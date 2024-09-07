  • Новость часаАртиллерия ВС России поразила замаскированные силы ВСУ в лесах Курской области
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    Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

    Люди с нормальными убеждениями по всему миру так или иначе работают на Россию и этого нельзя стыдиться потому, что это исторический этап. Никакого страха и угрызений совести. Только так победим.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русскую культуру ждут мирные дела

    Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.

    6 комментариев
    7 сентября 2024, 17:22 • Новости дня

    Артиллерия ВС России поразила замаскированные силы ВСУ в лесах Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики собрали свои силы в лесном массиве в приграничном районе Курской области, по ним ударили артиллерийские расчеты группировки «Север», сообщило Минобороны.

    Скопления ВСУ выявили средства воздушной разведки, они замаскировались в лесном массиве, после этого цели поразили из ствольной и реактивной артиллерии, сообщило министерство в своем Telegram-канале.

    Средства объективного контроля подтвердили поражение личного состава и техники украинской армии.


    До этого в курском приграничье районе бомбардировщик Су-34 уничтожил скопления сил и техники украинских боевиков.

    6 сентября 2024, 21:17 • Новости дня
    Названо число погибших военных ВСУ и наемников при ударах по Полтаве и Кривому Рогу

    Высокопоставленный военный источник рассказал о последствиях высокоточных ударов ВС России по объектам ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате высокоточных ударов ВС России по объектам ВСУ в Полтаве и Кривом Роге уничтожены сотни украинских военных и иностранных наемников, сообщил высокопоставленный военный источник.

    Он отметил, что 3 сентября российские военные нанесли удар ракетами «Искандер-М» по учебному центру войск связи ВСУ в Полтаве. «В результате удара погибло и ранено около 500 специалистов», – приводит слова источника ТАСС. Среди них военнослужащие ВСУ, нацгвардии, а также наемники из Польши, Франции, Германии и Швеции.

    4 сентября был нанесен комбинированный ракетный удар по трем пунктам временной дислокации наемников в Кривом Роге. «Противник потерял более 250 боевиков. Среди них около 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству БПЛА», – сообщил источник.

    Ракетным ударом комплекса «Искандер-М» 2 сентября была уничтожена гостиница в Запорожье, где размещались иностранные наемники. «В результате уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, в том числе 19 наемников из Великобритании. Еще около 20 боевиков получили ранения», – сообщил источник.

    Он также добавил, что 28 августа в результате удара «Искандера-М» по сухогрузу в Одесской области, с которого осуществлялась разгрузка оружия для ВСУ, были уничтожены 20 наемников, 12 беспилотных катеров и часть боеприпасов. Еще 38 беспилотников получили повреждения.

    Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что в военном институте связи в Полтаве во время удара ракет было 700 военных ВСУ.

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    7 сентября 2024, 07:00 • Новости дня
    Боевик ВСУ признался в расстреле российских военнопленных в Курской области
    Боевик ВСУ признался в расстреле российских военнопленных в Курской области
    @ t.me/rt_russian

    Tекст: Вера Басилая

    Взятый в плен украинский десантник, участвовавший в атаке ВСУ на Курскую область, признался, что участвовал в расстреле троих российских военнопленных, следует из видео с допросом.

    Украинский военный рассказал, что ему приказали расстрелять трех военнопленных в Курской области.

    «Я отказался. Мне сказали, выбирай, либо ты, либо они». Я их расстрелял», – признался десантник на видео RT.

    По его словам, командование ВСУ при атаке на Курскую область приказало расстрелять пассажирский поезд, чтобы подтолкнуть Россию к объявлению войны Украине.

    Ранее попавший в плен старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко рассказал, что украинская армия забыла в селе Кортнево Курской области целое подразделение.

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    7 сентября 2024, 14:24 • Видео
    Макрон внезапно всех победил

    Вопреки угрозе импичмента и проигрышу на парламентских выборах президенту Франции Эммануэлю Макрону удалось назначить премьер-министром плюс-минус своего человека – 73-летнего Мишеля Барнье. Как ему это удалось? И причем тут «сговор» с Марин Ле Пен, в котором их обвиняют?

    Коментарии (0)
    7 сентября 2024, 10:46 • Новости дня
    «Ахмат» ликвидировал захвативших пленных в Курской области две группы ВСУ

    Спецназ «Ахмат» ликвидировал захвативших пленных в Курской области две группы ВСУ

    «Ахмат» ликвидировал захвативших пленных в Курской области две группы ВСУ
    @ Спиридонов Олег/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Бойцы спецназа «Ахмат» успешно провели спецоперацию в Суджанском районе Курской области, уничтожив группу украинских военнослужащих, причастных к захвату российских военных и мирных жителей, сообщил один из пленных украинских разведчиков Виталий Панченко.

    Известно, что группа пленного и еще одна разведгруппа получили задание захватить ферму в Суджанском районе. Однако, как только украинские военные проникли на территорию фермы, они попали в засаду, организованную российским спецназом, передает ТАСС.

    «Из двенадцати человек нашей группы в живых остались только мы вдвоем», – сообщил Панченко.

    По его словам, украинские военные планировали взять в плен российских военнослужащих и мирных жителей, о чем свидетельствуют видеозаписи, сделанные одним из пленных. На этих видеозаписях зафиксированы кадры, как украинские военные грузят российских военнопленных в грузовики и применяют к ним насилие.

    Ранее взятый в плен украинский десантник, участвовавший в атаке ВСУ на Курскую область, признался, что участвовал в расстреле троих российских военнопленных.

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    7 сентября 2024, 07:15 • Новости дня
    Сальдо заявил о превращении Херсона в пустыню

    Сальдо: Население Херсона сократилось почти в семь раз, город превращается в пустыню

    Tекст: Вера Басилая

    Подконтрольный украинским войскам Херсон стал практически пустынен, население города сократилось почти в семь раз: из 340 тыс. населения, осталось только 50 тыс. человек, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо назвал ситуацию в Херсоне плачевной, в городе есть иностранные наемники, центры обучения и очень много украинских военных. Он отметил сложное положение населения, которое лишено элементарных бытовых услуг: не во всех районах есть электроэнергия и вода, передает РИА «Новости».

    Губернатор рассказал, что мужчин насильно мобилизуют и отлавливают на улицах Херсона.

    «В Херсоне остается все больше людей пожилого возраста, которые физически не могут выехать, поэтому мы все больше и больше думаем о том, как быстрее их освободить», – почеркнул Сальдо.

    Ранее Сальдо заявил о риске вспышки инфекции в Херсоне из-за трупов солдат ВСУ.

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    7 сентября 2024, 06:04 • Новости дня
    Дотком назвал отступлением США слова Остина о ракетах для ВСУ

    Ким Дотком назвал отступлением США слова Остина о ракетах для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком увидел в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина про использование дальнобойных американских ракет для ударов ВСУ вглубь России начало «отступления» США.

    «США отступают. Никаких дальних ударов по территории России с помощью американских ракет, предоставленных Украине», – цитирует РИА «Новости» Доткома.

    По его словам, шаг вниз по лестнице эскалации может означать хорошие новости для человечества.

    Ранее Остин заявил: Киеву не следует надеяться на то, что какие-то виды поставляемого Западом оружия смогут сыграть решающую роль на поле боя.

    Между тем, агентство Reuters сообщило, что США близки к соглашению, чтобы передать Киеву крылатые ракеты большой дальности JASSM в ближайшие месяцы.

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    7 сентября 2024, 06:34 • Новости дня
    «Грады» сожгли позиции ВСУ в Курской области

    Минобороны: «Грады» уничтожили позиции ВСУ в приграничном районе в Курской области

    «Грады» сожгли позиции ВСУ в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Север» уничтожили позиции с живой силой украинских террористических формирований в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны России.

    Артиллеристы нанесли удары по маршрутам движения бронированной техники и кочующих огневых средств ВСУ. По словам командира батареи с позывным Нева, был поражен танк, удары наносились по колоннам с гаубицами M777 и другой иностранной бронетехникой, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее сообщалось, что артиллеристы уничтожили пункт дислокации ВСУ в зоне СВО.

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    7 сентября 2024, 00:02 • Новости дня
    Ударом «Искандера» уничтожен склад безэкипажных катеров под Одессой

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли ракетный удар «Искандером» по месту хранения и подготовки безэкипажных катеров противника в районе Одессы, уничтожены 20 БЭК, сообщил военный источник.

    Ракетный удар был нанесен 4 сентября ОТРК «Искандер-М» по складу безэкипажных катеров противника в районе города Одесса, передает РИА «Новости».

    До этого, 28 августа, ВС России нанесли удар по сухогрузу в Бурлачьей Балке в Одесской области, где разгружалось вооружение для ВСУ. В результате «Искандером» были уничтожены 20 иностранных наемников, 12 безэкипажных катеров и часть боезапаса, еще 38 БЭК повреждены, передает ТАСС.

    Всего в период с 28 августа по 5 сентября в общей сложности было уничтожено 48 украинских безэкипажных катеров, из них в море – 16 БЭК, в портах – 32 катера, а еще 38 БЭК повреждены на складах.

    Ранее высокопоставленный военный источник сообщил, что в результате высокоточных ударов ВС России по объекту ВСУ в Полтаве погибло и ранено около 500 специалистов, среди них военнослужащие ВСУ, нацгвардии, а также наемники из Польши, Франции, Германии и Швеции.

    Кроме того, в Кривом Роге уничтожены более 250 боевиков. Среди них около 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству БПЛА.

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    7 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Су-34 разнес украинские резервы в Курской области авиабомбой с УМПК
    Су-34 разнес украинские резервы в Курской области авиабомбой с УМПК
    @ Валентин Капустин Кредит/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В приграничном районе Курской области бомбардировщик Су-34 уничтожил скопления сил и техники украинских боевиков, сообщило Минобороны.

    Экипаж Су-34 ВКС России ударил по скоплению личного состава и военной техники ВСУ в курском приграничье, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Разведка подтвердила уничтожение целей, после чего самолет вернулся на аэродром вылета.


    Удар производился с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), позволяющим бить точно в цель с безопасного расстояния.

    В пятницу Су-34 также бил по скоплениям ВСУ в приграничном районе Курской области авиабомбой с УМПК.

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    7 сентября 2024, 15:32 • Новости дня
    Bloomberg: Запад обеспокоен отступлением ВСУ из Курской области

    Bloomberg: Запад обеспокоен отступлением ВСУ из Курской области в ближайшие два месяца

    Tекст: Александра Юдина

    Западные союзники Украины выражают опасения по поводу способности ВСУ удержать позиции в приграничных районах Курской области в течение ближайших пары месяцев на фоне успешного наступления российских войск, пишет Bloomberg.

    По данным агентства, Киев может быть вынужден отступить из этого региона в течение ближайших двух месяцев, если Москва предпримет более масштабное контрнаступление, передает ТАСС.

    Как отмечают источники в правительствах США и ЕС, российская армия демонстрирует активность и проводит собственное наступление в Донбассе в то время как украинские военные терпят поражение.

    Также Bloomberg указывает, что ситуацию в Курской области президент Владимир Зеленский может использовать в качестве «разменной монеты», однако издание отмечает, что Москва не демонстрирует готовности к переговорам, а ВСУ могут не выдержать противостояния в этом регионе.

    «Некоторые союзники Киева обеспокоены тем, что Украина, возможно, не сможет удержаться в приграничье Курской области достаточно долго, чтобы иметь возможность использовать это как рычаг на переговорах», – резюмирует издание.

    Ранее в американских СМИ появилась информация, что в Белом доме недовольны действиями киевского режима после удара по учебному центру в Полтаве, когда Москва ответила на нападение на Курскую область.

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    7 сентября 2024, 11:46 • Новости дня
    Американский журналист рассказал, сможет ли Трамп развязать войну с Россией

    Tекст: Кристина Цыцура

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, в отличие от демократов, может получить поддержку простых американцев для ведения крупной войны с Россией, если не сможет решить конфликт на Украине, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    «Я сомневаюсь, что демократы смогут сделать то же самое, но у Трампа это вполне реально. Большая война с Россией или Китаем – да», – передает РИА «Новости» его слова.

    По словам Хинкла, экс-президент имеет серьезное желание добиться мира на Украине. Однако, если Трамп вернется в Белый дом, есть вероятность, что США выберут путь дальнейшей эскалации конфликта.

    Ранее Трамп заявлял, что, если победит на выборах, сможет остановить боевые действия на Украине в течение 24 часов.

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    6 сентября 2024, 21:50 • Новости дня
    Франция потратит 300 млн евро доходов от российских активов на оружие для ВСУ

    Евросоюз направит Франции средства из замороженных активов РФ на закупку оружия для Киева

    Франция потратит 300 млн евро доходов от российских активов на оружие для ВСУ
    @ Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз выделит Франции 300 млн евро из доходов от замороженных российских активов для поставки вооружений Украине. Об этом сообщает Минобороны Франции.

    «Еврокомиссия договорилась с генеральной дирекцией по вооружению об использовании этих средств для быстрой закупки у французской промышленности приоритетных для Украины материалов в области боеприпасов, артиллерии и противовоздушной обороны на сумму 300 миллионов евро в течение 2024 года», – говорится в заявлении французского военного ведомства, которое передает РИА «Новости»

    Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз уже начал направлять доходы от замороженных активов РФ на оплату военных поставок Украине.

    Помимо этого США выделили новый пакет помощи Украине на 250 млн долларов. По данным Пентагона, в пакет вошли зенитные ракеты RIM-7, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin.

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    7 сентября 2024, 14:18 • Новости дня
    Американский журналист: Вашингтон недоволен действиями Киева

    Американский журналист Хинкл: Вашингтон недоволен действиями Киева

    Американский журналист: Вашингтон недоволен действиями Киева
    @ Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В американском руководстве недовольны действиями киевского режима и президента Украины Владимира Зеленского после удара по учебному центру в Полтаве, сообщил американский журналист Джексон Хинкл.

    У Соединенных Штатов есть причины для смещения Зеленского, заявил Хинкл РИА «Новости».

    Киев предполагал, что может действовать безнаказанно, но Москва ответила на нападение на Курскую область ударом по полтавскому учебному центру, поскольку украинская сторона нарушила красные линии.

    «Очевидно, если есть правительство, которое делает такие безумные вещи, и у этого могут быть плохие последствия в дальнейшем, в министерстве обороны США, я уверен, есть много людей, которые недовольны курсом Украины, и очень рады были бы увидеть его (Зеленского) уход», – заключил журналист.

    Ранее высокопоставленный военный источник заявлял, что в результате удара по объекту ВСУ в Полтаве погибло и ранено около 500 специалистов, среди них военнослужащие ВСУ, нацгвардии и наемники европейских стран.

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    7 сентября 2024, 03:44 • Новости дня
    В Раде назвали сумму взятки для покупки отсрочки от мобилизации

    Депутат Верховной рады Юрченко заявил, что отсрочку от мобилизации на Украине можно купить за 37 тыс. долларов

    Tекст: Вера Басилая

    «Белые билеты» (военные билеты, освобождающие от службы в армии по состоянию здоровья) покупают на Украине для отсрочки от мобилизации за 37 тыс. долларов, заявил депутат Рады Александр Юрченко.

    Украинский депутат напрямую связал покупки домов в Испании военкомами со взятками. По его словам, сейчас платят 37 тыс. долларов за отсрочку от мобилизации, передает ТАСС.

    Ранее украинские СМИ отмечали, что до ужесточения мобилизационного законодательства стоимость отсрочки от мобилизации составляла порядка 10 тыс. долларов.

    Ранее национальный банк Украины сообщил, что количество граждан, выехавших из страны в этом году, составило 400 тыс. человек.

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    7 сентября 2024, 12:38 • Новости дня
    WP: Зеленскому не разрешили наносить удары вглубь России

    Washington Post: Зеленскому не разрешили наносить удары вглубь России

    WP: Зеленскому не разрешили наносить удары вглубь России
    @ Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский не убедил западных союзников снять ограничения на удары вглубь России, пишет Washington Post.

    По данным газеты, прозвучавшее в ходе заседания Контактной группы по обороне Украины в Западной Германии обращение Зеленского не привело к какому-либо результату, передает РИА «Новости».

    «США не сообщили о немедленном изменении ограничений на использование вооружений большей дальности», – уточняется в публикации.

    Ранее Зеленский заявил, что радиус действия переданных Украине дальнобойных ракет не позволяет ударить по Кремлю.

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    7 сентября 2024, 00:31 • Новости дня
    Зеленский пожалел, что не может ударить по Кремлю

    Зеленский выразил сожаление, что не может ударить ракетами по Кремлю

    Tекст: Вера Басилая

    Радиус действия переданных Украине дальнобойных ракет не позволяет ударить по Кремлю, что вызывает сожаление, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время выступления на 50-м международном форуме «Амброзетти».

    По словам Зеленского, дальнобойное оружие, которое могут передать союзники Украине, способно  бить на расстояние около 200 км, что не позволяет атаковать Кремль.

    «Когда мы говорим о том, что Италия или кто-то еще боится, что мы будем бить по Кремлю, мне жаль, что мы не можем этого сделать»,  – заявил Зеленский, передает RT.

    Ранее в Пентагоне заявили, что разрешение на удары вглубь России не поможет Киеву против российской авиации.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал шантажом и «игрой с огнем» обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь России.

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      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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