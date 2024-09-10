  • Новость часаСистема ПВО сбила 144 беспилотника над территорией России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    После встречи с Зеленским Шольц запросил мирные переговоры
    Россия решила присоединиться к энергосистеме Центральной Азии
    Российские военные захватили американский броневик MaxxPro
    Харрис наняла дублера Трампа для подготовки к дебатам
    Над территорией России сбиты 144 украинских беспилотника
    Генпрокуратура проконтролирует помощь пострадавшим от украинских БПЛА
    В Кремле объяснили отказ Путина ехать в США на ГА ООН
    Пентагон заявил о стратегической важности Красноармейска для ВСУ
    Власти оценили возможность возврата западного автопрома
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русской тоске пришел конец

    У российской оппозиции была мантра про то, что в конце концов в России «холодильник победит телевизор». Самое забавное, что они оказались правы: реальность действительно победила пропаганду. Вот только пропаганду не кремлевскую, а их собственную – русофобскую.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Америка повторяет путь Карфагена

    Основатели американского государства сделали многое, чтобы их страну считали новым Римом: отсюда вся символика в оформлении Вашингтона, Капитолийский холм, здание Конгресса с римскими колоннами, должности консулов и сенаторов. Америка пытается «вести за собой мир», как недавно заявил Байден. Но аналогия с Римом здесь вообще неуместна.

    9 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Поворот России на Восток прошел точку невозврата

    Поворот России на Восток стал реальностью благодаря сочетанию наших усилий и благоприятных внешних обстоятельств. Новые виражи в отношениях России и Запада не приведут к затуханию восточного вектора, а вместе с ним и развития Дальнего Востока.

    0 комментариев
    10 сентября 2024, 09:22 • Новости дня

    Дипломаты заявили о разрешении ситуации с застрявшими на Хайнане после тайфуна туристами

    Генконсул Черноусов: Туристы из России на Хайнане могут вылететь из аэропорта Феникс после тайфуна

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские туристы, застрявшие на китайском острове Хайнань из-за тайфуна «Яги», могут воспользоваться аэропортом города Санья Феникс, который работает в штатном режиме, сообщил генеральный консул России в Гуанчжоу Александр Черноусов.

    6-7 сентября в провинции Хайнань прошел тайфун «Яги». Из-за него были отменены международные авиарейсы из аэропорта Мэйлань города Хайкоу, в том числе и рейс HU765 в Москву, который должен был состояться 7 сентября, передает ТАСС.

    Как сказал генконсул, авиакомпания «Хайнаньские авиалинии» планирует ближайшие прямые рейсы из Хайкоу в Москву ориентировочно в ночь с 10 на 11 и с 13 на 14 сентября. При этом аэропорт в городе Санья работает в штатном режиме и оттуда можно вылететь в Москву рейсами компании «Аэрофлот» ежедневно, кроме среды.

    Черноусов отметил, что генконсульство поддерживает связь с «Хайнаньскими авиалиниями» и с местными ведомствами, в канцелярию по иностранным делам провинции Хайнань была направлена нота с просьбой о содействии гражданам России, застрявшим в аэропорту Хайкоу.

    Чтобы добраться из Хайкоу в Санью, можно купить билет на поезд ценой от 100 юаней (1300 рублей), время в пути составит полтора-два часа. Такси стоит порядка 500 юаней, время поездки составит 3-4 часа.

    Напомним, тайфун «Яги» стал самым сильным в районе Южно-Китайского моря в последние десять лет, в зоне его действия погибли три человека, более 1 млн человек оказались в зоне бедствия.

    9 сентября 2024, 10:47 • Новости дня
    Премьер Грузии объяснил отзыв Украиной дипломата покупкой стиральной машины
    Премьер Грузии объяснил отзыв Украиной дипломата покупкой стиральной машины
    @ georgia.mfa.gov.ua

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Решение нового главы МИД Украины Андрея Сибиги снять с должности временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина связано с приобретением украинским дипломатом стиральной машины, заявил на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «В отличие от отзыва посла (в 2022 году), это не политический акт, это связано с приобретением бытовых вещей представителем дипломатической миссии (Украины), – сказал премьер-министр. – По мнению украинских властей, в военное время не следовало приобретать стиральную машину».

    По его словам, в 2022 году Украина приняла «чисто политическое решение», отозвав из Грузии посла.

    «Мы не ввели санкции (против России), не отправили на Украину с санкции правительства вооруженных добровольцев», – напомнил Ираклий Кобахидзе о решении Киева после начала СВО.

    Напомним, ранее в понедельник новый глава МИД Украины решил снять с поста временного поверенного в Грузии.

    Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил, что решение Андрея Сибиги снять с должности временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина может отвечать «политике имитации Киевом сильных дипломатических ходов на фоне собственных больших сложностей».

    Коментарии (20)
    9 сентября 2024, 12:04 • Новости дня
    Эксперт оценил угрозу польско-украинской группировки у границ Белоруссии

    Политолог Дзермант: Группировка Польши и Украины у границ Белоруссии – это половина всей белорусской армии

    Эксперт оценил угрозу польско-украинской группировки у границ Белоруссии
    @ EPA/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинское руководство – при неблагоприятном для них раскладе – может пойти на «безумные действия». Речь в этом случае пойдет о вовлечении в конфликт близлежащих стран, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Дзермант. Так он прокомментировал сообщения Совбеза Белоруссии о скоплении сил ВСУ и ВС Польши у границы.

    «Минск, говоря об украинской и польской группировках, опирается на разведданные. Сведения, на мой взгляд, достоверны и объективны. Численность находившихся там солдат ВСУ в июле была выше, но в результате военно-политических действий, принятых белорусской стороной, в Киеве решили часть войск отвести. Тем не менее обстановка остается напряженной», – сказал белорусский политолог Алексей Дзермант.

    По словам эксперта, совместная группировка Польши и Украины вблизи границ – это чуть меньше половины всей белорусской армии. «Более того, они размещают там и ударное, и наступательное оружие, – добавил он. – Угроза становится все существенней. Мы должны реагировать и отвечать на действия противника, чтобы не пропустить возможный удар».

    «На этом фоне в первую очередь следует сооружать линии обороны. Во-вторых, необходимо создавать новые оперативно-тактические соединения – и это уже происходит. Речь, в частности, о новой части пограничников. В-третьих, важно выстраивать стратегию белорусской армии, подтягивать к границе войска, а также приводить в боевую готовность ракетное вооружение», – перечислил спикер.

    Кроме того, как считает Дзермант, Минск станет тесно взаимодействовать с Москвой по вопросу возможного реагирования. «Таким образом, с одной стороны, мы готовимся к самому худшему, но с другой – понимаем, что от наших слаженных и спокойных действий будет зависеть ситуация в регионе», – акцентировал он.

    При этом, по мнению политолога, Киев и Варшава продолжат курс на эскалацию. Впрочем, добавил собеседник, многое будет зависеть от ситуации в зоне СВО. «Если перед ВСУ поставят цель оттянуть российскую армию в сторону Белоруссии, то возможны провокации на границе. Если же польские власти почувствуют, что украинские войска терпят поражение, то риски для них возрастут, и они вряд ли станут участвовать в конфликте», – рассуждает эксперт.

    Однако украинское руководство – при неблагоприятном для них раскладе – может пойти на «безумные действия», допускает он. «Речь в этом случае пойдет о вовлечении в конфликт близлежащих стран. Ключевой вопрос – где это произойдет: в Приднестровье или в Белоруссии», – заключил Дзермант.

    Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что вблизи украинско-белорусской границы находятся военные ВСУ численностью около 14 тыс. человек. Кроме того, по его словам, в Польше «под предлогом усиления ее охраны» развернута группировка численностью до 17 тыс. человек, «в том числе восемь тысяч непосредственно у рубежей».

    «Все в последнее время высказывания и со стороны Запада, и со стороны Киева, упреки в наш адрес, что мы создали какие-то там группировки для того, чтобы начать наступления на юге на территории Украины, могут вызывать только легкую усмешку», – сказал Вольфович.

    Он подчеркнул, что белорусская группировка в приграничных районах «в разы меньше» той, которая находится на Украине. По его словам, она насчитывает четыре тысячи военнослужащих. На этом фоне Вольфович сообщил, что Минск развернул дополнительные соединения и воинские части на границе с Украиной. По его словам, эти меры были приняты «для адекватного реагирования на складывающуюся обстановку».

    Ранее в небе Белоруссии в очередной раз были сбиты БПЛА. Власти страны не раскрыли «владельца» беспилотников, однако напряженность, наблюдаемая на границе с Украиной в последние несколько месяцев, указывает на то, что дрон мог принадлежать ВСУ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего офису Зеленского нужна эскалация в отношениях с Минском и какова ее конечная цель.

    Коментарии (8)
    9 сентября 2024, 20:10 • Видео
    Шольц передумал: Берлин просит переговоров

    Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Более того, как утверждает европресса, немцы даже готовят собственный «мирный план», по которому Украине нужно отказаться от части территорий. Об этом стало известно после встречи Шольца с Владимиром Зеленским на базе «Рамштайн».

    Коментарии (2)
    9 сентября 2024, 16:09 • Новости дня
    Google перестал подтверждать аккаунты с помощью российских номеров
    Google перестал подтверждать аккаунты с помощью российских номеров
    @ Jaque Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пользователи столкнулись с трудностями при создании новых аккаунтов Google, так как система перестала принимать российские номера телефонов для подтверждения личности.

    Отмечается, что несмотря на то, что процесс регистрации нового аккаунта проходит стандартно до момента ввода номера телефона, система выдает сообщение «этот номер нельзя использовать для подтверждения». Попытки пользователей связаться с технической поддержкой Google пока не принесли результатов, передает ТАСС.

    Напомним, 3 августа видеохостинг YouTube прекратил показ видео в высоком качестве на большинстве десктопных браузеров в России.

    Коментарии (30)
    9 сентября 2024, 19:04 • Новости дня
    Упавшим в Подмосковье самолетом управлял уволенный за «бочку» на Superjet пилот
    Упавшим в Подмосковье самолетом управлял уволенный за «бочку» на Superjet пилот
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Разбившимся в Подмосковье самолетом-амфибией «Алекс-251» управлял летчик-испытатель первого класса Александр Иванов, которого ранее уволили за выполнение фигуры высшего пилотажа «бочка» на пассажирском лайнере Sukhoi Superjet 100.

    Иванов имел опыт работы на Ту-134, Як-40 и десятке других воздушных судов, сообщает Telegram-канал 112.

    Отмечается, что «бочка», которую он выполнил на Суперджете во время испытаний, была расценена как воздушное хулиганство, и летчика уволили, хотя сам он своей вины не признал.

    Ранее сообщалось, что в Рузском районе Московской области разбился самолет-амфибия «Алекс-251». Он потерпел крушение в ходе тренировочного полета. Предварительно установлено, что два человека, находившихся на борту, погибли.

    Коментарии (17)
    9 сентября 2024, 19:28 • Новости дня
    ВС России выбили украинские войска из Красногоровки
    ВС России выбили украинские войска из Красногоровки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска оставили свои позиции в Красногоровке. Об этом сообщили силовые структуры ДНР.

    «Оставшаяся группировка противника в Красногоровке сбежала с оставшихся позиций. ВСУ в городе нет», – передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    Ранее сообщалось, что украинские подразделения могли попасть в окружение на Покровском направлении.


    Коментарии (3)
    9 сентября 2024, 20:56 • Новости дня
    Российские военные захватили американский броневик MaxxPro
    Российские военные захватили американский броневик MaxxPro
    @ US Army

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские подразделения в ходе спецоперации обнаружили и захватили бронеавтомобиль американского производства MaxxPro, который находился в распоряжении украинских формирований, сообщил военнослужащий с позывным «Шахтер».

    Как указал военнослужащий, российские беспилотники обнаружили броневик во время разведывательной операции. По его словам, украинские военные пытались его использовать, однако точный артиллерийский огонь вынудил их покинуть машину. «Наши артиллеристы поразили цели в непосредственной близости от броневика, что заставило противника отступить. После этого мы без боя эвакуировали трофей», – рассказал «Шахтер», передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили в Харьковской области украинскую боевую машину пехоты Bradley.

    Коментарии (6)
    9 сентября 2024, 10:50 • Новости дня
    Анонсирован визит главы МИД Китая в Россию

    МИД: Ван И посетит Россию 11-12 сентября

    Анонсирован визит главы МИД Китая в Россию
    @ KHALED ELFIQI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Китая, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И 11–12 сентября посетит Санкт-Петербург для участия во встрече высоких представителей стран БРИКС, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Как сообщила Мао Нин, Ван И прибудет в Санкт-Петербург по приглашению секретаря Совбеза Сергея Шойгу для участия в 14-й встрече высоких представителей БРИКС, курирующих вопросы безопасности, передает ТАСС.

    Ранее был анонсирован визит советника премьера Индии по нацбезопасности Аджита Довала в Россию.

    Коментарии (0)
    9 сентября 2024, 21:23 • Новости дня
    Россия решила присоединиться к энергосистеме Центральной Азии
    Россия решила присоединиться к энергосистеме Центральной Азии
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерства энергетики России и Узбекистана договорились о присоединении «Системного оператора» РФ к объединенной энергосистеме (ОЭС) Центральной Азии. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.

    По словам Цивилева, это позволит совместно управлять перетоками электроэнергии между странами, сообщает ТАСС

    «Узбекская сторона полностью это поддерживает. Мы в ближайшее время это сделаем», – заявил министр.

    Ранее сообщалось, что Россия и Узбекистан договорились о строительстве АЭС малой мощности с блоками до 55 МВт. Корпорация «Росатом» в ближайшее время должна внести и согласовать изменения в межправительственное соглашение между Москвой и Ташкентом о сотрудничестве в области атомной энергетики.

    Коментарии (9)
    9 сентября 2024, 16:33 • Новости дня
    Путин изменил порядок допуска военных к гостайне

    Порядок допуска к гостайне российских военных будет устанавливать министр обороны

    Путин изменил порядок допуска военных к гостайне
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Порядок оформления допуска к государственной тайне в Министерстве обороны России будет устанавливать глава военного ведомства по согласованию с ФСБ России. Это предусмотрено новым указом президента РФ.

    «Министр... устанавливает в соответствии с законодательством РФ о государственной тайне по согласованию с ФСБ РФ в Минобороны России, подведомственных Минобороны России органах и организациях порядок оформления, переоформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне, а также их доступа к сведениям, составляющим государственную тайну», – говорится в документе, передает ТАСС.

    Отмечается, что новый порядок будет учитывать специфику решаемых Минобороны задач.

    Ранее Путин также утвердил положения, касающиеся выезда за рубеж экс-чиновников.

    Коментарии (3)
    9 сентября 2024, 20:40 • Новости дня
    Венгерский концерн MOL заключил соглашения о транзите нефти через Украину

    Венгерский концерн MOL заключил соглашения о транзите нефти по «Дружбе» через Украину в Венгрию и Словакию

    Венгерский концерн MOL заключил соглашения о транзите нефти через Украину
    @ REUTERS/Mohammed Ameen

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгерская компания MOL Group подписала соглашения для бесперебойной транспортировки нефти по трубопроводу «Дружба» через территорию Белоруссии и Украины в Венгрию и Словакию, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление концерна.

    Согласно заключенным договоренностям, с 9 сентября поставляемые через Украину объемы нефти на границе Белоруссии и Украины становятся собственностью MOL Group., пишет Bloomberg. Новые соглашения полностью соответствуют всем действующим санкциям, подчеркнули в компании.

    В конце августа венгерский концерн MOL заявил о готовности производить транзит нефти через Украину. При этом глава канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш отмечал, что новая схема транзита может оказаться более дорогостоящей и рискованной.

    Коментарии (3)
    9 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Названа причина смерти Героя России Игоря Родобольского

    Tекст: Денис Тельманов

    Полковник в отставке Игорь Родобольский, ставший обладателем наибольшего числа военных наград, скончался из-за тяжелой болезни. Об этом сообщили родственники офицера.

    «Он долгое время тяжело болел», – приводит слова родных Родобольского «Российская газета». По данным издания, у Родобольского были проблемы с сердцем, а недавно он перенес пневмонию.

    Игорь Родобольский – участник войны в Афганистане и обеих чеченских кампаний. Он считается обладателем наибольшего числа боевых наград в истории российской армии, в том числе Звезды Героя России.

    Ранее сообщалось, что летчик-снайпер Игорь Родобольский умер в возрасте 64 лет в Екатеринбурге.

    Коментарии (2)
    9 сентября 2024, 19:20 • Новости дня
    Польские десантники после неудачной высадки повисли на ЛЭП

    RMF FM: Польские десантники высадились в селе вместо пустыни и повисли на ЛЭП

    Польские десантники после неудачной высадки повисли на ЛЭП
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Польше десантники 2-го разведывательного полка из Хрубешова ошибочно приземлились в жилом районе села Хехло вместо запланированной Блендовской пустыни, сообщила радиостанция RMF FM.

    По данным RMF FM, 12 десантников выпрыгнули из самолета с парашютами и были отнесены сильным ветром от запланированного места приземления, в результате они оказались в населенном пункте Хехло, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что военнослужащие приземлились на придомовые участки местных жителей, один из них повредил крышу дома, а другой повис на линии электропередачи. Никто из десантников не получил серьезных травм. Один из военнослужащих с травмой ноги был доставлен в госпиталь.

    Коментарии (13)
    9 сентября 2024, 18:23 • Новости дня
    В Латвии установили цель упавшего беспилотника

    Командующий армией Латвии Калниньш: Упавший в стране дрон прилетел из Белоруссии

    В Латвии установили цель упавшего беспилотника
    @ Dirk Waem/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Беспилотник, упавший на территории Латвии, прибыл из воздушного пространства Белоруссии и не был намеренно направлен в страну, об этом свидетельствуют данные, полученные от партнеров по НАТО, заявил командующий латвийской армией Леонид Калниньш.

    Как указал Калниньш на пресс-конференции, дрон пересек латвийскую границу со стороны Белоруссии. Однако после тщательного анализа информации, предоставленной союзниками, латвийские военные пришли к выводу, что целью беспилотника была не Латвия, отметил он. По его словам, «открытой эскалации не отмечено», передает РИА «Новости» со ссылкой на портал TVnet.

    Министр обороны Андрис Спрудс в ответ на инцидент распорядился усилить противовоздушную оборону на восточной границе страны.

    Накануне президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о падении российского дрона на востоке страны. Позже стало известно, что латвийский МИД вызвал временного поверенного в делах России в Латвии Дмитрия Касаткина после заявления властей республики о падении якобы российского беспилотника на востоке страны.

    Коментарии (9)
    9 сентября 2024, 15:07 • Новости дня
    «Алроса» добыла в Якутии особо крупный алмаз
    «Алроса» добыла в Якутии особо крупный алмаз
    @ alrosa.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компания «Алмазы Анабара» (входит в «Алросу») добыла в конце лета на месторождении Эбелях прииска Маят в Анабарском районе Республики Саха (Якутия) особо крупный алмаз ювелирного качества, его вес составил 262,5 карата, сообщила пресс-служба «Алросы».

    Как сообщили в пресс-службе, это прозрачный кристалл с единичными включениями графит-сульфида и слабым ожелезнением, обладающий характерной формой для минералов месторождения Эбелях, передает ТАСС. Алмаз нашли во время промывки алмазоносных песков, его отправили на экспертную оценку морфологических характеристик.

    В «Алросе» напомнили, что это уже второй алмаз-рекордсмен, найденный в России менее чем за год. 10 сентября 2023 года на том же месторождении Эбелях был добыт кристалл весом 390,7 карата.

    Напомним, в августе один из крупнейших когда-либо найденных в мире алмазов, необработанный камень весом 2492 карата, добыла в Ботсване канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond Corp.

    Коментарии (9)
    9 сентября 2024, 09:59 • Новости дня
    Киев не нашел желающих служить в «Украинском легионе»

    Dzienik Gazeta Prawna: Киев не может найти добровольцев в «Украинский легион»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Формирование так называемого Украинского легиона на территории Польши из проживающих в Евросоюзе граждан постсоветской республики не стартовало в установленный срок 1 августа из-за неспособности Киева начать вербовку, сообщило польское издание Dzienik Gazeta Prawna.

    Как сообщает издание, в ходе визита в Варшаву в июле президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании «Украинского легиона», который должен был быть собран из добровольцев из числа постоянно проживающих в Польше и других европейских странах украинцев и обучаться в Войске польском, передает ТАСС.

    Там добавили, что спустя два месяца Киев так и не начал набирать добровольцев.

    По словам замглавы польского Минобороны Павла Залевского, Варшава «готова была начать обучение 1 августа», однако за набор рекрутов отвечают украинские дипломатические и консульские учреждения на территории страны.

    Ранее стало известно, что около 800 тыс. мужчин призывного возраста скрываются на Украине от мобилизации в армию.

    Коментарии (7)
    Главное
    Украинские беспилотники попали в многоэтажки подмосковного Раменского
    Над Домодедово сбит украинский беспилотник
    Венгрия направила помощь Чаду вместо Украины
    Конгресс США поддержал санкции за строительство Крымского моста
    Швейцарские СМИ: Зеленский создал на Украине постфеодальную систему
    У арестованного за взятку военкома в Москве изъяли крупную сумму денег
    Apple представила обновленную линейку iPhone 16

    Как обновляется российский рыболовецкий флот

    Новое соглашение на строительство рыболовецких судов подписано в ходе Восточного экономического форума. Это стало еще одним примером масштабного обновления рыболовецкого флота – несмотря на санкции и сложности в отечественном судостроении. Происходящее имеет значение не только для рыбаков и верфей, но и в целом для продовольственного суверенитета страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Россияне стали охотнее выбирать власть

    Прошедшие выборы отличались высокой явкой из-за растущего интереса избирателей к формированию власти. И результаты голосования зафиксировали новые расстановки на партийном поле. К таким выводам пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Выборы 2024: основные итоги». Подробности

    Перейти в раздел

    Перспективу украинской ПВО Запад обнаружил в С-300

    Дефицит советских комплексов ПВО и дороговизна западных аналогов вынудили Вашингтон искать новые способы поддержки ВСУ. По сообщениям Пентагона, США вместе с Европой и Украиной начинают разработку замены ЗРК С-300 и авиационных ракет Р-27. В чем заключается особенность подобной работы и в какие сроки она может быть выполнена? Подробности

    Перейти в раздел

    После встречи с Зеленским Шольц запросил мирные переговоры

    Канцлер Германии Олаф Шольц меняет тактику. После встречи с Владимиром Зеленским он выступил за начало мирных переговоров с Россией. Более того, в Берлине готовят собственный «мирный план», по которому Украине придется признать потерю территорий. Что заставило власти Германии запаниковать? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Русской тоске пришел конец

      У российской оппозиции была мантра про то, что в конце концов в России «холодильник победит телевизор». Самое забавное, что они оказались правы: реальность действительно победила пропаганду. Вот только пропаганду не кремлевскую, а их собственную – русофобскую.

      0 комментариев
    • Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов
      Америка повторяет путь Карфагена

      Основатели американского государства сделали многое, чтобы их страну считали новым Римом: отсюда вся символика в оформлении Вашингтона, Капитолийский холм, здание Конгресса с римскими колоннами, должности консулов и сенаторов. Америка пытается «вести за собой мир», как недавно заявил Байден. Но аналогия с Римом здесь вообще неуместна.

      9 комментариев
    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      Поворот России на Восток прошел точку невозврата

      Поворот России на Восток стал реальностью благодаря сочетанию наших усилий и благоприятных внешних обстоятельств. Новые виражи в отношениях России и Запада не приведут к затуханию восточного вектора, а вместе с ним и развития Дальнего Востока.

      0 комментариев
    Перейти в раздел

    • Шольц передумал: Берлин просит переговоров

      Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Более того, как утверждает европресса, немцы даже готовят собственный «мирный план», по которому Украине нужно отказаться от части территорий. Об этом стало известно после встречи Шольца с Владимиром Зеленским на базе «Рамштайн».

    • Шутка Путина про Харрис наделала шороху

      «Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу». Такими словами кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что фаворитом России является Камала Харрис с ее заразительным смехом.

    • Макрон внезапно всех победил

      Вопреки угрозе импичмента и проигрышу на парламентских выборах президенту Франции Эммануэлю Макрону удалось назначить премьер-министром плюс-минус своего человека – 73-летнего Мишеля Барнье. Как ему это удалось? И при чем тут «сговор» с Марин Ле Пен, в котором их обвиняют?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............