этого в курском приграничье районе бомбардировщик Су-34 уничтожил скопления сил и техники украинских боевиков.