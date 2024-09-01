МО России: В Курском пограничье уничтожены до 360 боевиков ВСУ, 23 единицы бронетехники

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в Минобороны, за сутки потери ВСУ в приграничных районах Курской области составили до 360-ти военнослужащих и 23 единицы техники, в том числе четыре танка, два БТР, БМП, шесть артиллерийских орудий, в т.ч. две САУ «Krab», 16 боевых бронированных машин, а также три миномета, РЛС контрбатарейной борьбы ANT/PQ-50 производства США станция РЭБ, и семь автомобилей, передает РИА «Новости».

Там добавили, что подразделения группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразали четыре атаки штурмовиков ВСУ в направлении населенных пунктов Коренево и Александровка.

Кроме того, в течение суток сорваны три попытки атак в направлении Нижняя Паровая и Погребки. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

В Минобороны сообщили также, что всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 8500 военнослужащих, 80 танков, 69 БТР, 37 БМП, 249 автомобилей, 537 боевых бронированных машин, 62 артиллерийских орудия, 16 пусковых установок РСЗО, в том числе четыре РСЗО HIMARS и две MLRS, пять установок ЗРК, 13 станций РЭБ, шесть РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, шесть единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается»,- говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщали, что подразделения группировки «Север» при поддержке армейской авиации отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в направлении Бахтинки, Борков, Малой Локни, Комаровки и Матвеевки.