Не временным, а структурным кризисом называют текущее положение дел в немецкой экономике большинство экспертов. Массовые увольнения персонала, демонтаж производственных мощностей влекут за собой рост социальной напряженности. А это уже политика.0 комментариев
Шойгу: Срыв контракта на вертолетоносцы «Мистраль» вызван шантажом США
США шантажировали Францию проблемами с одним из ее банков, из-за чего был сорван контракт на поставку России вертолетоносцев «Мистраль», сообщил секретарь Совбеза Сергей Шойгу.
«Вертолетоносцы «Мистраль»… все было готово на 90% – экипажи уже там во Франции, идет обкатка оборудования», – передает ТАСС его слова.
Шойгу отметил, что в США дали отмашку приостановить процесс.
Тем временем стало известно, что первый универсальный десантный корабль-вертолетоносец (УДК) проекта 23900 «Иван Рогов», строящийся на керченском судостроительном заводе «Залив» для Тихоокеанского флота, будет готов к заводским и ходовым испытаниям в море до конца 2027 года.