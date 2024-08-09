С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.10 комментариев
Специалисты восстановили энергоснабжение в Курской области
Энергоснабжение в Курчатове, а также в Курчатовском, Октябрьском, Большесолдатском, Обоянском и Беловском районах Курской области восстановили в пятницу вечером, сообщили власти региона.
Причиной нарушения электроснабжения стало падение обломков БПЛА на трансформаторную подстанцию, передает ТАСС.
«Аварийные бригады успешно восстановили энергоснабжение в Курчатове и перечисленных районах», – говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что трансформаторная подстанция в Курской области загорелась из-за обломков БПЛА.