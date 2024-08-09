«Народный фронт» доставил гуманитарную помощь жителям Курской области

Tекст: Дарья Григоренко

В Курскую область из разных регионов России продолжают поступать гуманитарные грузы с продуктами питания, водой и предметами первой необходимости. Волонтеры «Народного фронта» организовали распределительные центры, где грузы сортируются и доставляются в пострадавшие населенные пункты, в том числе в город Суджу, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Гуманитарная помощь также доставляется в пункты выдачи в Курске и Фатеже, где находятся эвакуированные жители приграничных населенных пунктов региона. Продуктовые наборы переданы также для пунктов временного размещения (ПВР) и госпиталей.

«Фатеж принял беженцев из приграничных районов. Отправляем питание им, а также раненым бойцам, которые проходят там лечение», – сказал член штаба «Народного фронта» Эдуард Дюмин.

«Часа в три ночи, когда снаряды стали до нас долетать, мы спустились в подвал. В моменты затишья соседи выезжали, мы в полседьмого утром выехали. Пока по знакомым, по родственникам разместились. Последний выезжал брат жены, его обстреляли, еле выехал. Документы только успели схватить и больше ничего», – рассказал житель Суджанского района Владимир.

Из Москвы в Курскую область были доставлены 50 комплектов РЭБ, а также бронежилеты и бронешлемы. Они обеспечат защиту машин скорой помощи и эвакуационных бригад, которые ВСУ сделали приоритетной целью для нанесения ударов. «Народный фронт» передал бригадам медиков, которые отправились в приграничные населенные пункты для оказания помощи пострадавшим, более 120 бронежилетов и 50 бронешлемов.

Для помощи бойцам, отражающим атаки врага, «Народный фронт» ведет специальный сбор «Защитникам Курской области». Средства идут на закупку систем РЭБ, квадрокоптеров и FPV-дронов, автомобилей и запасных частей к ним, тепловизоров, цифровых прицелов, строительных материалов и медикаментов.