Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Российские ученые научились определять атеросклероз по ЭКГ
Ученые из Новосибирска разработали метод выявления атеросклероза по ЭКГ
Ученые НИИ терапии и профилактической медицины в Новосибирске разработали экспресс-метод выявления атеросклероза на основе обычной электрокардиограммы.
Метод позволяет в экспресс-режиме определить наличие кальциноза коронарных артерий, передает РИА «Новости».
«В моей лаборатории разработан и получен приоритетно патент – метод обработки электрокардиографического сигнала, который позволяет в экспресс-режиме определить наличие кальциноза коронарных артерий, то есть это один из возможных безлучевых способов диагностики, который позволяет в скрининговом режиме определять наличие атеросклероза у людей», – заявил главный научный сотрудник института Константин Николаев.
Ученый добавил, что ранее в его лаборатории совместно с НПО «Биотест» был разработан экспресс-тест, определяющий наличие в крови сердечного белка, связывающего жирные кислоты, – ранний маркер инфаркта миокарда. Он позволяет диагностировать инфаркт миокарда в короткое время даже в условиях сельского ФАПа.
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