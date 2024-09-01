Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.16 комментариев
Украинский дрон атаковал легковой автомобиль в Белгородской области
ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области с помощью беспилотников. Один из них попал в движущийся по дороге легковой автомобиль в Белгородском районе, водитель получил черепно-мозговую травму, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, на участке автодороги Ясные Зори – Никольское в Белгородском районе БПЛА атаковал едущий по дороге легковой автомобиль, передает ТАСС. Раненого водителя с черепно-мозговой травмой и баротравмой бригада СМП доставила в больницу Белгорода.
Также, ВСУ атаковали село Байцуры Борисовского района, где повреждения получил жилой дом.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО за ночь уничтожили 158 украинских БПЛА над 15 регионами России.