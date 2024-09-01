Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.16 комментариев
В катастрофе вертолета Ми-8 на Камчатке никто не выжил
Оперативные службы: В катастрофе на Камчатке вертолета Ми-8 выживших нет
Характер разрушений упавшего на Камчатке вертолета Ми-8 указывает на то, что выживших нет, сообщили в оперативных службах.
«Судя по характеру разрушений вертолета, выживших на борту нет», – передает слова источника ТАСС.
К месту падения Ми-8 вылетел вертолет, на борту которого находятся восемь спасателей МЧС.
Напомним, вертолет на Камчатке пропал 31 августа, позже были найдены его обломки, предварительно, воздушное судно врезалось в сопку из-за ошибки экипажа.