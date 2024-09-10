Не временным, а структурным кризисом называют текущее положение дел в немецкой экономике большинство экспертов. Массовые увольнения персонала, демонтаж производственных мощностей влекут за собой рост социальной напряженности. А это уже политика.0 комментариев
В Кремле заявили, что не планируют смотреть дебаты Трампа и Харрис
В Кремле не планируют смотреть дебаты кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и его соперницы от демократов Камалы Харрис, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Ожидать – не наше дело, это дело американских избирателей», – передает ТАСС его слова.
Ранее сообщалось, что Харрис решила нанять дублера своего оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа, чтобы подготовиться к предстоящим дебатам.