Глава Суджи опроверг информацию о захвате города ВСУ

Раненого Поддубного нашел на дороге местный житель

Tекст: Ольга Иванова

По словам медика, местный житель увидел военкора, лежащего на обочине, и затащил к себе в машину. Машина Поддубного была атакована FPV-дроном, несколько раз перевернулась, а в это время, вероятнее всего, журналист выпал из внедорожника, передает «Комсомольская правда».



Медик пояснил, что коллеги военкора, ехавшие в другой машине, после взрыва взломали заклинившие двери автомобиля Поддубного, но увидели только стену пламени, где выжить никто не мог. Военкор, судя по всему, выпал из переворачивающейся машины, а коллеги впотьмах этого не увидели.

«Женька сам выполз на обочину, где его и подобрал выезжавший из города житель», – добавил «Дед». Он также признался, что на промежуточном пункте оказания помощи военкора сперва не узнали: «Он был обожжен, разговаривал непонятно, говорил что-то. Мы естественно сразу же его проверили, чтобы гранат не было, мы же не знаем, кто это. Нашли документы у него – Поддубный. Но мы-то не знаем – кто, все люди одинаковые».

Медик рассказал, что узнали они военкора только после того, как прочли сообщения о его гибели в интернете. «Я говорю: как погиб, если он – вот, у нас лежит в машине», – пояснил «Дед». Он пояснил, что после того, как военкора к ним привез местный житель, журналиста раздели, сделали полный осмотр, обработали, вкололи необходимые препараты и приняли решение быстро его перевозить в больницу.

Напомним, Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Врачи рассказали, что он получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму, травму лицевого скелета.