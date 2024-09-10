Шойгу: Срыв контракта на вертолетоносцы «Мистраль» вызван шантажом США

Tекст: Александра Юдина

«Вертолетоносцы «Мистраль»… все было готово на 90% – экипажи уже там во Франции, идет обкатка оборудования», – передает ТАСС его слова.

Шойгу отметил, что в США дали отмашку приостановить процесс.

Тем временем стало известно, что первый универсальный десантный корабль-вертолетоносец (УДК) проекта 23900 «Иван Рогов», строящийся на керченском судостроительном заводе «Залив» для Тихоокеанского флота, будет готов к заводским и ходовым испытаниям в море до конца 2027 года.