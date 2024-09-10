У российской оппозиции была мантра про то, что в конце концов в России «холодильник победит телевизор». Самое забавное, что они оказались правы: реальность действительно победила пропаганду. Вот только пропаганду не кремлевскую, а их собственную – русофобскую.0 комментариев
Дипломаты заявили о разрешении ситуации с застрявшими на Хайнане после тайфуна туристами
Генконсул Черноусов: Туристы из России на Хайнане могут вылететь из аэропорта Феникс после тайфуна
Российские туристы, застрявшие на китайском острове Хайнань из-за тайфуна «Яги», могут воспользоваться аэропортом города Санья Феникс, который работает в штатном режиме, сообщил генеральный консул России в Гуанчжоу Александр Черноусов.
6-7 сентября в провинции Хайнань прошел тайфун «Яги». Из-за него были отменены международные авиарейсы из аэропорта Мэйлань города Хайкоу, в том числе и рейс HU765 в Москву, который должен был состояться 7 сентября, передает ТАСС.
Как сказал генконсул, авиакомпания «Хайнаньские авиалинии» планирует ближайшие прямые рейсы из Хайкоу в Москву ориентировочно в ночь с 10 на 11 и с 13 на 14 сентября. При этом аэропорт в городе Санья работает в штатном режиме и оттуда можно вылететь в Москву рейсами компании «Аэрофлот» ежедневно, кроме среды.
Черноусов отметил, что генконсульство поддерживает связь с «Хайнаньскими авиалиниями» и с местными ведомствами, в канцелярию по иностранным делам провинции Хайнань была направлена нота с просьбой о содействии гражданам России, застрявшим в аэропорту Хайкоу.
Чтобы добраться из Хайкоу в Санью, можно купить билет на поезд ценой от 100 юаней (1300 рублей), время в пути составит полтора-два часа. Такси стоит порядка 500 юаней, время поездки составит 3-4 часа.
Напомним, тайфун «Яги» стал самым сильным в районе Южно-Китайского моря в последние десять лет, в зоне его действия погибли три человека, более 1 млн человек оказались в зоне бедствия.